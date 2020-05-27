Под страхом «Газпрома»

Российский «Газпром» ответил на вчерашнее заявление грузинского министра экономики Натии Турнава о 15-процентном снижении для Грузии цены на газ: цена остается прежней при стопроцентной выборке.

В Минэкономики Грузии отрапортовали об успешном завершении переговоров с «Газпромом»: по словам министра Натии Турнава, обновленные условия с российской компанией предусматривают снижение тарифа на 15%. Прежде всего, это связано с благоприятной ситуацией на мировом энергетическом рынке, заверила чиновница:

«На фоне усиления конкуренции на мировых рынках цены на энергоносители идут вниз. Из-за коммерческих секретов я не буду называть цифры, но скажу, что цена на российский газ снижена на 15%. Сегодня наш рынок является полностью конкурентным, и азербайджанский SOCAR, как и российский «Газпром», следует этой тенденции», – сказала Натия Турнава.

В «Газпроме» слова министра не подтвердили, но и не опровергли. «Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при стопроцентной выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо», – сообщили в компании.

Ассоциированный профессор Университета Ильи Мурман Маргвелашвили полагает, исходя из заявления «Газпрома», что Грузия заплатит ту же сумму, что и в прошлом году, но за увеличенные объемы при условии, что закупит оговоренный объем.

Напомним, годовое потребление газа Грузии составляет порядка 2,5 миллиардов кубометров, львиная доля поставок приходится на Азербайджан, доля России в балансе – около 5%. При этом поставки газа из России в Армению проходят через грузинскую транспортную сеть (объем – 2,5 млрд кубометров в год), за это до 2018 года Грузия получала натурой 10% от прокачанного газа. Затем контракт был пересмотрен, и теперь Россия оплачивает транзит в Армению валютой. В 2019 году Грузия закупила у «Газпрома» 160 млн кубометров газа, в этом году планирует купить у около 170 млн кубометров газа.

В «Нацдвижении» рекомендуют исключить «Газпром» из списка поставщиков. Глава фракции Роман Гоциридзе считает, что покупка российского газа убыточна для Грузии:

«Россия платит за транзит, и этого хватает только на покрытие эксплуатационных расходов инфраструктуры. Новое соглашение с «Газпромом» приводит к ежегодной потере 20 миллионов долларов. Нам не нужно кабальное соглашение, которое служит интересам только России».

В «Европейской Грузии» убеждены, что сотрудничество с «Газпромом» содержит серьезные риски. Говорит один из лидеров Давид Бакрадзе:

«Не должно существовать никаких секретных соглашений с «Газпромом», который сегодня является одним из основных инструментов геополитического шантажа России. Мы не против покупки российского газа, но мы за выработку нормального, открытого для общественности, исключающего риски соглашения».

Мурман Маргвелашвили тоже полагает, что невозможно оценивать выгоды сторон при засекреченном тарифе. Взаимоотношения Грузии с поставщиками газа должны основываться на здоровом прагматизме, говорит он:

«Что касается страхов перед газовым шантажом России, то я склонен разделить эти опасения. Однако нельзя ударяться в другую крайность – в полную зависимость от поставок азербайджанского газа. Дело дошло до абсурда, соседнее государство закупает газ в России, перепродавая его нам по завышенной цене. Поэтому надо, с одной стороны, соблюдать осторожность с Россией, а с другой – не допускать впадения в полную зависимость от другого поставщика. Только такая тактика позволит гарантировать получение максимально выгодных для себя условий», – подытожил специалист.

Необходимо отметить, что эпидемия коронавируса внесла определенные коррективы в потребление энергоносителей. Согласно последнему энергетическому балансу государственной Корпорации нефти и газа, потребление снизилось на 4%, и по прогнозам тенденция будет сохранена до конца года. Исходя из этого, Грузия наверняка снизит закупки газа из Азербайджана, говорят эксперты.