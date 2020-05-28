Коронавирус, который никто не заметил

Сколько всего людей в Грузии переболели COVID-19 и, возможно, даже не догадывались об этом? Для того чтобы ответить на этот вопрос, грузинские эпидемиологи решили провести исследование: группы здоровых людей в разных точках тестируют на наличие антител к коронавирусу.

Если тест показывает наличие антител в организме – это означает, что человек уже переболел COVID-19. Возможно, абсолютно бессимптомно или же с легкими симптомами, не придав этому особого значения. Для того чтобы установить, сколько таких людей остались вне поля зрения статистики, согласно которой на сегодняшний день в Грузии выявлено 738 случаев инфицирования, эпидемиологи начали тестировать группы здоровых людей в Тбилиси, Телави и Болниси.

Впрочем, в Телави и Болниси эпидемиологи руководствовались и противоположенными соображениями: Болниси один из наиболее пострадавших городов, Телави – т.н. зеленая зона. В группы исследуемых вошло по 150 человек, говорит Хатуна Захашвили, глава департамента заразных заболеваний Центра по контролю заболеваний:

«Данные находятся на стадии обработки, поэтому пока могу сказать лишь, что исследование проводилось по принципу случайного отбора. В Болниси и Телави участниками исследования стали лица старше 18 лет. В Болниси был выявлен один случай инфицирования коронавирусом. В Телави не было выявлено ни одного».

О том, у скольких из обследованных в Болниси и Телави людей были обнаружены антитела к коронавирусу, в Центре по контролю заболеваний пока не говорят. Впрочем, что касается Тбилиси, предварительные данные таковы: наличие антител было выявлено у шести из 1000 человек. Еще четыре случая нуждаются в перепроверке. Об этом накануне заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Таким образом, опираясь на промежуточные данные, можно сказать, что коронавирусом переболело около 1% жителей столицы – это примерно 12 тысяч человек.

Специалист по вопросам политики здравоохранения Серго Чихладзе говорит, что проведение исследования подобного типа помогает, во-первых, увидеть реальную картину распространения инфекции, а во-вторых, определить дальнейший план действия для борьбы с ней. Впрочем, для того чтобы данные были достоверными и полезными, крайне важен охват регионов и методология проведенного исследования:

«Это очень важно – в первую очередь для того, чтобы знать общее распространение инфекции. Подобное исследование нужно будет проводить с определенной периодичностью. Если, скажем, и через месяц, и через два или через три (антитела будут выявлены) вновь у 1% тестируемых, это будет означать, что тенденции к распространению нет. Если же увеличится до 4%, 5%, 10% – нужно будет задуматься о проведении дополнительных мероприятий. Т.е., с одной стороны, это нужно для того, чтобы увидеть реальную картину, с другой – для мониторинга и принятия соответствующих мер».

Означает ли наличие антител в организме, что человек полностью защищен от коронавируса? У специалистов пока нет точного ответа на этот вопрос:

«В случае с определенными заболеваниями эти антитела могут оставаться на всю жизнь. Как будет с ковидом – мы пока не знаем. Скажем, на 4-5 месяцев они точно останутся (в организме), но продержится ли иммунитет (к коронавирусу) год, три или всю жизнь – пока не известно», – сказал Серго Чихладзе «Эху Кавказа».

Установить, сколько человек в реальности переболело коронавирусом, пытаются эпидемиологи в разных странах мира. Испанское издание «El País» 14 мая опубликовало статью – в ней речь идет об исследовании, в котором приняли участие более 70 тысяч здоровых людей. Антитела к коронавирусу выявили у 5% обследованных. В то же время, согласно официальным данным, всего коронавирус был выявлен у 228 691 человек. Если же опираться на данные этого исследования, реальное количество людей, переболевших COVID-19 в Испании – 2 350 000.

Подобное исследование 25 мая запустила и Италия. По информации итальянского Минздрава, ведомство совместно с Агентством статистики и Красным Крестом намерено включить в него 150 тысяч человек из 2000 городов.