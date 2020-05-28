Де-факто границу по реке Ингури за двое суток пересекли 260 человек

За двое суток де-факто границу по реке Ингури пересекли 260 человек. По информации «Нужной газеты», об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

«26 мая организован гуманитарный коридор для граждан, находящихся на территории Грузии. За двое суток прошло около 260 человек. Работа ведется в штатном режиме, никаких проблем нет», – сказал он.

«Мы отслеживаем эту ситуацию. Те трудности, которые есть при пересечении границ на Псоу и Ингур сказываются на людях, которые по каким-то причинам не могут попасть. Мы вместе с СГБ фиксируем увеличение числа лиц, которые выезжают в последнее время на лечение в Грузию. По многим причинам мы остановить этот процесс не можем, по причинам исключительно гуманитарным. МИД республики проводит работу по легализации тех лиц, которые должны через какое-то время выехать, тогда вы пишите ноты, направляйте, согласовывайте, есть тяжело больные, есть дети, которых непременно надо вывезти, тут сразу такое поручение, понятное и несложное к исполнению – никому не отказывать», – сказал глава абхазского правительства Александр Анкваб.

Роберт Киут при этом отметил, что грузинская сторона отправляет часть граждан на карантин. «То есть люди, которые едут на медобследование или лечение, их на 14 дней отправляют на карантин, тем самым они не оказывают им услуги», – отметил он.