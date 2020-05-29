Власть и оппозиция обвинили друг друга в бедности

Каждый пятый гражданин Грузии проживал в 2019 году за чертой бедности – таковы данные Грузстата. Эта статистика стала самой горячей темой встречи премьер-министра Георгия Гахария с парламентской оппозицией.

Грузинские парламентарии сегодня заслушали доклад премьер-министра. Георгий Гахария был вызван в парламент фракциями «Нацдвижения» и «Европейской Грузии», которые в соответствии с регламентом еще в начале мая направили ему вопросы в письменном виде и потребовали ответы на последнем пленарном заседании месяца.

«Нацдвижение» больше всего интересовало сохранение высокого уровня бедности в стране – согласно данным Национального статистического управления за 2019 год, 19,5% населения Грузии находилось за чертой абсолютной бедности, в 2018 году этот показатель составлял 20,1%. По мнению оппозиционеров, основной причиной бедственного положения людей является некомпетентность правительства.

Ответ Георгия Гахария был насыщен статистическими выкладками: он напомнил «Нацдвижению», что во времена их правления бюджет системы здравоохранения составлял 332 млн лари, а сегодня на эти нужды выделяется втрое больше ассигнований (1 млрд 76 млн лари).

Партия «Грузинская мечта» поэтапно решает вопрос преодоления нищеты, и динамика вселяет в людей оптимизм, заверил присутствующих премьер:

«Бедность является структурной проблемой экономики нашей страны за последние несколько десятилетий, и это факт. Однако напомню, что после 2012 года бедность в Грузии снизилась на 10,5 процентных пункта. По данным Всемирного банка, уровень крайней бедности в Грузии сократился вдвое – с 34% до 19,5%. Кроме того, я хотел бы сказать вам, что бедность детей в возрасте до 17 лет снижается с 34,7% до 25,5%. Несмотря на серьезный экономический кризис, мы с 1 июля повышаем пенсии на 20 лари».

Вопрос «Европейской Грузии» касался временного изменения налогообложения во время экономического кризиса. Партии непонятно, почему власти не заморозили налог на недвижимость для всех секторов экономики, не понизили НДС и не уменьшили акциз на нефтепродукты.

В ответ премьер сам обвинил оппозицию в некомпетентности и демагогии. Сокращение налогового бремени приведет к коллапсу государства, убежден премьер:

«Это абсолютно нереальный набор пожеланий в надежде набрать политические очки. В случае их выполнения в течение четырех месяцев бюджет недосчитается 4,2 миллиардов лари или дефицит бюджета составит около 14%. Элементарный расчет говорит, что это не только обрушит макроэкономическую стабильность, но и поставит под сомнение получение внешней помощи. У нас есть согласованный план с внешними донорами, отклонение от которого приведет к коллапсу государства, которое уже не в силах будет покрывать текущие социальные программы. В условиях, когда из-за пандемии коронавируса страна уже потеряла 1,8 миллиардов лари, наши оппоненты предлагают нам влезть в большие долги».

Полемика властей и оппозиции продлилась до глубокого вечера. По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, исходя из специфики предвыборного периода, политические соперники заняты исключительно набором политических бонусов, забывая, что самый тяжелый этап экономических невзгод еще впереди:

«К сожалению, мы почувствуем последствия экономического снижения еще больше в ближайшие месяцы. Это неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, снижению экономической активности в целом, поэтому было бы желательно, чтобы власти и оппозиция не занимались сиюминутными склоками, а приступили бы к выработке консолидированных шагов, позволяющих хоть как-то смягчить бедственное положение населения», – подытожил эксперт.

Косвенно об углублении экономического кризиса свидетельствуют и сегодняшние данные Грузстата о внешней торговле Грузии: за апрель экспорт упал на 28%, а импорт – на 39%.