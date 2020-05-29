Ковид-диссиденты и вспышка над Черным морем

Вот уже месяца четыре тема коронавирусной пандемии является доминирующей в мировом информационном пространстве. При этом наряду с медицинским, экономическим аспектами происходящего бурное развитие повсеместно получила полемика не только в социальных сетях, но и в СМИ между адекватно воспринимающими действительность и так называемыми ковид-диссидентами, сторонниками и распространителями разнообразных конспирологических версий.

На сегодня в мире количество заболевших приближается к шести миллионам, а умерло более 362 тысяч, тогда как 12 марта, два с половиной месяца назад, я говорил на «Эхе Кавказа» о том, что число погибших преодолело психологический рубеж в тысячу человек. Казалось, что по мере того, как пандемия стремительно забирает все новые и новые жертвы, количество ковид-скептиков должно примерно так же быстро сокращаться. Но не тут-то было! Если оно и уменьшилось за это время, то, разумеется, отнюдь не в триста с лишним раз, а чуть-чуть. Ибо такие люди обычно придерживаются принципа «Если факты против нас, то тем хуже для фактов». И даже сами инфицированные порой начинают упорствовать и доказывать, что у них что-то иное (ну, что им какие-то тесты и слова медиков, они же сами, мол, лучше знают!)

И, конечно, подобно тому, как сам коронавирус не признает никаких границ, «ковидиоты» легко распространились во всех странах, независимо от числа лиц с высшим образованием на душу населения. Вчера на заседании республиканского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с возмущением говорил о том юноше (из села Бамбора, на «Эхе» уже рассказывалось о нем), который, даже выписавшись из Гудаутской ЦРБ, продолжал писать в соцсетях всякие глупости о том, что его и сестру не так лечили, не от того лечили… То, что происходит в мозгах таких людей, премьер назвал «весенним обострением». Но что говорить, если на этой неделе одна моя коллега, сухумская журналистка, вдруг заявила, хотя я ее ни о чем не спрашивал: «А я не верю в этот коронавирус». Заявила, как мне показалось, с некоей гордостью. Не стал даже спорить, потому что на других примерах давно убедился в бессмысленности этого. А еще вспомнил недавно промелькнувшее сообщение в СМИ, что по результатам какого-то опроса россиян треть их следует отнести к ковид-неверующим.

С неделю назад абхазский врач и друг нашей семьи Альбина Ходжава, которая выкладывает в соцсети суточные сводки ситуации с пандемией в государствах и регионах Кавказа, обновила статус, обратившись к фейсбучным друзьям с вопросом: «Как бороться с людьми, не верящими в COVID-19 и критикующими медиков? Ваши предложения». Нетрудно было догадаться, что у нее накипело на душе, и это подтвердила еще одна ее реплика там же: «Пишу не просто так! Это крик души! Как с этим бороться?! Это наша проблема, нам надо решать ее!» Поскольку в друзьях у нее люди адекватные, все откликнулись с пониманием, но решения проблемы предложить никто не смог. Одна пользовательница высказалась: «Надо, чтобы они написали отказ от медпомощи в случае заболевания». Другая возразила: «Не выход. Они пойдут и будут заражать других». В основном были эмоции: «Отупели люди. Как можно не верить, если этот вирус весь мир поставил на колени!»; «Чем ниже уровень мышления человека, тем больше он занимается отрицанием вируса, карантина и т.д.»; «Приходит на ум хорошая поговорка: «Врач на больных не обижается». Я тоже откликнулся: «Альбина, с ними ничего поделать нельзя, это неизлечимо. Надо просто ждать, пока закончится пандемия, чтобы забыть их как кошмарный сон».

Еще один комментатор поста Альбины, Батал Шушания, дал вот такое развернутое рассуждение: «Вся проблема в том, что вирус этот пройдет, но они останутся (ну, конечно, если кого-то шальной вирус не подкосит). Это лакмусовая бумага уровня понимания сложнейших процессов современного мироустройства членами общества. Другими словами, степень деградации определенной немаленькой категории людей, населяющих современную Абхазию (и не только Абхазию, конечно). Попытки либеральными средствами повысить этот уровень с помощью уговоров, мотиваций и т.д. не дадут результатов. (Вспомните, как в XIX веке народовольцы пошли в народ с целью повышения его образованности и били биты этим же народом.) А пришли большевики с идеей и теорией и заставили, силой заставили… и немного пряников тоже давали. А сейчас развелось всяких борцов, включая антипрививочников. Станет вопрос жизни и смерти общества – никто их и спрашивать не будет».

Эта мысль о нынешней пандемии как о «лакмусовой бумажке» мне тоже приходила в голову. Разумеется, подобные интеллектуально ограниченные люди на планете были и, увы, будут. Но они высказываются по самым разным вопросам, которые нас, как правило, не касаются и не волнуют. А тут вдруг возникла тема, которая коснулась всех поголовно. И вот какой-то российский блогер пишет опять же созвучное мыслям многих: «Знаете, благодаря пандемии я узнала, сколько вокруг глупых людей!»

Интересно высказался вчера острый на язык российский публицист Александр Невзоров: «Чего вы хотите от остальных, если вскрытие показало, что у режиссера Михалкова мозг Виктории Бони?» Мне тут же вспомнился текст «Заповедник мракобесия» одного российского блогера: «Кстати, Никите Михалкову стоит сделать совместный выпуск своего «Бесогона» с Викторией Боней. Они бы шикарно смотрелись вместе в кадре: иконы, под ними телефоны спецсвязи, Михалков, шелестящий своими усами про чипы, и Боня, читающая файлы с «сайта ЦРУ» про вышки 5G и «микроволны, работающие по-другому». Страшно не то, что этот мрак транслируется в СМИ, – это лишь следствие. Причина в том, что мракобесы на экранах – это всего лишь отражение чудовищного мракобесия в обществе. Если бы эти идеи не имели поддержки среди населения, то вся эта чушь не имела бы такого освещения, и ей не придавалось бы никакого значения. Но раз все происходит именно так, то не забудьте надеть шапочку из фольги (ведь враги не дремлют и шлют лучи смерти прямо в головы), выпейте стакан воды, заряженной от телевизионной программы, и помните: любые прививки – проделки рептилоидов».

Кстати, снова про пресловутые «вышки 5G». На днях из одной интернет-публикации узнал, откуда, собственно, взялась эта странная охватившая мир фобия. Оказывается, 22 января с. г. бельгийская газета «Het Laatste Nieuws» опубликовала интервью с терапевтом из Путе (это возле Антверпена) Крисом Ван Керкховеном. Заголовок был такой: «5G опасно для жизни, и никто не знает об этом». Ван Керкховен не является ученым, он обычный «участковый терапевт». Он не проводил никаких исследований. Но он решил высказаться на тему, что вышки сотовой связи пятого поколения могут нести вред здоровью. Его спросили: «Может быть, тут связь с коронавируросом?», он ответил «Не знаю, возможно». Тогда пандемия только начиналась – около 440 зараженных и девять умерших, почти все они в китайском городе Ухань. Бельгийский журналист написал, что с 2019 года вокруг Уханя был построен ряд вышек 5G. Могут ли данные два явления быть связаны? И пошло-поехало… В Абхазии вышек 5G нет (к счастью?), но верящие в их зловредность быстро появились.

А еще у нас множество людей наблюдало позавчера вечером некий «неопознанный летающий объект», который после яркой вспышки «растворился» над Черным морем. Впрочем, многим показалось, что он упал в море близ сухумского микрорайона Маяк – именно такой версии придерживались участники обсуждения поста в «Фейсбуке», которое попалось мне на глаза вчера. Другим показалось, как потом выяснилось, что «огненный шар» мелькнул в районе сухумского пляжа «Мокко». Еще кто-то видел вспышку в Очамчыре, Гудауте, Гагре, Цандрипше. А еще фото и видео объекта выложили пользователи социальных сетей из Сочи, Ставрополя, Турции и Армении. Версий того, что это было, в абхазском сегменте соцсетей появилось множество – шутливых, полушутливых и серьезных. Например, рассуждали о «сигнальной ракете». Одному ребенку показалось, что Луна упала в море.

Ну, и не обошлось, конечно, без коронавируса. «Некоторые пользователи, – пишет местное СМИ, – увидели в этом некий всемирный заговор, с помощью которого кто-то пытается внедрить новый вид вируса». И почему-то редко кому приходило в голову элементарное, о чем рассказывают в школе, – что это был метеорит. По мнению доцента Абхазского госуниверситета Расима Камлия, с большой долей вероятности это мог быть осколок метеорита. Чаще всего они сгорают в верхних слоях атмосферы, но если осколок крупных размеров, то он разрушается вблизи поверхности Земли или же вовсе падает на земную поверхность. «Помните, – сказал он, – метеорит упал в Челябинске? Он был больше и поэтому не успел сгореть в атмосфере и долетел до Земли. Если осколки небольшие, то это ничем не грозит, но если крупные, то на месте удара может нанести серьезные разрушения».

Затем появилось и сообщение СМИ, где начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра Армении Гагик Суренян заявил: «Падение крупного метеорита произошло на участке Раздан-Анкаван». Пользователи армянского сегмента соцсетей сразу отреагировали на падение метеорита, при этом укорив местные власти в том, что те не спешат сделать официальное заявление и представить общественности подробности «космического инцидента». По словам очевидцев (жители Еревана, Масиса, Раздана и других городов), при падении метеорит разорвался в атмосфере, из-за чего некоторые граждане первоначально приняли его за предпраздничный салют. Дело в том, что 28 мая в стране отмечается День первой Республики Армения, просуществовавшей в 1918-1920 годы.

Абхазские же пользователи Фейсбука по прочтении этой публикации усомнились в том, что «инцидент» произошел именно в Армении – ведь ничего о месте падения метеорита не сказано. Что ж, в таких случаях говорят: «Сочтемся славою…»

Кстати, когда в мировых СМИ появились первые сообщения о коронавирусной инфекции, многим, наверное, приходило в голову, что по статистике летальные исходы от нее на Земле немногим превышают возможность погибнуть от падения метеорита, то есть вероятность эта ничтожна мала. Но почему-то они не хотели думать о том, что дальнейшее развитие ситуации в таких случаях напоминает снежный ком.

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