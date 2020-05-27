Амиран Какалия: «В этом году в Абхазии вспахано вдвое больше земли, чем в прошлом»

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Какалия. Пресс-центр Абхазской гостелерадиокомпании возобновил прерванный надолго, еще в прошлом году, цикл таких встреч журналистов с руководителями министерств и ведомств, а также регионов республики. Многие при этом обратили внимание, что возобновил этот цикл глава одного из немногих министерств, решение о руководителе которого новым президентом Асланом Бжания еще не принято, хотя формирование правительства началось более месяца назад. Забегая вперед, скажу, что Амиран Какалия на пресс-конференции продемонстрировал активный настрой на продолжение работы министром, которым он был назначен год назад предыдущим президентом Раулем Хаджимба.

Ну, а началась пресс-конференция со вполне ожидаемой темы – о том, что в условиях коронавирусной пандемии многие жители Абхазии активно занялись сельским хозяйством и весенней пахотой. Амиран Какалия сказал:

«Учитывая ту ситуацию с коронавирусом, которую мы наблюдаем не только в Абхазии, но и во всем мире, вполне объяснима тенденция, что люди возвращаются в село, к своим родовым очагам. У нас в республике семь машинно-тракторных станций. МТСы являются республиканскими унитарными предприятиями. Но они находятся на хозрасчете, на самофинансировании. Там более 120 единиц сельхозтехники, прежде всего тракторов, которые могут пахать землю. Если взять аналогичный период 2019 года, то на 22 мая МТСами было вспахано 2 275 гектаров, а в 2020 году – 5371 гектар. Это неплохой показатель. По нашим прогнозам, прогнозам специалистов отдела механизации Министерства сельского хозяйства (у нас есть и частные трактора в фермерских хозяйствах), всего будет вспахано более семи тысяч гектаров земли».

В основном пашня идет под посевы кукурузы, выращивание томатов и других овощей. Министерством установлены временные тарифы на вспашку, боронование и посев из расчета на один гектар – 5855 рублей. В среднем крестьяне обрабатывают по 0,5 гектара. Оказывается помощь малоимущим семьям; в этом году безвозмездно обработано для таких более 130 семей около 60 гектаров земли. Но республике не хватает механизаторов, меньше всего их в Гагрском районе.

Амирану Какалия был задан вопрос, как он воспринял неожиданное понижение осенью прошлого года статуса Министерства сельского хозяйства до госкомитета, не помешало ли оно тогда работе. Он ответил:

«Я живу в свободной стране, и себя считаю свободным человеком. Я ценю эту свободу. Поэтому выскажу свое частное мнение. Реорганизация Министерства сельского хозяйства в государственный комитет по сельскому хозяйству – это большая ошибка. Слава богу, сейчас, 27 апреля текущего года, указом президента госкомитет снова реорганизован в министерство. То, прошлогоднее решение, конечно, помешало нашей работе. Когда мы встречались тогда с нашими российскими коллегами, уже после официальной части встречи они недоумевали и говорили, что даже слышать не хотят о таком. Республика Абхазия является аграрной и туристической страной. Мы обязаны сделать все, чтобы аграрный сектор возродился в Республике Абхазия. И то распределение бюджетных средств (когда аграрный сектор финансировался по остаточному принципу) тоже недопустимо».

Когда журналисты вернулись к текущим полевым работам и попросили рассказать о том, сколько вспаханной земли приходится на районы республики и какая часть пахотной земли в стране остается незадействованной, и.о. министра сообщил:

«По Гагрскому району по состоянию на 22 мая вспахан 181 гектар. Гудаутский район – 810, Сухумский – 70, Гулрыпшский – 450, Очамчырский – 1350, Ткурчальский – 510, Гальский – 2000. Вообще, максимальная площадь пахотных земель в Абхазии… мы поднимали довоенную статистику… более 14 тысяч гектаров. В послевоенный период максимально было вспахано около 6 тысяч гектаров – это после войны 1992-1993 годов».

Немало внимания было уделено и такому весьма актуальному для Абхазии в последние годы вопросу, как борьба с сельхозвредителями, прежде всего, с мраморным клопом. Какалия сказал:

«Бюджет Минсельхоза на борьбу с вредителями в этом году очень скудный, он составляет всего 15 миллионов рублей. 27 апреля 2020 года было подписано решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Согласно этому документу, на борьбу с сельскохозяйственными вредителями Россия выделит Абхазии более 117 миллионов рублей, средства будут затрачены на уничтожение вредителей, а также на лечение сельхозкультур, которым вредители нанесли ущерб.

По заключению международных организаций, работающих в республике, количество особей мраморного клопа сократилось на 54% по сравнению с предыдущими годами. В прошлом году на механический сбор клопа правительством было выделено 7 млн рублей. За 1 кг клопа выплачивалась 1000 рублей, в итоге было собрано и утилизировано 5 404 кг. Механический сбор является самым эффективным способом. Что касается химических препаратов, ранее через представителя президента Абхазии в международных организациях Зураба Лакербая республика получила около 10 тысяч литров препаратов. Но это очень рискованное дело, считает и.о. министра, необходимо создать специализированные рабочие группы, которые должны быть должным образом обучены работе с химикатами.

Когда был задан вопрос об овощехранилище («Абхазплодэкспорт») в Гулрыпшском районе, заводе по фасовке меда в Очамчырском районе, о которых в свое время было много разговоров, Какалия был вынужден констатировать, что они бездействуют. Но их обязательно нужно запустить, только для этого требуются длинные кредиты для закупа сельхозпродукции у производителей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия