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У здания МВД на Петровке 38 задержаны журналисты — участники пикетов
В центре Москвы у здания МВД на Петровке задержаны главный редактор издания "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и гражданского активиста Ильи Азара.
Позднее была задержана журналистика и активист Виктория Ивлева и главный редактор интернет-издания "Такие дела" Анастасия Лотарева.
К зданию МВД пришли депутаты Мосгордумы Олег Шереметьев, Евгений Ступин и Михаил Тимонов. Они пытаются выяснить у полиции, на каких основаниях были задержаны журналисты, передаёт корреспондент телеканала "Дождь".
"Арест Азара подрывает основы конституционного строя Российской Федерации", — цитируют Тимонова "Открытые медиа".
Задержанных журналистов доставили в Тверское ОВД.
- Тверской районный суд арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в Москве. Он признан виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. 26 мая активист вышел на Петровку в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого заведены два уголовных дела.
- Воронцов – бывший сотрудник полиции, работавший в управлении по противодействию экстремизму. Против него возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографии. Его защита его вину отрицает и связывает преследование с правозащитной деятельностью бывшего полицейского.
Другие новости дня
Мэр Москвы пообещал сохранить ограничения до появления вакцины
Санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не будут полностью сняты до создания защищающей от болезни вакцины. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин. «Боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, когда мы вакцину не получим, - сказал Собянин. - Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью».
- С 1 июня Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями.
- Москвичам в тестовом режиме разрешат совершать прогулки по графику. Жителям Москвы будет разрешено гулять три раза в неделю - две прогулки в рабочие дни и одна в выходные. С 5 до 9 часов утра гулять можно будет без ограничений.
График прогулок для каждого дома опубликован на сайте mos.ru. График прогулок будет также размещен в подъездах жилых домов и доставлен в почтовые ящики жильцов, говорится на сайте мэрии. Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил журналистам, что график также будет доступен в приложении «Моя Москва» и в «Яндекс.Картах».
- С 1 июня также начнется перевод больниц на оказание плановой помощи. По словам Собянина, за прошедшие две недели количество госпитализаций и новых случаев коронавируса в столице снизилось на 40%. Мэр заявил, что эта статистика позволяет говорить о дальнейшем смягчении ограничений.
- С 1 июня маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) необходимо будет надевать при любом выходе из дома. Необходимость этого Собянин связал с тем, что горожане получили право выходить из дома не только по делам, но и просто на прогулку.
- Также в среду мэр Москвы подписал указ о продлении в российской столице до 14 июня так называемого режима самоизоляции. Цифровые рабочие пропуска для поездок на транспорте будут продлены автоматически.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российскими специалистами одновременно ведется разработка 47 вакцин от COVID-19, а директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи прогнозировал, что массовая вакцинация от COVID-19 может стартовать уже осенью 2020 года.
Москва на первом месте среди всех регионов России по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции и смертей от нее. В последние дни, по официальным данным, число выявляемых за сутки случаев в Москве сокращается, выздоравливают за сутки больше людей, чем заболевают.
Де-факто границу по реке Ингури за двое суток пересекли 260 человек
За двое суток де-факто границу по реке Ингури пересекли 260 человек. По информации «Нужной газеты», об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.
«26 мая организован гуманитарный коридор для граждан, находящихся на территории Грузии. За двое суток прошло около 260 человек. Работа ведется в штатном режиме, никаких проблем нет», – сказал он.
«Мы отслеживаем эту ситуацию. Те трудности, которые есть при пересечении границ на Псоу и Ингур сказываются на людях, которые по каким-то причинам не могут попасть. Мы вместе с СГБ фиксируем увеличение числа лиц, которые выезжают в последнее время на лечение в Грузию. По многим причинам мы остановить этот процесс не можем, по причинам исключительно гуманитарным. МИД республики проводит работу по легализации тех лиц, которые должны через какое-то время выехать, тогда вы пишите ноты, направляйте, согласовывайте, есть тяжело больные, есть дети, которых непременно надо вывезти, тут сразу такое поручение, понятное и несложное к исполнению – никому не отказывать», – сказал глава абхазского правительства Александр Анкваб.
Роберт Киут при этом отметил, что грузинская сторона отправляет часть граждан на карантин. «То есть люди, которые едут на медобследование или лечение, их на 14 дней отправляют на карантин, тем самым они не оказывают им услуги», – отметил он.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за риска распространения COVID-19. Накануне её временно открыли для граждан, лечившихся в грузинских клиниках.
Глава минприроды Северной Осетии Мамиев арестован на два месяца
Ленинский райсуд Владикавказа санкционировал арест министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева сроком на два месяца. В отношении него республиканское управление ФСБ возбудило уголовное дело п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). При избрании меры пресечения представитель следствия сообщил, что Мамиев может скрыться.
"Учитывая тяжесть, общественную опасность и коррупционный характер преступления, имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Большое количество лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей, являются работниками министерства. Чермен Мамиев может воздействовать на своих подчиненных, находящихся в служебной зависимости", - сообщила пресс-служба Верховного суда Северной Осетии.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты совместной проверки ФСБ и прокуратуры. В мае 2019 года между минприроды и ООО "Гарантпромбизнес" был заключен госконтракт на сумму 406 млн рублей по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища. Однако подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса опасности, не имел лицензии на производство подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом. Впоследствии, как сообщает Генпрокуратура РФ, Чермен Мамиев подписал акты выполненных работ и полностью оплатил их. При этом весь комплекс работ выполнен не был.
"Фактически работы по утилизации Унальского хвостохранилища были проведены с большими технологическими нарушениями. А завершения работ республика ждала очень долго, особенного жители Алагирского ущелья, которые много лет на себе испытывали негативные экологические воздействия. Однако многослойный двухметровый саркофаг из горных пород, глины и чернозема не обеспечивает надлежащей защиты реки Ардон, которая продолжает подмывать хвостохранилище. Теперь не понятно, кто и за чей счет будет переделывать ненадлежащим образом выполненные работы. На это может потребоваться такая же сумма (400 млн рублей – прим.ред.), а главное – пока не ясно, есть ли технологии по устранению подобных некачественных работ", - рассказали "Кавказ.Реалии" в правоохранительных органах Северной Осетии.
Мамиев был задержан накануне оперативниками ФСБ по месту жительства. Министерство природных ресурсов и экологии он возглавляет с сентября 2016 года.
Отдельные ограничительные меры продлевают в Абхазии до 15 июня
Координационный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции считает необходимым продлить до 15 июня отдельные ограничительные меры, – сообщает «Абхазия-Информ».
До 15 июня запрещается:
- проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий;
- проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий;
- деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания в целях проведения свадебных, торжественных и иных мероприятий;
- туристская и экскурсионная деятельность, а также деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами;
- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения;
- деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на де-факто границе Абхазии и России;
- работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов;
- работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники);
- деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций;
- деятельность детских дошкольных учреждений.
До 15 июня 2020 года ограничивается въезд через де-факто границу по реке Псоу иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
- работников дипломатических учреждений и российских военнослужащих;
- водителей транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки;
- машинистов грузовых поездов.
Сохраняется требование обеспечения изоляции граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Абхазию из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Отменяются занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
Также отменяются занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте и в средне-профессиональных образовательных учреждениях, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
Руководителям центральных и местных органов управления, госучреждений, предприятий и организаций предлагается до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендуется руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
До 15 июня 2020 года продлевается работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
- В самопровозглашенной республике Абхазия было выявлено 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 человек выздоровели, один пациент умер.
Пётр Порошенко вернулся в рейтинг украинских миллиардеров Forbes
Пётр Порошенко вернулся в рейтинг миллиардеров Forbes после ухода с поста президента Украины. Бывший украинский лидер занимает третье место в рейтинге. Совокупное состояние Порошенко – 1 миллиард 400 миллионов долларов. Forbes обращает внимание, что обещание продать весь бизнес после избрания президентом Порошенко выполнил лишь на 20 процентов и продал только завод " Кузница на Рыбальском" в Киеве. Свой агрохолдинг и кондитерскую фабрику Roshen экс-президент Украины переписал на своего сына.
