«То было для ветеранов, а сейчас можно и для людей»

24 июня Южная Осетия намерена провести синхронный парад с Москвой. При этом в мае в Цхинвале уже прошли шесть индивидуальных парадов для ветеранов. Кроме того, в республике не будет и Анатолия Бибилова – югоосетинский президент приглашен в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Есть ли смысл провести еще один парад в разгар пандемии?

– Как вы считаете, нужно ли проводить парад Победы 24 июня, несмотря на то, что для ветеранов уже провели индивидуальные парады?

Вячеслав: Я против того, чтобы парад проводили 24 июня. 75 лет назад была назначена другая дата, она появилась еще тогда, 9 мая, и я не вижу смысла ее переносить. Скидывать все на карантин для меня ненормально. Не провели и не провели – все. Проведут в следующем году. А деньги можно потратить на карантин, на лечение больных людей…

Инал: Парад в любом случае нужно проводить. Это праздник великой победы, это преемственность поколений. Так это все и передается. Несмотря на пандемию. Но у нас вируса пока нет. Если все останется так же, то можно проводить. Люди и так и так контактируют. Сейчас особой изоляции не чувствуется, все работает в обычном режиме. Так его даже 9 мая можно было провести, и было бы все великолепно. А с пандемией в полной мере мы пока не сталкивались, так что пока мы закрыты, можно проводить парад Победы.

Салима: Если честно, я считаю, что нецелесообразно проводить его. Зачем? Я лично уже смирилась, что не будет парада Победы. Это мое мнение. Какая была еще необходимость проводить в той же самой Москве? Можно было уже оставить все как есть до следующего года. Если бы я, например, была в Москве, я бы не пошла. Я думаю, здесь не так все страшно, но здесь бы я тоже не пошла.

Александр: Персональные парады были ведь именно для ветеранов, а сейчас можно и для людей провести. Я не против. Тем более, те коронавирусные больные, которые у нас есть, они все в изоляции. В обществе никого не выявили. А боялись люди знаете чего? Что парад будут проводить 3 сентября, а сейчас 3 сентября будут отмечать не день окончания Второй мировой войны, а День памяти жертв террора, День памяти жертв Беслана.

Ариана: В связи с тем, что у нас все же есть больные, я против. Все равно больных среди людей хоть и нет, но в целях безопасности лучше воздержаться. Безопасность, конечно, превыше всего. У нас и стариков много, и людей с хроническими заболеваниями, поэтому, думаю, лучше воздержаться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия