Парад не ждет

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня – в день, когда состоялся исторический парад победителей на Красной площади в 1945 году. Об этом накануне объявил Владимир Путин. В Южной Осетии решили поддержать инициативу российского президента. Анатолий Бибилов сообщил, что 24 июня в Цхинвале синхронно с Москвой пройдет свой парад Победы – седьмой в этом году.

Причины, из-за которых парад Победы 9 мая был отменен, поняты – из-за пандемии COVID-19. Непонятно, почему его решили провести 24 июня. Не выбор даты вызывает сомнение – здесь как раз все логично, его хотят провести, как в 1945 году, коль уж 9 мая не получилось. Недоумение вызывает другое – что, по мнению организаторов, случилось с причинами, из-за которых парад был отменен? Пандемия ушла? По официальной статистике, в Москве заразившихся за последние сутки в три раза меньше, чем выздоровевших, но даже если так – разве этот результат достигается не за счет соблюдения режима самоизоляции? Разве не благодаря запрету на проведение массовых акций?

Тогда почему парад надо провести даже ценой риска для здоровья ее участников и зрителей? Какая в этом необходимость? По мнению политолога Дениса Соколова, необходимость в том, что это один из элементов политики Кремля, направленной на защиту итогов Второй мировой войны.

Вторая мировая поделила участвовавшие в ней государства на победителей и побежденных. Победителям досталось все: на их договоренностях был построен послевоенный мир. В этом смысле, считает Денис Соколов, когда говорят, что Москва против пересмотра итогов Второй мировой войны, нужно понимать, что речь идет, прежде всего, о стремлении защитить послевоенные договоренности, которые учитывали интересы СССР, и статус государства-победителя за Российской Федерацией как правопреемника Советского Союза.

Но объективно РФ уже не сверхдержава, и даже не региональная, судя по тому положению вещей, которые мы наблюдаем на постсоветском пространстве. Бывшие республики Балтии ушли в Европу, Украина и Грузия собираются вслед за ними, Беларусь соблюдает дистанцию, в бывших республиках Средней Азии наращивает влияние Китай. В этих условиях трудно отстаивать статус страны-победителя и сверхдержавы, говорит Денис Соколов:

«Теперь Россия уже совсем не выглядят, как Советский Союз. За последнее десятилетние статус России как сверхдержавы серьезно порушен, и как региональная держава она тоже начинает терять свои позиции. А во-вторых, если объективно посмотреть на ситуацию, все не так, как было принято в советской и как считается в российской историографии. Все это вместе страшный удар по позициям России. И поэтому для Владимира Путина крайне важно пытаться фиксировать результаты Второй мировой войны как существующие легитимные договоренности, потому что их пересмотр приведет к существенным репутационным, статусным и политическим потерям для России. Скорее даже не к потерям, а к фиксации этих потерь».

В этом смысле парад Победы для политического руководства – это не просто дань памяти, это демонстрация статуса победителя и сигнал миру о недопустимости пересмотра итогов войны. А визиты глав государств для участия в торжествах – символическое признание этого статуса.

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пригласить на парад Победы, который пройдет 24 июня, пока планируется лидеров стран Содружества Независимых Государств. Приехать в Москву уже согласились президенты Казахстана и Молдовы – Касым-Жомарт Токаев и Игорь Додон, главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов.

Югоосетинскому президенту, похоже, оказалось недостаточным принять приглашение, он решил поддержать почин Путина и еще раз провести в Цхинвале парад Победы. Соответствующие распоряжения Анатолия Ильича опубликованы на республиканских лентах. По подсчетам бывшего депутата югоосетинского парламента Роланда Келехсаева, в Цхинвале менее чем за месяц уже прошло шесть парадов Победы, теперь пройдет и седьмой:

«Анатолий Ильич принял приглашение Путина, тем самым Южная Осетия продемонстрировала солидарность с Россией. Но при этом мне кажется излишним проведение седьмого парада из-за угрозы пандемии. Все-таки республика еще не готова к эпидемии, и поэтому нам лучше вести себя осторожнее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия