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Грузия подарила Армении 4 тысячи медицинских масок местного производства
Грузия подарила Армении 4 тысячи высококачественных медицинских масок местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Партнерского фонда Грузии.
Отправленные в Армению маски – одна из первых партий продукции предприятия New Technologie Impex. Данная фирма была основана при содействии фонда. Как отметили в организации, «в знак многолетней дружбы и сотрудничества» при помощи посла Грузии маски отправили президенту и министру здравоохранения Армении, а также представителям бизнеса и правительственных кругов.
Армянская сторона поблагодарила партнеров за помощь. Фонд государственных интересов Армении раздал маски грузинского производства медперсоналу.
На предприятии New Technologie Impex маски изготовляют по европейским технологиям, из нетканого полотна Meltblown, позволяющего защитить органы дыхания на 99%. При полной нагрузке предприятие может производить 12 миллионов масок ежемесячно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Гражданин Грузии погиб в результате взрыва на фабрике в Стамбуле
45-летний гражданин Грузии погиб в результате взрыва на фабрике по производству джинсовой ткани в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.
Случай произошел накануне утром, 29 мая. Согласно распространившейся информации, мощный взрыв прогремел в котельной цеха. Стены и крыша здания обрушились, обломки разбросало на несколько сотен метров.
Под завалами спасатели обнаружили тела двух человек, которые находились внутри цеха. Один из погибших – Александр Читаури, гражданин Грузии. Судя по всему, Читаури был сотрудником предприятия. Известно, что во время кипения взорвался большой казан, где варили деним.
Четвертый прототип ракеты Маска для полетов на Марс взорвался во время испытаний
Прототип ракеты «Старшип» компании Илона Маска SpaceX в четвертый раз взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в YouTube.
Взрыв произошел во время огневых испытаний двигателя ракеты спустя две минуты после его запуска. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки.
Это было четвертое огневое испытание этого прототипа, сообщает Techcrunch, результаты предыдущих неизвестны. Ранее SpaceX потеряла во время тестов три других пробных версий ракеты.
SpaceX разрабатывает «Старшип» для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн.
- Сегодня вечером, 30 мая, на космодроме на мысе Канаверал во Флориде запланирован старт другой ракеты SpaceX - ракеты-носителя «Фалькон 9» с космическим кораблем «Крю Дрэгон». Корабль должен доставить двух астронавтов на международную космическую станцию. Предыдущий старт был отменен из-за неподходящей погоды.
Еще четыре человека стали жертвами COVID-19 в Северной Осетии
Еще четыре человека стали жертвами COVID-19 в Северной Осетии. Об этом сообщили сегодня, 30 мая, в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировано еще 50 случаев заражения. Общее количество больных составляет 2957 человек.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,95 тысяч случаев, зафиксирован 181 летальный исход.
Россия на третьем месте в мире числу заболевших, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. На первой строчке США (1,74 млн, + 24,2 тыс.), на второй Бразилия (465 тыс., + 26,9 тыс.). Ситуация в топ-3 этого антирейтинга в ближайшие недели, вероятно, существенно не изменится.
Еще один новый случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в Южной Осетии
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки вновь выявлен один новый случай заболевания коронавирусом у военнослужащего.
Как сообщила информагентству «Рес» замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева, все заболевшие находятся на карантине в медучреждении, за их здоровьем следят медики. На утро 30 мая в инфекционном отделении РММЦ находится 8 человек с лабораторно подтвержденным положительным тестом на коронавирус. По словам Гаглоевой, на карантине находятся 138 человек, из них в медучреждениях республики - 116.
Первые три случая заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 6 мая, с тех пор лабораторно подтверждены 39 случаев заболевания COVID-19.
На прошлой неделе правительство республики приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на югоосетинских граждан, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
СМИ сообщили о крупном кластере инфицированных коронавирусом в Тбилиси
Из 11 случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных в Грузии за последние сутки, два связаны с Болниси, а девять пациентов – это контакты одного ранее подтвержденного факта. Об этом сегодня, 30 мая, на брифинге заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Она отметила, что два кластера, к которым относятся 11 фактов, не являются новыми. Одновременно Эзугбая отметила, что сейчас специалисты продолжают исследование с целью установить контакты новых случаев, а также определить, нет ли заразившихся коронавирусом, среди тех, кто контактировал с первым пациентом кластера, насчитывающим уже десять человек.
«Исследования контактировавших проводятся с первого дня контакта в течение примерно 14 последующих дней. Эти пациенты были исследованы на 13-й, 14-й день», - сообщила Эзугбая, отметив, что девять новых пациентов из одного кластера находились в изоляции на дому.
По данным СМИ, крупный кластер инфицированных связан с Тбилиси. Утверждается, что источником стал житель одного из центральных районов столицы с большим числом контактов. В настоящее время часть многоэтажного дома, в котором находится квартира инфицированного, переведена в режим карантина. Следует отметить, что в Тбилиси новых случаев COVID-19 не было уже более недели.
Эзугбая не подтвердила и не опровергла данную информацию, отметив, что ничего нового нет в том, что эпидемиологи изучают контакты уже подтвержденных случаев и проводят расширенные исследования.
Из 11 новых пациентов восемь помещены в Тбилисскую инфекционную больницу. Эзугбая подчеркнула, что сегодня им проведут рентгенологические обследования, после чего будет оценено состояние больных. На данном этапе все восемь чувствуют себя хорошо.
В целом лечение в ковид-клиниках Грузии продолжают 146 человек с коронавирусом. Из них 43 помещены в столичную клинику. В общей сложности с 26 февраля по 29 мая в Грузии лабораторно подтверждены 757 случаев инфицирования коронавирусом. К этому времени общее количество вылечившихся составляет 600 человек, то есть выздоровели уже почти 80% от общего числа всех заразившихся. От последствий, вызванных коронавирусом, в стране умерли 12 пациентов. В режиме карантина находятся 2 966 граждан, а в стационаре под наблюдением врачей - 250.
Число выявленных больных коронавирусной инфекцией в России вновь начало расти
Число больных коронавирусной инфекцией в России растет второй день подряд, после трех дней сокращения, свидетельствует официальная статистика. За последние сутки в стране выявлены 8 952 инфицированных коронавирусом, 8 212 выздоровели, 181 человек умер.
Всего с начала эпидемии в стране заразились, по официальным данным, 396 575 человек. Прямо сейчас больны 224 551 человек. 167 469 человек выздоровели. 4 555 - умерли.
- В стране проведены, по официальным данным, больше 10 миллионов 300 тысяч тестов. Эксперты в области здравоохранения отмечают, что большая часть тестов должны уходить на контроль уже заболевших, в правительстве это отрицают и утверждают, что тестируются, в основном, новые пациенты.
- Во всем мире по состоянию на 30 мая, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заразились 5,9 миллиона человек, умерли 365 тысяч.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 пациентов, выявлен 251 новый случай инфицирования
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 251, в общем составив 8 927. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на утро 30 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 20 и сейчас составляет 3 317.
Согласно сообщению, за сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 пациентов. Министерство здравоохранения сообщает, что это 61-летняя женщина и мужчины 82, 73, 70, 75, 76 и 64 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа от COVID-19 в Армении скончались 127 человек.
Еще 3 пациента с коронавирусом, согласно информации Минздрава, скончались по другим причинам, число таких случаев достигло 48.
Как сообщает Радио Азатутюн, на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 435, а общее количество проведенных в стране тестов на коронавирус составляет 57 081.
В Грузии за сутки 11 новых случаев заражения коронавирусом, 24 пациента выздоровели
В Грузии за сутки выявлено 11 новых случаев инфицирования коронавирусом – общее число фактов COVID-19 увеличилось до 757. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 24 и сейчас составляет 600 – это около 80% от всех случаев, зафиксированных в Грузии с 26 февраля. На сегодняшний день в ковид-клиниках Грузии лечится 146 пациентов.
От последствий, вызванных коронавирусом, в стране умерли 12 пациентов. В режиме карантина находятся 2 966 граждан, а в стационаре под наблюдением врачей - 250.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 29 мая в стране проведено более 53,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
В США протесты против насилия переросли в беспорядки
Накануне, 29 мая, в нескольких городах США прошли акции протеста, причиной которых стала смерть чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда, арестованного в крупнейшем городе штата Миннеаполисе. Во многих случаях акции приняли насильственный характер, - передает «Голос Америки».
