Белый халат для премьер-министра

Месть, деньги и борьба за первенство не только в борьбе с COVID-19 – с таким сюжетом сегодня разыгрался в парламенте Грузии политический триллер в связи с отчетом премьер-министра Георгия Гахария.

Чтобы премьер-министру Георгию Гахария с самого начала не было комфортно, уже у входа парламента активисты движения «Шецвале» (Смени) устроили акцию-перформанс. Они с июня прошлого года добиваются отставки Георгия Гахария еще с поста министра внутренних дел. Именно под его руководством была жестоко разогнана акция протеста перед зданием парламента 21 июня 2019 года в так называемую гавриловскую ночь.

Чтобы напомнить о тех событиях и об «окровавленных руках» Гахария, сегодня активисты, обмакнув руки в красной краске, оставили отпечатки ладоней на металлическом заборе у входа в парламент. Один из участников перформанса Георгий Капанадзе решил красочно развеять мнение о том, что глава правительства в дни борьбы с пандемией зарекомендовал себя как незаурядный антикризисный менеджер:

«Если даже Гахария пройдет через стены и по воде, мы все равно ему напомним, что он человек Москвы, что он – кровавый палач, и на нем кровь, в том числе и кровь молодых людей, которым выкололи глаза. Вот кто сегодня Гахария, и никакой он не антикризисный менеджер».

Впрочем, это не помещало премьер-министру и всему составу правительства пройти в парламент в назначенное время – в полдень по Тбилиси.

Около полутора часов глава правительство рассказывал парламенту о проделанной работе за время действия ЧП, о дальнейших планах, не раз прибегая к таким оборотам, как «никто не скажет…», «никто не назовет…», «не было ни единого случая…». Не обошлось и без формулы «мы были одними из первых». Так, по его словам, «Грузия была первой страной, которая в условиях пандемии и экономического кризиса согласовала новую программу с МВФ». Или: «Не было ни единого случая, чтобы с подтвержденным ковид-диагнозом пациент не прошел лечение в клинике». Или: «не было ни одного дня, чтобы сельскохозяйственные работы и крупные промышленные предприятия останавливались».

Коснулся глава правительства и бурно обсуждаемого вопроса о полномочиях правительства ограничивать свободы граждан в процессе борьбы с коронавирусом без объявления ЧП:

«Никто не сможет привести пример того, что правительство воспользовалось этими ограничениями в случаях, несвязанных с борьбой с пандемией».

Нельзя сказать, что выступление премьер-министра было перенасыщено цифрами. Тем не менее прозвучало, что предприниматели в сфере туризма, ежегодный оборот которых не превышает 20 миллионов лари, будут освобождены до конца года от налога на имущество, что фермеры, имеющие один гектар и более, получат помощь от 200 до 700 лари на каждый гектар. Сообщил Георгий Гахария и о том, что для спасения сферы строительства правительство намерено субсидировать ипотечные займы, а также выделит дополнительно 150 миллионов лари, чтобы обеспечить жильем беженцев.

Часто вспоминал глава правительства и о том, что в мире никто не может сказать, что из-за пандемии будет завтра. Подытоживая свое выступление, Георгий Гахария призвал всех, в том числе и оппозицию, последующие три месяца потратить на то, чтобы борьба с COVID-19 стала для Грузии возможностью прорыва, ведь, по словам Гахария, будут оценивать всю страну, а не по отдельности правительство, оппозицию или врачей.

Несмотря на длинную речь, задать вопрос выразили желание 80 депутатов, но по регламенту повезло только 40. Представители большинства, депутаты «Грузинской мечты» старались нейтрализовать ожидаемые острые вопросы оппозиционеров. К такой тактике прибег и глава парламентского комитета по вопросам экономики и финансов Роман Какулия. Он отметил, что было бы хорошо, если бы правительство уже сегодня предоставило проект поправок к бюджету. Пока его нет, отметил депутат, оппозиция манипулирует отдельными цифрами, не рассматривая бюджет целиком. Также Какулия хотел бы получить более подробный отчет о том, как и куда пойдут деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом, – и тоже для того, чтобы оппозиции не дать возможности злословить, – и как власти собираются все эти планы эффективно претворить в жизнь, ведь многие решения очень медленно, а порой вовсе не доходят до исполнителей на местах.

Но опередить, а значит, обезвредить оппонентов депутатам правящей силы не удалось. Оппозиционные депутаты из «Европейской Грузии» и «Нацдвижения» подняли вопросы о коррупции, которая, по их утверждению, усилилась в период действия ЧП, о пристрастии министров к роскоши, о политзаключенных и оставшемся под стражей владельце ТВ «Мтавари» Георгии Руруа, о проваленных инфраструктурных проектах и главное – о бедственном положении населения.

Один из депутатов «Нацдвижения» Тина Бокучава упрекнула власти в том, что спустя три месяца после начала эпидемии в стране ни один гражданин Грузии не получил социальную финансовую помощь, что так называемый антикризисный план правительства охватывает лишь малую часть населения, и тоже не обошлась без упоминания «кровавых рук»:

«Георгий Гахария – палач, он инициатор самых кровавых дней правления «Грузинской мечты», и как бы вы сегодня ни старались, господин Гахария, прикрываться белым халатом (заслугами врачей) и пытаться записать очки за счет большого самосознания наших граждан, вы не сможете спрятать ваши окровавленные руки».

Обвинения в «окровавленных руках» пытался переадресовать вице-спикер Гия Вольский, вспомнив о девятилетнем «кровавом режиме» «Нацдвижения»:

«Эти заявления спекулятивны и оскорбительны, поскольку исходят от «Нацдвижения» Мы недавно посчитали: из Страсбургского суда мы получили 55 дел, которые подтверждают пытки и негуманное обращение в целом ряде судебных дел. И интересно, какую сумму придется выплатить сегодня государству за те кровавые преступления, которые совершила эта политическая сила?»

Еще Гия Вольский обратил внимание, что прогнозируемая вторая волна эпидемии может прийтись на осень и на октябрьские парламентские выборы – есть ли, с учетом этого, у правительства план, который позволит с успехом преодолеть этот политический вызов для беспрепятственного проведения выборов, с приглашением наблюдателей?

На все эти вопросы премьер-министр начал отвечать к пяти часам вечера. И подошел к этому делу скрупулезно. Роману Какулия он сообщил, что у правительства есть время для предоставления проекта поправок к бюджету до 5 июня, и в эти рамки они уложатся, как и во всех вопросах, связанных с борьбой с пандемией.

«Нацдвижению» Георгий Гахария напомнил, что у них нет эксклюзивного права на общение с западными партнерами. Обещал премьер-министр урегулировать и все другие проблемы, на которые обратили внимание депутаты, не забыв еще раз напомнить о том, что в долгосрочной перспективе «никто в мире не сможет сказать и спрогнозировать ситуацию из-за пандемии», и здесь, по словам премьер-министра Гахария, бессильны мировые державы. А Грузия со своей развивающейся экономикой может добиться успеха и одной из первых в мире открыть свои границы для безопасного туризма.

Впрочем, оппозиция не намерена ограничиться лишь сегодняшними ответами. В пятницу 29 мая премьер-министра вновь ждут в парламенте по запросу оппозиционных депутатов.