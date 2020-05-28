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Обзор абхазской прессы

Сотрудник Центра гуманитарных программ, политолог Лиана Кварчелия считает, что как минимум на ближайшие две недели необходимо вновь усилить режим ограничений, начав с наведения реального порядка на границе. «Абхазия-Информ» публикует ее статью «Дилеммы пандемии, или выход все-таки есть?» со ссылкой на сайт chp-apsny.org.

«Самое главное, меры не должны имитироваться ни государством, ни гражданами. Цена такой имитации может быть очень высокой. Примером следования нормам безопасности должны стать сами чиновники, причем всех уровней. И они же должны тщательно контролировать уважение этих норм населением. Власти несут прямую ответственность за дальнейшее развитие событий. Ну а если часть граждан не верит в существование угрозы, ведет себя легкомысленно, проявляя неуважение к порядку, к своим согражданам и даже к здравому смыслу, то эти люди должны понимать, что если ситуация выйдет из под контроля, то они – соучастники», – написала Кварчелия.

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия. Он заявил, что если соблюдать карантин на границе, то опасности в стране будет меньше. «К ситуации надо относиться серьезно. Несмотря на все приказы и объявления, которые изданы по республике и которые вывешены на дверях нашей больницы и не только, все ломятся к нам, чтобы навестить родственников, обследоваться, доктора увидеть. Ничто их не останавливает…Медики больницы лечат сегодня в основном соматических больных…Самоизоляция и осторожность. Это главное. Коронавирус – мировая проблема. Не наша вина, но мы в нее втянуты, и чтобы с ней справиться, нужны усилия каждого», – подчеркнул Аполлон Гургулия.

Заместитель главы администрации Галского района Генрих Тужба опроверг обвинения грузинских политиков о якобы нарушениях Абхазией договоренностей по государственной границе: «Могу заверить, что никаких нарушений нет. Совместными усилиями абхазских и российских пограничников идет замена устаревших столбов и ограждений на новые. Все в полном соответствии с законом о государственной границе от 21 мая 2010 года… Видимо, накануне Женевских дискуссий Грузия решила повысить градус напряжения. За 27 лет мы привыкли к грузинской пропаганде и не воспринимаем ее всерьез. Все это делается для того, чтобы накануне грузино-абхазских переговоров навязать посредникам свою модель поведения, настроить сторонников против российских пограничников в Абхазии». Об этом сообщает «Нужная газета».

Генрих Тужба сообщил, что решение об открытии государственной границы на КПП «Ингур» 26 мая носит временный характер. Граница открыта на пять дней для граждан Абхазии и жителей района, которые в период карантина оказались на территории сопредельного государства. Правоохранительные органы наблюдают за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Кроме того, за время карантина пограничниками зафиксированы случаи нелегального пересечения государственной границы. Люди задержаны и отправлены на карантин.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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