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц ввел комендантский час в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки, в том числе были атакованы полицейские участки.
В Нью-Йорке произошло несколько столкновений протестующих с полицией, стражей правопорядка забрасывали бутылками, они применяли насилие против протестующих. 72 человека арестованы. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обратился к горожанам, напомнив о продолжающей эпидемии. Он призвал к мирным протестам.
В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому. Они бросали тяжелые предметы в полицейских и сотрудников Секретной службы, заблокировавших здание.
В Лос-Анджелесе в столкновениях пострадали как минимум четверо сотрудников полиции, передает Los Angeles Times. Ограблены и разгромлены несколько магазинов. Произведены несколько арестов.
Марши протеста и беспорядки продолжаются и в других городах страны.
- Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.
Трамп заявил о прекращении финансовых взносов в бюджет ВОЗ
Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу с заявлением о лишении Гонконга особого статуса в двусторонних экономических и правовых отношениях. Трамп высказал ряд претензий к Китаю, осудив его практику в области торговли и решении вопросов национальной безопасности КНР.
США пересмотрят соглашения с Гонконгом по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли предметами двойного (гражданского и военного) назначения. Трамп также сообщил, что Госдепартамент США пересмотрит рекомендации в отношении Гонконга с учетом возросшей угрозы слежки и преследований со стороны сил внутренней безопасности Китая.
Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», решение Трампа принято в ответ на распространение Пекином полномочий центрального правительства на политику администрации Гонконга в области национальной безопасности.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку, по его словам, «ВОЗ не смогла эффективно бороться с коронавирусом», потому что якобы находится под полным контролем Китая.
Трамп заявил, что китайские власти полностью проигнорировали свои обязательства и оказали давление на ВОЗ, чтобы она ввела весь мир в заблуждение по поводу опасности нового коронавируса.
Взнос США в бюджет ВОЗ составляет 450 миллионов долларов, в то время как взнос Китая - примерно 40 миллионов долларов, подчеркнул Трамп.
США - крупнейший источник финансирования ВОЗ, Ожидается, что решение Вашингтона выйти из ВОЗ существенно ослабит эту всемирную организацию. По словам Трампа, американская финансовая поддержка будет «перенаправлена» на решение других срочных мировых задач в области здравоохранения.
В Абхазии задержан ранее разыскиваемый Эрик Чкадуа
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 29 мая, примерно в 17:30 по местному времени, сотрудниками МВД самопровозглашенной республики Абхазия совместно с СГБ в Сухуми, в одной из квартир жилого дома, был задержан ранее разыскиваемый Эрик Чкадуа.
Постановление об объявлении в розыск в отношении Чкадуа, подозреваемого по уголовному делу, возбужденному 22 ноября 2019 года, вынесено прокуратурой Сухуми.
Согласно материалам уголовного дела, 22 ноября 2019 года возле входа в ресторан «Сан-Ремо», в центре абхазской столицы, группа неустановленных следствием лиц, в количестве не менее четырех лиц, в масках, камуфлированной одежде, вооруженные незаконно хранимым и перевозимым автоматическим огнестрельным оружием, по предварительному сговору, совершили умышленное убийство Астамура Шамба 1981 года рождения и Алхаса Авидзба 1981 года рождения.
В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Доминика Акиртава 1998 года рождения, в Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба 1977 года рождения, во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба 1997 года рождения.
В Грузии водителей трайлеров начали тестировать на коронавирус на границах
На всех сухопутных границах Грузии установлены специальные вагоны, где водителей международных грузовых перевозок тестируют на коронавирус. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Он пояснил, с сегодняшнего дня водителей, въезжающих в Грузию, проверяют с помощью двух видов экспресс-тестов, позволяющих определить развитие иммунитета против инфекции. Проводят тестирование переподготовленные врачи таможни. «Если тест будет отрицательным, водитель сможет въехать. Это касается водителей трайлеров, которые остаются в Грузии. Те, кто заезжают в Грузию транзитом, не имеют права оставаться [на территории страны] в течение 6-8 часов. Их сопровождает патруль», - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, в настоящее время в Грузии около 1,5 тысячи водителей остаются в самоизоляции или в карантинных зонах. В ближайшее дни в этой группе начнется массовое тестирование. Глава NCDC подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в четырех странах, с которыми у Грузии есть сухопутная граница, остается неблагоприятной. «Из восьми случаев инфицирования, зафиксированных сегодня, помимо двух водителей, шесть человек – из карантина. Они въехали из России и Армении», - сообщил он.
Гамкрелидзе добавил, что двухнедельный карантин остается обязательным для всех граждан, прибывающих в Грузию из-за границы. После завершения обсервации все они обязаны пройти тестирование на коронавирус.
Согласно последним данным, в Грузии выявлено 746 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 576 человек – это более 77% от всех фактов, зафиксированных в стране с 26 февраля. 12 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. В карантине остаются более 3 тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 250.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19, за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая инфицирования. Биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 37 жителей республики.
Из обсервации в сухумском доме отдыха «Айтар» были выписаны пятеро медиков.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему проходят лечение 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Третья ночь беспорядков в Миннеаполисе: подожжён полицейский участок
В Миннеаполисе (штат Миннесота) третью ночь подряд продолжались массовые беспорядки, причиной которых стала смерть задержанного полицией темнокожего жителя города.
Сообщается, что участники акции протеста ворвались на территорию полицейского участка и подожгли его. Полицейских на территории участка, расположенного неподалёку от места гибели 46-летнего Джорджа Флойда, по всей видимости в этот момент не было.
Как сообщают СМИ, в отличие от предыдущих двух ночей, в этот раз полиция реже вступала с протестующими в столкновения.
Сообщается о новых случаях вандализма и разграбления магазинов. Всего было подожжено 16 зданий. Акции протеста прошли также в городе Сент-Пол, который образует одну агломерацию с Миннеаполисом.
В Миннеаполисе была задержана съёмочная группа CNN. Телекомпания потребовала немедленно освободить её журналистов.
Президент США Дональд Трамп обвинил руководство города в том, что оно не может взять ситуацию под контроль, и предупредил, что может отправить в Миннеаполис Национальную гвардию и армию для наведения порядка. Он написал в твиттере, что погромщики не уважают память покойного Джорджа Флойда, и предупредил, что "когда начинается мародёрство - начинается стрельба". От имени соцсети под этой записью появился комментарий, что она нарушает правила твиттера, но не будет удалена, поскольку представляет общественный интерес. Речь идёт о новом эпизоде спора между корпорацией Twitter и президентом, который обвиняет её в цензуре.
В Миннеаполисе и других городах США проходят и мирные акции протеста, участники которых требуют наказания для четырёх полицейских, причастных к задержанию Флойда. Представители властей заверяют, что тщательно расследуют дело и сделают всё, чтобы справедливость восторжествовала.
- Флойд умер в понедельник в больнице, куда он был доставлен вскоре после задержания. На видео, которое широко разошлось по соцсетям, афроамериканец лежит в наручниках на земле, а его шея придавлена к земле белым полицейским. Флойд несколько раз повторяет, что ему трудно дышать и он задыхается. Флойд при задержании не был вооружён, а причиной его задержания было подозрение в том, что он совершил подлог документов.
- Четверо задержавших Флойда полицейских были уволены из полиции – после того как ФБР начало расследование смерти афроамериканца. Наказать полицейских в уголовном порядке потребовал также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Действия полиции осудили видные общественные деятели и политики – главным образом демократы.
- Гибель темнокожих от рук белых полицейских в последние годы нередко становилась причиной массовых акций протеста и беспорядков. Нынешние события в Миннеаполисе напомнили комментаторам об убийстве Эрика Гарнера в 2014 году в Нью-Йорке. После этого убийства широкое распространение получило движение Black Lives Matters, главным требованием которого стал протест против бесконтрольного применения оружия полицией против афроамериканцев.
В Азербайджане до 15 июня продлили режим карантина, остаётся закрытой граница
Режим карантина в Азербайджане продлен до 15 июня, – сообщает агентство Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Закрытие государственной границы Азербайджана также продлевается до 15 июня.
Кабмин утвердил и список мест, где следует использовать медицинские маски при условии соблюдения социальной дистанции в 1.5-2 метра.
Индивидуальные средства защиты следует носить в автобусах, такси, метро, ж/д поездах, на рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и услуг.