Первое место в рейтинге занимает предприниматель и президент донецкого футбольного клуба "Шахтёр" Ринат Ахметов. Он владеет активами в металлургических и энергетических компаниях. Его состояние оценивается в 2, миллиарда 800 миллионов долларов. Forbes отмечает, что по сравнению с 2013 годом состояние предпринимателя сократилось почти в шесть раз.
На втором месте в списке богатейших украинцев бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук с состоянием в 1 миллиард 400 миллионов долларов. В прошлом году он купил 29 квартир для освобождённых из российской тюрьмы моряков и других политических заключённых, в том числе Олега Сенцова.
Всего в рейтинге Forbes восемь украинцев с состоянием не ниже одного миллиарда долларов: Александр Герега и его жена Галина (на одной строчке), Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго и Игорь Коломойский.
Украинская версия Forbes публикует рейтинг 100 богатейших бизнесменов впервые с 2016 года. Совокупное состояние участников списка превышает 31 миллиард долларов.
Рогозин назвал идею Маска нанести ядерный удар по Марсу прикрытием для военных
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал идею основателя космической корпорации SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по полюсам Марса прикрытием для милитаризации космоса.
“Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать”, — заявил российский чиновник накануне в интервью каналу "Соловьев LIVE" в ютьюбе.
Маск предложил бомбардировку Марса в 2015 году. Растопив лёд на полюсах, бизнесмен предлагает создать на планете парниковый эффект, чтобы её потом проще было колонизировать.
Маск назвал этот план “быстрым способом превратить Марс в подобие Земли”. Позднее он возвращался к этой идее.
Рогозин назвал это предложение “чудовищным с точки зрения гуманных соображений”. “Кто ему дал право уничтожать планету?", - сказал российский чиновник.
- Интервью главы Роскосмоса проходило во время подготовки к старту разработанного SpaceX космического корабля “Крю Дрэгон” с космодрома на мэсе Канаверал в США. Пуск был отложен на субботу. В случае успеха, это будет первый космический пилотируемый полёт в США с 2001 года, а корабли “Крю Дрэгон” в перспективе заменят для НАСА разработанные в 60-е годы российские “Союзы”.
США отказываются от исключений в санкциях против Ирана
США отменили почти все исключения из американских санкций в рамках ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Тегеран продолжает ядерную конфронтацию.
Смягчение ограничений позволяло работать на иранских ядерных объектах российским, китайским и европейским компаниям. Госдепартамент дал им 60 дней для прекращения деятельности.
При этом Соединённые Штаты на 90 дней отложат свое решение о введении санкций, связанных с эксплуатацией иранской атомной электростанции в Бушере. Это сделано для обеспечения безопасности работы АЭС, как отметил Помпео.
- Ядерное соглашение было заключено в 2015 году между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией. Иран отказался от обогащения урана до уровней, пригодных для создания ядерных боезарядов, в обмен на отмену международных санкций.
- В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и начали ужесточать санкции. С помощью ограничений Вашингтон хочет заставить Тегеран заключить новую сделку, которая будет относиться не только к ядерной, но и к ракетной программе.
- Напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном возросла после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани в начале года и ответного иранского удара по американским базам в Ираке 8 января.
Абхазия получила очередную партию помощи от Программы развития ООН
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) доставила четвертую партию медицинских и гигиенических средств в медицинские учреждения Абхазии для оказания помощи в сдерживании пандемии COVID-19.
Часть груза, включающая 940 защитных комбинезонов, 920 медицинских халатов, 900 пар нитриловых перчаток, 4500 медицинских колпаков, 1000 бахил и 180 литров дезинфицирующего средства для рук, была доставлена в Гудаутскую больницу, которая является специализированным лечебным учреждением для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии. Об этом сообщает «Нужная газета».
Общий объем помощи, оказанной Абхазии для борьбы с пандемией COVID-19, превысил 100 тысяч долларов.
«Для безопасного лечения пациентов с COVID-19 требуется значительное количество защитного снаряжения. Благодаря тому, что Гудаутская больница находится в центре реагирования на случаи COVID-19 в Абхазии, ПРООН рада возможности удовлетворить потребности в необходимых поставках, а также распространять предметы гигиены, предназначенные для предотвращения дальнейшего распространения вируса среди групп высокого риска», - сказала постоянный представитель ПРООН Луиза Винтон
Дополнительные медицинские принадлежности, приобретенные и доставленные ПРООН, включая 210 защитных комбинезонов, 210 защитных масок для лица, 2000 респираторных масок, 2500 пар перчаток, 12 инфракрасных термометров, 500 литров дезинфектантов и 75 литров дезинфицирующего средства для рук, будут переданы в ближайшее время больницам и поликлиникам в различных городах и районах Абхазии.
Помимо вышеперечисленного, в нынешнюю поставку ПРООН были включены материалы и оборудование для ряда учреждений здравоохранения и образования, необходимые для соблюдения профилактических гигиенических мер. В их число входят 25 специальных напольных ковриков для дезинфекции обуви, 30 настенных диспенсеров для дезинфицирующего средства для рук и 50 настенных диспенсеров для мыла для рук, а также 500 литров дезинфицирующего средства на основе хлора, 300 литров дезинфицирующего средства для рук, 250 литров жидкого мыла и 45 литров антибактериального мыла для рук.
- Число случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Абхазия достигло 28. Из них 15 человек выздоровели, один пациент умер.
За сутки в Армении скончались 15 пациентов с коронавирусом, выявлено 442 новых случая
Власти Армении сообщают, что за прошедшие сутки в стране от COVID-19 скончались 15 пациентов – рекордный показатель смертности за один день с начала эпидемии коронавируса нового типа.
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 442, в общем составив 8216. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 32 и сейчас составляет 3287.
По последним данным, всего с начала эпидемии от COVID-19 в Армении скончались 113 человек, еще 44 пациента с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4772, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 54931.
Как на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, в настоящее время состояние 271 пациента оценивается как тяжелое, 53 пациентов как крайне тяжелое, еще 18 пациентов с диагнозом COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Кадыров простит чеченцев из Европы, если они признают вину
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину. Об этом он заявил во время прямого эфира в инстаграме.
Говоря о своем отношении к евроичкерийцам, Кадыров выразил уверенность, что "эти несколько лиц, отрабатывающих социальный паек", сами знают о несостоятельности своих идей.
Кадыров добавил, что чеченцев, проживающих в Европе, считает неотъемлемой частью чеченского общества. Он подчеркнул, что ему доставляет удовольствие слышать об успехах земляков в учебе и в работе.
Накануне Кадыров заявил, что здоров и праздник Ураза-байрам провёл дома в самоизоляции. Незадолго до праздника появились официально не подтверждённые сообщения, что глава Чечни госпитализирован в московскую клинику с коронавирусной инфекцией. "Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - сказал Кадыров.
Он считает, что уровень инфицирования коронавирусом нового типа в Чечне вышел на пиковый уровень.
"Я дал поручение оперативному штабу и правительству выяснить, что необходимо включить во второй этап [плана смягчения режима ограничений], на днях они предоставят. Нам кажется, мы на пике и ожидаем спада. Людям необходимо немного проявить терпение", - сказал Кадыров.
В Чечне зарегистрировано 1 152 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровели, 13 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. С середины мая работают некоторые мастерские, сервисы по обслуживанию населения, продовольственные рынки и магазины.
Энергопотребление Абхазии в апреле превысило показатель Тбилиси на 30%
Энергопотребление самопровозглашенной республики Абхазия в апреле текущего года на 30 процентов превысило показатели тбилисской энергораспределительной компании «Теласи». Об этом говорится в обзоре аналитической компании Galt & Taggart.
По данным «Оператора энергетического рынка Грузии» (ESCO), в апреле 2020 года абоненты в Абхазии использовали на 18.4% больше электроэнергии по сравнению с апрелем 2019 года, в Тбилиси этот показатель снизился на 23%. В целом по Грузии энергопотребление сократилось на 12.9%, что связано с введёнными из-за коронавируса экономическими ограничениями.
Специалисты указывают, что энергопотребление Абхазии в 2014-19 годах было в среднем на 30 процентов ниже «Теласи». При этом население Абхазии примерно в 5 раз меньше населения грузинской столицы.
Galt & Taggart указывает, что выработка «Ингури ГЭС» в апреле не смогла полностью удовлетворить потребности Абхазии. Около 70 процентов электроэнергии самопровозглашенная республика получила из России.
Ранее сообщалось, что незаконный майнинг криптовалют в Абхазии перегружает энергосистему.
В Грузии за сутки выявили 3 случая коронавируса, 16 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 738. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, коронавирус подтвердился у водителя грузового автомобиля и двух контактов ранее заражённых лиц.
От коронавируса вылечились 573 пациента. За сутки число выздоровевших выросло на 16.
В стране лечатся 153 пациента с коронавирусом, 12 человек скончались. В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 250.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустят с 29 мая.
Москва требует гарантии доступа ко всем корпусам лаборатории Лугара и к любой документации
Министерство иностранных дел России опубликовало очередное заявление об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. В Москве отмечают, что голословные обвинения в адрес России относительно «грубой и агрессивной дезинформации» носят провокационный характер и требуют полного доступа к лаборатории.
«Видим целесообразность организации посещения биообъекта в Алексеевке российскими экспертами исключительно при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса (в т.ч. в помещения, занимаемые американскими специалистами), а также к любой документации. Именно такой формат позволил бы обеспечить реальную проверку. Участвовать же в пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ, мы не будем. Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (готовы сделать исключение для пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных н региональных организаций. Ожидаем от грузинской стороны официальной реакции на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита», - сказано в заявлении.
В Москве ответили грузинским коллегам, которые пригласили российских экспертов в лабораторию в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия.
«Напоминаем, что единственным инструментом «арбитража» в Конвенции является обязательство государств-участников «консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений КБТО» (статья V). Других механизмов в контексте обеспечения проверки выполнения обязательств не предусмотрено. Как известно, на протяжении двух десятилетий США – кураторы объекта в Алексеевке - блокируют все усилия с целью разработки и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным верификационным механизмом. Таким образом, претензии в отношении выполнения государствами-участниками их обязательств по Конвенции могут быть разрешены только на основе взаимоприемлемых договорённостей между всеми заинтересованными сторонами», - сказано в заявлении.
В Москве не верят, что правительство Грузии осуществляет полный контроль лаборатории и вновь указывают на некие эксперименты с насекомыми.
«Несмотря на якобы осуществляемый Правительством Грузии «полный контроль и финансирование» этой биолаборатории, проводимые на её базе исследования (вкупе с эксплуатационными расходами, включая обеспечение безопасности) по факту курируются и оплачиваются военным ведомством США и аффилированными с ним структурами. Подтверждением этого являются проводившиеся на базе этого биообъекта эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами», - указывают в МИД.
В Москве считают, что посещение лаборатории международными экспертами в 2018 году «было направлено на введение в заблуждение его участников относительно подлинного статуса данного объекта».
«Программа не предусматривала никаких элементов верификации, позволяющих составить объективное суждение о реальном положении дел в части соблюдения КБТО и подтвердить информацию, содержащуюся в грузинских объявлениях по мерам укрепления доверия. Не был дан ответ и на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на её территории на постоянной основе развернуто упомянутое выше подразделение «Управления медицинских исследований сухопутных войск США». Представленный на Совещании государств-участников КБТО 2018 г. отчёт о данном посещении не был одобрен консенсусом, а лишь получил «поддержку» весьма ограниченного числа государств (в основном западных)», - говорится в заявлении.
- Ранее в МИД России заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
Помпео: Гонконг более не может рассчитывать на особый подход
Гонконг более не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, так как не поддерживает высокую степень автономии от Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он напомнил об обсуждаемом сейчас Пекином законопроекте о безопасности Гонконга. Этот документ "лишь последний пункт в череде событий, которые подрывают автономию Гонконга и его свободы", подчеркнул глава Госдепартамента.
По словам Помпео, в среду он направил уведомление Конгрессу, которое касается подхода, применявшегося к Гонконгу до и после июля 1997 года, когда британцы передали суверенитет над этой территорией Китаю.
