Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» вспоминает о трагической исторической годовщине. «До столетия геноцида осетин юга Осетии осталось совсем немного. 12 июня 1920 года вооруженные силы правительства Грузии вторгаются в пределы Южной Осетии, огнем и мечом пройдясь по ее территории от Цхинвала до селения Рук. На всем этом протяжении не осталось ни одного населенного осетинами селения, не разграбленного и не сожженного грузинской гвардией», – напоминает издание и обращает внимание не только на человеческие потери. «Немалый урон был нанесен и хозяйству Южной Осетии. Было угнано 17 тысяч голов крупного рогатого скота, 46 тысяч овец, сожжено 2 000 домов. На всем расстоянии от Цхинвала до села Рук не осталось ни одного не сожженного осетинского населенного пункта. Урожай 1920 года был вытоптан на корню. Что же касается понесенного общего экономического урона, то по приблизительным (также заниженным) подсчетам причинено было убытков на сумму 3 млн. 317 тысяч золотых рублей», – пишет «Республика». Автор напоминает о выплатах Германией компенсаций узникам концлагерей, а также экономических аспектах признания геноцида армян в Османской империи. «К сожалению, нам в Южной Осетии надеяться на такое же здравомыслие со стороны грузинской общественности не приходится», – заключает автор статьи.

Сроки временного ввоза в Россию автомобилей с югоосетинскими госномерами продлены до конца сентября, пишет «Осинформ». Такое решение принято в связи с закрытием российско-югоосетинской границы из-за пандемии коронавируса. У многих жителей Северной Осетии есть автомобили с югоосетинскими номерами, а значит, им нужно регулярно пересекать границу и получать ввоз на следующие несколько месяцев. Без уплаты таможенных платежей ввезти авто можно на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год. «Решением комиссии ЕврАзЭС определено, что транспортные средства иностранных государств, находящихся на территории ЕврАзЭС, у которых заканчивается временный ввоз с 1 марта, он автоматически продлевается до 30 сентября», – сообщил глава таможенного комитета Южной Осетии Мурат Цховребов.

В этом году в связи с пандемией саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России не будут проводить в республике работы по разминированию, пишет газета «Южная Осетия». За прошедшие четыре года им удалось очистить территории населенных пунктов Прис, Исакыкау Новокуртатинского ущелья и близ села Зар. Общая площадь разминированной территории составила 130 га, обнаружено 1049 взрывоопасных предметов. «В этом году отряды центра «Лидер» должны были продолжить работы по очистке территорий Южной Осетии, в частности, близ села Зар. На зарской высоте остались участки, где располагались армейские группы, подступы к которым были заминированы со времен войны 2008 года. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в намеченный график саперов, и в этом году саперы не смогут приехать», – пишет издание. Также газета еще раз публикует обращение МЧС республики с просьбой быть осторожными и бдительными, обходить участки, обозначенные предупреждающими знаками «Осторожно, мины!», а в случае обнаружения опасных предметов сообщать в дежурную часть спасательного ведомства по номеру 112.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия