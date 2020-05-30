COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 пациентов, выявлен 251 новый случай инфицирования

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 251, в общем составив 8 927. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на утро 30 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 20 и сейчас составляет 3 317.

Согласно сообщению, за сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 пациентов. Министерство здравоохранения сообщает, что это 61-летняя женщина и мужчины 82, 73, 70, 75, 76 и 64 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа от COVID-19 в Армении скончались 127 человек.

Еще 3 пациента с коронавирусом, согласно информации Минздрава, скончались по другим причинам, число таких случаев достигло 48.

Как сообщает Радио Азатутюн, на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 435, а общее количество проведенных в стране тестов на коронавирус составляет 57 081.