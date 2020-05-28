Депутаты предъявили палате счет

Министр финансов Аза Хабалова представила на заседании правительства отчет об исполнении госбюджета Южной Осетии в первом квартале этого года. Между тем в парламенте республики ждут отчета самого правительства за прошлый, 2019 год. По словам парламентариев, они столкнулись с игнорированием депутатских запросов в Контрольно-счетную палату, документы которой помогли бы им в подготовке к слушаниям.

О том, что Контрольно-счетная палата Южной Осетии игнорирует депутатские запросы, написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев: «Игнорировать депутатские запросы и скрывать информацию – нарушение законодательства, но никакого ответа я до сих пор не получил. Власть, наверное, путает бюджет республики и финансовую помощь России со своими личными сбережениями, поэтому считает возможным скрывать от депутатов и народа отчет Счетной палаты Российской Федерации. Но меня и избирателей, которых я представляю, не интересуют чьи-то личные финансы. Нас интересует эффективность расходования средств государственного бюджета… А власть призываю прекратить нарушать закон и скрывать от депутатов результаты работы Счетной палаты России в нашей республике. Это уже ничего не исправит ни в плане эффективности вашей работы, ни в плане ее оценки депутатами и народом».

В беседе с «Эхом Кавказа» Санакоев объяснил, что Контрольно-счетная палата республики проводит совместные проверки со Счетной палатой России, и их результаты должны быть доступны и депутатам:

«Она делает заключения по разным документам, то есть, к примеру, по бюджетам, когда мы их принимаем. И здесь она тоже должна их предоставить. Мы хотим, чтобы у нас было больше информации, чтобы прояснить некоторые вопросы, которые у нас есть по отчету правительства, потому что до отчета правительства мы принимали отчет об исполнении бюджета и еще много всяких программ. То есть чтобы у нас было больше данных для объективной информации, для того чтобы наконец заслушать отчет правительства и задать соответствующие, интересующие нас вопросы».

По словам Санакоева, в парламенте ждут представителей исполнительной власти, правда, когда состоятся слушания, пока неизвестно:

«Он уже должен был быть, но пока должна пройти соответствующая работа, в том числе по комитетам. Поэтому мы пока в состоянии ожидания, хотя он у нас уже есть (текст), мы его изучаем. Но нам нужно больше информации, а больше информации мы можем получить только из отчетов КСП, тем более что по многим вопросам многие ссылаются на то, что Счетная палата нам так рекомендовала, Счетная палата вот это заключила. А у нас всего этого нет.

– С чем вы связываете то, что югоосетинская Счетная палата не была готова представить вам этот отчет?

– Даже не знаю. Я не смог связаться с ее руководством. Но запрос я отправил дней 16 назад. Думаю, за это время я мог уже получить этот документ. И не только я, потому что до меня мои коллеги отправляли запрос в правительство. А я направил в качестве депутатского запроса. И сейчас я ожидаю реакции от правительства, потому что и туда отправил депутатский запрос.

– В случае если вам не будет представлен отчет КСП, как будут действовать депутаты?

– Мы будем опираться на закон. Тут есть у нас и административное право, и ряд других норм. И будем ссылаться на них, потому что на депутатские запросы обязаны отвечать все органы власти».

Российская часть отчета направляется в югоосетинскую Контрольно-счетную палату, поэтому, говорит Санакоев, получить ее напрямую из России не получится. Речь идет о проверке расходования средств, выделяемых Российской Федерацией. Освоение собственных доходов республики – это часть исследования КСП РЮО.

По данным депутатов, в 2019 году Россия выделила Южной Осетии около семи с половиной миллиардов рублей. 1 миллиард 425 миллионов 700 тысяч рублей составили собственные доходы республики. По информации «Эха Кавказа», первыми с запросом в Контрольно-счетную палату обратились представители «Народной партии». Однако получить у них сегодня комментарии не удалось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия