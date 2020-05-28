Ограничительные меры в Абхазии продлены до 15 июня

Сегодня под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анкваба состоялось очередное заседание республиканского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Следует отметить, что после того, как к работе в конце апреля приступила новая команда исполнительной власти, заседания этого штаба проводятся реже, чем это было при и.о. президента Валерии Бганба, раз в полмесяца, но зато с приглашением для освещения их всех СМИ.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на заседании сообщила:

«Ограничительные меры, которые принимались руководством Республики Абхазия, начиная с 7 февраля, в пунктах пропуска Псоу и Ингур, мероприятия по изоляции и госпитализации больных и носителей инфекции, которые проводятся Министерством здравоохранения республики с 6 апреля, приводят к положительной динамике борьбы с COVID-19. За прошедший период карантинных мер нами отслежено 6 437 человек – это без учета водителей большегрузных автомобилей, военнослужащих и лиц, имеющих дипломатическую неприкосновенность, а также лиц, заезжающих на траурные мероприятия сроком на три дня. За последние два дня через КПП «Псоу» в республику заехало 283 человека, а через КПП «Ингур» – 268. Все они будут отслежены на 14-дневной домашней самоизоляции. Курсанты российских военных вузов, организованно возвращающиеся в Абхазию, направляются на двухнедельный карантин в сухумском туркомплексе «Айтар». Там же проходят карантин и медики. Сегодня в «Айтаре» находится 71 человек, из которых 54 курсанта. На 13-й день обсервации в «Айтаре» всем проводится скрининговая диагностика, чтобы убедиться, что они все здоровы. Но некоторые курсанты нарушали режим самоизоляции, общались друг с другом, контактировали с бессимптомными носителями инфекции, и их пришлось задержать на обсервации на 19-20 дней. На 28 мая в республике наблюдается стойкая тенденция к снижению числа заболевших. Всего за период с 7 апреля в Абхазии выявлено 28 заболевших коронавирусом, из них 20 курсантов. 17 человек пролечены и выписаны, один скончался, остальные продолжают лечение в Гудаутском стационаре. Один больной находится в состоянии средней тяжести в силу сопутствующих заболеваний. С 17 мая в республике новых больных коронавирусом не диагностировано. Ограничительные мероприятия проводятся в республике в разумных объемах и должны быть продолжены в полном объеме».

Скорик отметила, что, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, в республике не прекращается массовое посещение похорон и поминок. Она привела пример Республики Адыгеи, где после посещения похорон умершего от коронавируса в одном из аулов было зарегистрировано огромное число заболевших, в связи с чем возбуждены уголовные дела.

В ходе выступления главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой про находящихся на обсервации в «Айтаре» было сказано:

«К сожалению, дисциплина среди курсантов, проходящих обучение по линии Минобороны, очень сильно хромала. Были разные инциденты, было сложно работать. А вот когда был заезд других военизированных организаций – курсантов по линии МВД, МЧС, ситуация наблюдалась уже другая. Поведение было хорошим. Выполнялись все приказы командиров. И у них мы при двойном тестировании не обнаружили ни одного заболевшего».

Эту тему продолжил Александр Анкваб:

«Если бы курсанты не устраивали братания друг с другом, альпинистские выходки, цирковые номера, застолья, у нас не было бы такого количества заболевших курсантов. Не было бы, это точно. Были элементы неподчинения просто. Тогда давайте уже начнем с самого начала: кого мы подбираем при направлении на учебу? Не может быть хорошим командиром тот, кто не умел сам подчиняться. Это очень древняя и простая истина».

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния сообщил о ситуации на границе и работе МЧС РА в период карантина. Сотрудники МЧС РА ведут дежурство на погранпосту «Псоу» с 14 мая. За этот период границу пересекли 1872 человека. Из них: водителей грузовых машин – 768, служащих седьмой военной базы РФ – 450, курсантов – 54, граждан РА – 600 человек. Перед теми, кто несет службу, стоит задача измерять температуру и проводить беседу с теми гражданами, которые проходят границу. Большинство людей правила соблюдают, но есть и те, кто, перейдя границу, тут же снимают маски и перчатки. В последние дни возникли определенные сложности с тепловизором. Из-за повышения температуры воздуха он стал давать сбои. Есть предложение обшить помещение, где проводится измерение температуры, гипсокартоном, для того чтобы оно не нагревалось.

После того, как отчитались представители самых разных структур, премьер-министр прошелся по пунктам действующих на сегодня в республике ограничительных мер. Возможные их послабления были сделаны ранее. Но отменять остальные меры было бы алогично. Граница в любом случае пока должна оставаться на замке, с проведение свадеб, понятно, можно и нужно повременить…

Разные мнения прозвучали только при обсуждении вопроса о начале работы детсадов, ведь во многих семьях, знаю, уже настроились, что 1 июня они откроются. Но вот какой диалог состоялся сегодня между и.о. министра просвещения Адгуром Какоба и премьер-министром:

«Уже все руководители дошкольных учреждений работают, вызывают воспитателей, приводят в порядок помещения, проветривают, устраивают дезинфекцию. И большинство руководителей обращаются в Министерство просвещения, чтобы им дать возможность с 1 июня работать, принимать детей…

– Детей? Не можем. Будем им очень благодарны, если они будут приходить, проветривать, пыль убирать и многое другое, но…»

Согласно принятому решению, существующие сегодня карантинные меры продлены до 15 июня 2020 года. Но, по просьбе министра просвещения Абхазии, было разрешено, чтобы выпускники школ и студенты средних специальных и высших учебных заведений могли выйти на учебу со 2 июня на две недели для подготовки к экзаменам. Напомним, что занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году отменены, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия