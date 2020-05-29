Больше Чинчаладзе в Конституционном суде

Пополнение в Конституционном суде Грузии. Сегодня Высший совет юстиции утвердил новым судьей Васила Роинишвили. Оппоненты власти уверяют, что таким образом произошло усиление проправительственного клана в системе правосудия страны.

Бывший судья Верховного суда Грузии Васил Роинишвили продолжит карьеру в Конституционном суде. Сегодня по итогам заседания Пленума высшей судебной инстанции страны Роинишвили получил новые полномочия. Как заявил председатель Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе, кандидат соответствовал всем необходимым стандартам для того, чтобы занять столь ответственный пост:

«У нас вчера были консультации, и нам было известно мнение почти всех по этому вопросу. Да, у нас было ожидание, что будет озвучена кандидатура Васила Роинишвили. Естественно, это ожидание было на основании консультаций. В ходе этих консультаций рассматривались и другие кандидатуры».

Впрочем, с этим согласны далеко не все. По мнению внесудебного члена Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили, с назначением Васила Роинишвили в Конституционном суде возрастет влияние пресловутого клана Мурусидзе-Чинчаладзе. Джанезашвили считает, что, если бы Васил Роинишвили не пользовался поддержкой влиятельной группы судей, он не смог бы занять столь важную должность. Она указывает на последовательность событий, приведшую к получению мантии судьи Конституционного суда:

«В декабре 2019 года истек 10-летний срок полномочий Васила Роинишвили в качестве судьи Верховного суда. Тем не менее за несколько дней до истечения срока полномочий Высший совет юстиции продлил срок полномочий до принятия окончательного решения по его делу. В то время Роинишвили вел 527 дел. После этого парламент Грузии избрал 14 судей в Верховный суд. Это означает, что дела будут переданы другим судьям, и Васил Роинишвили сможет сократить объем работы. Однако с декабря в течение пяти месяцев он исполнял обязанности судьи Верховного суда таким образом, что Высший совет юстиции даже не рассматривал этот вопрос и не задавал основного вопроса, была ли в этом деле искусственная задержка? Все эти обстоятельства указывают на доверие к нему со стороны клана», – утверждает Джанезашвили.

Сам Роинишвили не отрицает своего знакомства с главой Апелляционного суда Михаилом Чинчаладзе. Но не видит связи между своим назначением и вероятной принадлежностью к некому клану.

«В целом, будучи членом Конституционного суда, судьей и членом Верховного суда, мне трудно сказать, что это привилегия. Это скорее обязательство. Работы много, люди зависят от вас, и вы должны работать, чтобы ничего не испортить. Поэтому я не думаю, что это привилегия. Но моей 10-летней судебной практики достаточно, чтобы справиться с работой, с которой я столкнусь в Конституционном суде. Что касается вопроса о связи с председателем Апелляционного суда Михаилом Чинчаладзе, мы с Чинчаладзе не друзья детства, но я его знаю и считаю достойным человеком».

Пленум Верховного суда Грузии выдвинул кандидатуру Васила Роинишвили на пост судьи Конституционного суда Грузии вместо Зазы Тевзадзе, у которого заканчивается срок полномочий. При этом Тевзадзе занимает пост председателя Конституционного суда. И, по мнению некоторых наблюдателей, Роинишвили может рассматриваться как кандидатура на его место. Правда, сам новоназначенный судья отрицает такую вероятность.

Профильные неправительственные организации тем не менее считают сегодняшнее заседании постановочным. По словам председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, сразу стало ясно, что остальные кандидатуры даже не рассматривались:

«Для меня стало ясно после первых же двух вопросов, чья кандидатура будет поддержана. Что для меня странно. Так как, по моему мнению, у него нет достаточной практики в рассмотрении дел в конституционном поле. И еще: по итогам обсуждения возникло ощущение, что те, кто принимал решение, были больше заинтересованы в том, чтобы иметь в Конституционном суде своего представителя, чем проблемами правосудия».

В свою очередь, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал мнение юристов из профильных неправительственных организаций некомпетентным.

Ситуация усугубляется тем, что именно политизация судебной системы является одной из главных проблем, на которую обращают внимание и иностранные дипломаты. Этот пункт является одним из двух в соглашении от 8 марта, к которому пришли власти и оппозиция, фасилитаторами которого выступили послы стран-партнеров Грузии и влиятельных международных организаций. Связь Васила Роинишвили с Михаилом Чинчаладзе, которого оппозиция называет ключевой фигурой в схеме подотчетности правосудия отцу-основателю «Грузинской мечты», может негативно повлиять на весь процесс переговоров.

Конституционный суд Грузии состоит из девяти судей. В формировании его коллегии участвуют три органа, представляющих все сферы власти. Трое членов Конституционного суда назначаются президентом, трое избираются парламентом при условии поддержки не менее трех пятых голосов, а три члена назначаются Верховным судом Грузии. Срок полномочий члена Конституционного суда составляет 10 лет.