В прошлом году Конгресс и президент США Дональд Трамп приняли закон, который обязывает Госдепартамент не менее раза в год подтверждать, что бывшая британская колония сохраняет достаточно независимости, чтобы оправдывать особые благоприятные торговые условия для него со стороны Вашингтона и поддерживать статус одного из мировых финансовых центров. Также по этому закону, официальные лица Гонконга, ответственные за нарушения прав человека, могут быть подвергнуты санкциям – включая запрет на выдачу виз и заморозку финансовых активов.
Ранее Майк Помпео резко раскритиковал КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности. На прошлой неделе документ начало рассматривать Всекитайское собрание народных представителей. Помпео подчеркнул, эти меры идут вразрез с законодательством региона и не учитывают мнение его жителей.
В Гонконге законопроект вызвал новую волну протестных выступлений. Протестующие говорят, что планируемые изменения противоречат принципу "одна страна, две системы". В воскресенье на многотысячных акциях были задержаны около двухсот демонстрантов.
В прошлом году в автономии были длительные протесты против планов прокитайского руководство Гонконга принять закон об экстрадиции подозреваемых в различных преступлениях на материковый Китай. Под давлением манифестантов, утверждавших, что поправки могут быть использованы для борьбы с диссидентами, они так и не вступили в силу.
Первый за 9 лет пилотируемый космический пуск в США отменён за 15 минут до старта
Запланированный на вечер среды старт ракеты-носителя “Фалькон 9” с космическим кораблём “Крю Дрэгон” с двумя астронавтами с космодрома на мысе Канаверал во Флориде отменён из-за погодных условий.
Подготовку к полёту транслировал канал "Настоящее время".
Это должен был быть первый пилотируемый запуск космического корабля, проведённый Соединёнными Штатами с 2011 года, не считая суборбитальных полётов. И, с той же оговоркой, первый пилотируемый полёт в истории частной космонавтики.
Следующая попытка пуска запланирована на субботу.
- SpaceX — не единственная частная компания, разрабатывающая пилотируемые корабли для NASA. Конкурирующий проект "Старлайнер" разрабатывает корпорация Boeing. После неудачной миссии в декабре прошлого года, следующий полёт корабля будет проведён в беспилотном режиме. Он запланирован на осень.
- Согласно планам NASA "Крю Дрэгон" и "Старлайнер" должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС. В 2014 после введения санкций против России глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рекомендовал США заменить российские космические корабли батутами.
Власти Архангельской области и НАО откладывают объединение
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный назвал преждевременными разговоры о референдуме по поводу объединения с Архангельской областью в один регион. Повестка объединения сейчас изменилась, важно проработать все детали и выслушать мнение людей, говорится на сайте администрации НАО. Изначально в правительстве региона сообщали, что референдум может пройти в единый день голосования 13 сентября, в этот же день назначены выборы губернатора Архангельской области.
Накануне врио Архангельской области Александр Цыбульский на своей странице в "Вконтакте" также сообщил, что "все разговоры о референдуме в каком бы то ни было виде преждевременны".
О том, что вопрос о референдуме пока закрыт, объявил 27 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак после заседания окружного политсовета партии и встречи со старейшинами ассоциации ненецкого народа "Ясавэй", пишут "Ведомости".
Меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа был подписан руководителями обоих регионов 13 мая. Против объединения выступили жители НАО - они выходят с одиночными пикетами, а местные депутаты от "Единой России" стали массово выходить из партии, показывая своё несогласие с решением объединить два региона.
Слияние субъектов возможно лишь в том случае, если за него на референдуме проголосует большинство избирателей в каждом регионе.
В Батуми за неподчинение требованиям полиции задержали 30 человек
За неподчинение полиции и мелкое хулиганство в Батуми задержали 30 человек, организовавших акцию с требованием освободить двух местных жителей - Резо Цулукидзе и Эльдара Антидзе, задержанных за хулиганство.
«Исходя из высокого общественного интереса, МВД публикует кадры, где отражен факт хулиганства, на основании которых сотрудники полицейского департамента Аджарии 7 мая задержали двух человек в Батуми и предъявили обвинение еще четырем в соответствии со статьей 239 Уголовного кодекса Грузии. В настоящее время задержанные находятся в предварительном заключении», - говорится в сообщении МВД.
