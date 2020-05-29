Мэру пражского района прислали по почте белый порошок

Пока в некоторых странах смягчают карантинные ограничения, Южная Корея и Япония вновь бьют тревогу: там отмечены новые вспышки коронавирусной инфекции.

В южнокорейской столице Сеуле сегодня вновь закрылись более 200 школ – всего через несколько дней после возобновления "очных" занятий. За сутки в Сеуле зафиксированы 79 новых случаев заражения – самое большое число за два месяца.

Основным очагом инфекции являются именно несколько учебных заведений. Они находятся неподалеку от складов интернет-магазина, где недавно власти обнаружили серьезные нарушения мер противоэпидемической безопасности.

Помимо школ, в Южной Корее вновь закрыты музеи, парки, картинные галереи. Компаниям и предприятиям рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.

Власти Южной Кореи сообщили о намерении закупить у производителя, компании Gilead Sciences, партию противовирусного препарата ремдесивир. Клинические испытания этого препарата принесли довольно позитивные результаты: они облегчили протекание болезни COVID-19 у примерно трети больных.

С начала пандемии в Южной Корее зафиксировано более 11 тысяч случаев заражения. Скончались 269 заболевших.

Новый очаг коронавирусной инфекции обнаружен и на юге Японии, в префектуре Фукуока. Там отмечены 25 новых случаев. В Фукуоку направлены специальные медицинские бригады. Тем не менее карантинные меры, об отмене большинства из которых объявил 25 мая премьер-министр Синдзо Абэ, пока не восстанавливаются.