Глава минприроды Северной Осетии Мамиев арестован на два месяца

Ленинский райсуд Владикавказа санкционировал арест министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева сроком на два месяца. В отношении него республиканское управление ФСБ возбудило уголовное дело п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). При избрании меры пресечения представитель следствия сообщил, что Мамиев может скрыться.

"Учитывая тяжесть, общественную опасность и коррупционный характер преступления, имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Большое количество лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей, являются работниками министерства. Чермен Мамиев может воздействовать на своих подчиненных, находящихся в служебной зависимости", - сообщила пресс-служба Верховного суда Северной Осетии.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты совместной проверки ФСБ и прокуратуры. В мае 2019 года между минприроды и ООО "Гарантпромбизнес" был заключен госконтракт на сумму 406 млн рублей по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища. Однако подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса опасности, не имел лицензии на производство подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом. Впоследствии, как сообщает Генпрокуратура РФ, Чермен Мамиев подписал акты выполненных работ и полностью оплатил их. При этом весь комплекс работ выполнен не был.

"Фактически работы по утилизации Унальского хвостохранилища были проведены с большими технологическими нарушениями. А завершения работ республика ждала очень долго, особенного жители Алагирского ущелья, которые много лет на себе испытывали негативные экологические воздействия. Однако многослойный двухметровый саркофаг из горных пород, глины и чернозема не обеспечивает надлежащей защиты реки Ардон, которая продолжает подмывать хвостохранилище. Теперь не понятно, кто и за чей счет будет переделывать ненадлежащим образом выполненные работы. На это может потребоваться такая же сумма (400 млн рублей – прим.ред.), а главное – пока не ясно, есть ли технологии по устранению подобных некачественных работ", - рассказали "Кавказ.Реалии" в правоохранительных органах Северной Осетии.

Мамиев был задержан накануне оперативниками ФСБ по месту жительства. Министерство природных ресурсов и экологии он возглавляет с сентября 2016 года.