Ведомство отмечает, что родственники и близкие задержанных провели акцию протеста в Батуми с требованием освободить обвиняемых, в ходе которой пытались перекрыть центральную дорогу. «Несмотря на многочисленные законные требования полиции, протестующие продолжали нарушать общественный порядок и пытались перекрыть дорогу насильственным путем», - сказано в заявлении.
Ранее СМИ сообщили, что в Батуми произошла драка между полицией и участниками акции протеста. Инцидент произошел на проспекте Церетели после того, как сотрудники полиции не позволили протестующим перекрыть улицу и призвали их перейти на другую сторону. Участники акции не подчинились этому требованию, после чего и были задержаны.
Помпео: Гонконг более не может рассчитывать на особый подход
«Гонконг более не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, так как не поддерживает высокую степень автономии от Китая», - заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он напомнил об обсуждаемом сейчас Пекином законопроекте о безопасности Гонконга. Этот документ «лишь последний пункт в череде событий, которые подрывают автономию Гонконга и его свободы», подчеркнул глава Госдепартамента.
По словам Помпео, сегодня он направил уведомление Конгрессу, которое касается подхода, применявшегося к Гонконгу до и после июля 1997 года, когда британцы передали суверенитет над этой территорией Китаю.
В прошлом году Конгресс и президент США Дональд Трамп приняли закон, который обязывает Госдепартамент не менее раза в год подтверждать, что бывшая британская колония сохраняет достаточно независимости, чтобы оправдывать особые благоприятные торговые условия для него со стороны Вашингтона и поддерживать статус одного из мировых финансовых центров. Также по этому закону, официальные лица Гонконга, ответственные за нарушения прав человека, могут быть подвергнуты санкциям – включая запрет на выдачу виз и заморозку финансовых активов.
Ранее Майк Помпео резко раскритиковал КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности. На прошлой неделе документ начало рассматривать Всекитайское собрание народных представителей. Помпео подчеркнул, эти меры идут вразрез с законодательством региона и не учитывают мнение его жителей.
В Гонконге законопроект вызвал новую волну протестных выступлений. Протестующие говорят, что планируемые изменения противоречат принципу «одна страна, две системы». В воскресенье на многотысячных акциях были задержаны около двухсот демонстрантов.
В прошлом году в автономии были длительные протесты против планов прокитайского руководство Гонконга принять закон об экстрадиции подозреваемых в различных преступлениях на материковый Китай. Под давлением манифестантов, утверждавших, что поправки могут быть использованы для борьбы с диссидентами, они так и не вступили в силу.
Посольство США комментирует бордеризацию и заявление МИД РФ по Центру Лугара
Посольство США в Грузии выступило с заявлением о продолжающемся процессе бордеризации на разделительной линии и кампании против центра имени Лугара.
«В то время как весь мир поздравляет Грузию с Днем независимости, и отмечает успехи Грузии в борьбе против COVID-19, Соединенные Штаты Америки выражают протест в связи с продолжающейся провокационной бордеризацией, осуществляемой управляемыми Россией силами вдоль разделительной административной линии с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Южной Осетией.
В течение последних двух недель управляемые Россией силы незаконно возвели ограждения и активизировали процесс незаконной бордеризации вблизи 12 грузинских сел.
Не менее тревожной является продолжающаяся со стороны России дезинформационная кампания, в том числе распространение лживых измышлений о центре Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом.
США не ослабят своей решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы повторяем наше требование: Россия должна прекратить оккупацию 20 процентов территории Грузии, выполнить свои обязательства от 2008 года, вывести свои силы и прекратить блокирование предоставления международной гуманитарной помощи», - говорится в заявлении посольства США в Грузии.
В Батуми протестующие устроили драку с полицией
В Батуми сегодня, 27 мая, произошла драка между полицейскими и участниками акции протеста, требующими освободить двух задержанных за хулиганство местных жителей - Резо Цулукидзе и Эльдара Антидзе.
Родственники задержанных с утра провели акцию протеста у здания правительства Аджарии с требованием их освобождения, а затем устроили шествие по улицам города.
По информации Общественного вещателя, инцидент произошел на проспекте Церетели, когда сотрудники полиции не позволили протестующим перекрыть улицу и призвали их перейти на другую сторону. Участники акции не подчинились этому требованию, в результате чего были задержаны несколько человек.
