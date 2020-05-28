Тень Строителя, или План спасения богатых

434 миллиона лари выделит правительство в рамках антикризисных мер строительному сектору. Почему план понравился не всем и что подозрительного обнаружили между его строк скептики?

Правительство намерено субсидировать 4% ипотечных кредитов, которые граждане получат до конца 2020 года. Длина программы – пять лет. На это будет выделено около 85 миллионов лари, под программу попадут кредиты суммой не более 200 000 лари (68,8 тысяч долларов) Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, это важно по нескольким причинам:

«За последние два года было подписано 25 тысяч ипотечных кредитов и контрактов на строительные проекты, которые находятся в стадии завершения. Мы поможем гражданам, которые намеревались или приступили к улучшению жилищных условий, – мы не можем бросить этих людей на произвол судьбы. Мы также должны поддержать строительные компании», – сказал Георгий Гахария.

Также в рамках программы 150 миллионов лари будут выделены на строительство жилья для беженцев. Из остальных 200 миллионов лари будет сформирован гарантийный фонд для покрытия непроданных застройщиками 30% жилья. Государство выкупит их на аукционе при максимальной стоимости одного квадратного метра 1700 лари. Гарантия выкупа будет действительна в течение трех лет после ее выдачи.

Впрочем, девелоперы опасаются, что объявленные меры не помогут вывести отрасль из кризиса, если не будут решены другие вопросы. Говорит директор строительной компании Redco Малхаз Кунелаури:

«Мы приветствуем инициативы властей, думаю, что софинансирование процентных ставок по ипотечным кредитам хорошо для бизнеса. Однако для нас важнее решить проблемы, которые усилили снижение продаж, – это, прежде всего, бюрократические проблемы, как, к примеру, получение разрешения на продление строительства. Еще одна проблема кроется в очень жестких ограничениях Нацбанка при выдаче банковских кредитов – без их упрощения программа мало что даст», – сказал Малхаз Кунелаури.

Ведущий экономист исследовательского института ISET Георгий Папава раскритиковал инициативу правительства, заявив, что такое вмешательство только растянет кризис и создаст неправильные стимулы в экономике.

«У людей снижаются доходы, туристы больше не приезжают, и принуждать людей брать ипотечные кредиты для покупки квартир неправильно, так как не сняты внешние фундаментальные риски. Что бы не требовали девелоперы, невозможно удержать цены на недвижимость пока продолжается мировой кризис. Нельзя перекладывать на налогоплательщиков проблемы одного сектора, увеличивать и без того раздутый внешний долг в стране, чтобы искусственно помогать кому-то сохранить прибыль, которая была раньше. Необходимо предоставить рынку шанс самому скорректировать цены», – сказал Георгий Папава.

По мнению декана школы экономики Кавказского университета Сосо Берикашвили, представленный правительством антикризисный план развития сектора носит предвыборный характер:

«Это может быть связано с выборами или сговором на самом верху с крупными девелоперами. Да, господа, вы организуете все это для банков, застройщиков, людей, которые покупают квартиры, и получается, что мы финансируем богатых, когда у нас сотни тысяч человек на грани нищеты. Под благими лозунгами помощи беженцам они, по сути, разбазаривают деньги, притом, что строительный сектор в реальности очень далек от катастрофы».

Слова эксперта косвенно подтвердил президента Нацбанка Коба Гвенетадзе, который принимал участие в разработке антикризисных мер. По его словам, несмотря на снижение спроса на недвижимость, в отличие от кризиса 2008 года, на рынке нет ценового пузыря. Согласно макроэкономическим прогнозам Нацбанка, цены на недвижимость в лари будут снижаться в среднем на 5% только в этом году.