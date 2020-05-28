Абхазия получила очередную партию помощи от Программы развития ООН

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) доставила четвертую партию медицинских и гигиенических средств в медицинские учреждения Абхазии для оказания помощи в сдерживании пандемии COVID-19.

Часть груза, включающая 940 защитных комбинезонов, 920 медицинских халатов, 900 пар нитриловых перчаток, 4500 медицинских колпаков, 1000 бахил и 180 литров дезинфицирующего средства для рук, была доставлена в Гудаутскую больницу, которая является специализированным лечебным учреждением для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии. Об этом сообщает «Нужная газета».

Общий объем помощи, оказанной Абхазии для борьбы с пандемией COVID-19, превысил 100 тысяч долларов.

«Для безопасного лечения пациентов с COVID-19 требуется значительное количество защитного снаряжения. Благодаря тому, что Гудаутская больница находится в центре реагирования на случаи COVID-19 в Абхазии, ПРООН рада возможности удовлетворить потребности в необходимых поставках, а также распространять предметы гигиены, предназначенные для предотвращения дальнейшего распространения вируса среди групп высокого риска», - сказала постоянный представитель ПРООН Луиза Винтон

Дополнительные медицинские принадлежности, приобретенные и доставленные ПРООН, включая 210 защитных комбинезонов, 210 защитных масок для лица, 2000 респираторных масок, 2500 пар перчаток, 12 инфракрасных термометров, 500 литров дезинфектантов и 75 литров дезинфицирующего средства для рук, будут переданы в ближайшее время больницам и поликлиникам в различных городах и районах Абхазии.

Помимо вышеперечисленного, в нынешнюю поставку ПРООН были включены материалы и оборудование для ряда учреждений здравоохранения и образования, необходимые для соблюдения профилактических гигиенических мер. В их число входят 25 специальных напольных ковриков для дезинфекции обуви, 30 настенных диспенсеров для дезинфицирующего средства для рук и 50 настенных диспенсеров для мыла для рук, а также 500 литров дезинфицирующего средства на основе хлора, 300 литров дезинфицирующего средства для рук, 250 литров жидкого мыла и 45 литров антибактериального мыла для рук.