Комиссия Совета Европы проведет экспертизу поправок к Конституции РФ
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение провести срочную юридическую экспертизу поправок к Конституции России и процедуры их принятия. Тем самым было удовлетворена просьба, содержащаяся в обращении, под которым поставили подписи более 200 тысяч граждан России. Об этом Радио Свобода сообщили координаторы обращения в Совет Европы. Поправки рассмотрит Европейская комиссия за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).
Заседание Комитета ПАСЕ прошло 27 мая в онлайн-формате из-за карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
Венецианская комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Несмотря на то, что ее экспертные оценки носят рекомендательный характер, именно в целом положительная оценка Венецианской комиссией Конституции России 1993 года была одним из оснований принятия России в члены Совета Европы в 1996 году.
Венецианская комиссия должна будет проверить изменения Конституции России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Когда именно будет проведена экспертиза всех поправок - не известно. Однако ранее уже было принято решение об экспертизе поправки о праве Российской Федерации не исполнять решения международных органов. Ее результаты, как ожидается, будут опубликованы в июне.
11 марта 2020 года, после одобрения поправок парламентом, российские правозащитники, юристы, общественные деятели опубликовали открытое письмо в Совет Европы с негативной оценкой как самих поправок в Конституцию, так и процедуры их принятия. Российские власти и лояльные им СМИ раскритиковали эту инициативу, утверждая, что и поправки, и процедура соответствуют международным нормам. Инициаторы петиции, однако, считают, что они нарушают баланс властей и ограничивают свободы граждан. Под петицией было собрано более 200 тысяч подписей.
Поправки были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Одна из них, внесенная позднее, предусматривает возможность для Путина баллотироваться еще на 2 президентских срока.
Первоначально ожидалось, что всенародное голосование о принятии поправок пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии. В последнее время появились сообщения, что оно может быть назначено на 1 или 8 июля.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что заразился коронавирусом.
«Тест на коронавирус у меня положительный», - сказал Бречалов сегодня, 27 мая, в видеообращении на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как отметил чиновник, он примерно понимает, что мог заразиться, когда контактировал с заболевшим человеком после 21 мая.
В пресс-службе главы региона РИА Новости заявили, что Бречалов чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции в своей резиденции.
В Удмуртии по состоянию на 27 мая выявлено 583 случая заражения коронавирусом, в том числе 24 - за последние сутки. 14 человек скончались, 347 выздоровели. Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на аппарате ИВЛ, еще 21 - в состоянии средней степени тяжести, отмечает «Интерфакс».
Из российских чиновников и политиков коронавирусной инфекцией переболели председатель федерального правительства Михаил Мишустин, глава министерства строительства Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, нескольких депутатов Госдумы. Были неподтвержденные официально сведения о госпитализации с коронавирусом главы Чечни Рамзана Кадырова.
В Южной Осетии началась подготовка к Параду Победы
Подготовка юбилейного торжественного Парада Победы в ознаменование 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, решением министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Ибрагима Гассеева начнется 1 июня на строевом плацу военного городка Минобороны республики.
С 8 по 18 июня подготовка парада с участием всех парадных расчетов и знаменных групп будет продолжена на плацу 4-й военной базы Минобороны России. Генеральные репетиции парада планируется провести 19 и 20 июня на центральной площади Цхинвали, в том числе с привлечением военной техники. В мероприятии примут участие парадные расчеты и знаменные группы югоосетинского Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства юстиции, а также привлекаются знаменные группы и парадные расчеты российской базы и Погрануправления ФСБ России.
В целях своевременной и качественной подготовки всех планируемых мероприятий министром обороны отданы соответствующие поручения должностным лицам.
Как сообщает информагентство «Рес», в связи с пандемией и ограничением проведения массовых мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая силами Министерства обороны были проведены личные парады.
Ранее сообщалось, что в соответствии с решением президента Анатолия Бибилова, военный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Цхинвали 24 июня, одновременно с военным парадом на Красной площади в Москве.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено ни одного случая коронавируса
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 26 жителей, все тесты показали отрицательный результат.
Выписки из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня не было.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и один пациент скончался.
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