Кроме того, обязательно ношение масок в зданиях государственных органов, где осуществляется прием и обслуживание граждан; в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, где осуществляется прием и обслуживание клиентов; в офисах и производственных помещениях open space (открытое пространство); в закрытых помещениях, являющихся памятниками истории и культуры, в местах поклонения, учреждениях науки и здравоохранения, социальных, культурных и другие закрытых объектах; на остановках общественного транспорта, в очередях у билетных касс, банкоматов и платежных терминалов, объектах торговли, услуг; на открытом воздухе в общественных местах, где наблюдается скопление или тесный контакт между людьми, и невозможно соблюдение социальной дистанции.
В Азербайджане 4 759 случаев коронавируса. 56 пациентов умерли от осложнений, вызванных инфекцией.
МВД предупредило о запрете в Москве любых «публичных акций». ВИДЕО
У здания главного управления МВД России по Москве в пятницу продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее на 15 суток журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Полиция вновь задерживает их участников. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию:
Ранее главное управление МВД России по Москве заявило, что проведение любых публичных мероприятий на территории города в период так называемого режима повышенной готовности, введённого указом мэра, запрещено. Участников возможных мероприятий оно предупредило об административной ответственности.
По всей видимости, ведомство отреагировало на состоявшиеся вчера у здания ГУ МВД на Петровке одиночные пикеты в поддержку Азара. Сам Азар, в свою очередь, был арестован тоже за одиночный пикет – в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждён ряд уголовных дел, и активиста Виктора Немытова, тоже арестованного на 15 суток за одиночный пикет.
Участники одиночных пикетов, в том числе журналисты "Медиазоны", "Эха Москвы", "Таких дел", "Дождя" и RT, накануне были задержаны. Впоследствии их отпустили с протоколами об административных правонарушениях.
В пятницу утром на Петровке был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Позднее на пикеты собирались выйти московские муниципальные депутаты. В сообщении ГУ МВД говорится, что в сети Интернет распространяются "призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях".
- Одиночный пикет, по российскому законодательству, не требует предварительного согласования. Однако в МВД настаивают, что указ мэра Сергея Собянина запрещает не только массовые, но и любые публичные мероприятия в Москве, включая одиночные пикеты. Задержанных накануне пикетчиков, а до них Азара, обвинили по статьям о нарушении правил проведения митинга и одновременно о нарушении так называемого режима самоизоляции.
- Полиция применяет выборочный подход к публичным акциям в Москве во время карантина. Так, 22 апреля была разрешена достаточно массовая акция коммунистов у Мавзолея Ленина на Красной площади, а 9 мая несколько коммунистов, вышедших с одиночными пикетами в честь Дня Победы, были задержаны.
В России новый максимум суточной смертности от COVID-19
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. Это самое большое число смертей за сутки с начала распространения корнавируса в РФ. 76 случаев приходится на Москву.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в мае уровень смертности от COVID-19 возрастет, поскольку увеличилось число тяжелобольных: "Тяжелобольные накапливаются, врачи борются за каждого, кто-то лежит по две, три и более недель".
Днем ранее, как и 26 мая, было зафиксировано 174 умерших от COVID-19, это был предыдущий максимум. Всего за весь период пандемии, по официальным данным, скончались 4374 человека.
Число заболевших за все время приближается к 390 тысячам. Выздоровели без малого 160 тысяч человек.
В абхазском МИДе прошла встреча с представителем Программы развития ООН Луизой Винтон
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провел накануне встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) Луизой Винтон.
В пресс-службе абхазского МИД сообщили, что в ходе встречи обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с COVID-19 и дальнейшая деятельность ПРООН в Абхазии.
«В рамках прошедшей встречи стороны в очередной раз подчеркнули важность взаимодействия МИД Абхазии и ПРООН для дальнейшей активной деятельности направленной на поддержку населения Абхазии», – сказано в сообщении пресс-службы.
Луиза Винтон подчеркнула, что многое из того, что было сделано ПРООН, было направлено на оказание поддержки людям и на их защиту.
Более 400 тысяч граждан Грузии получили от государства социальную помощь
Социальную помощь в рамках антикризисного плана правительства уже получили 427 206 граждан, – сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая в парламенте.
По его словам, первый транш в 200 лари (63 доллара США) получили 72 175 граждан, временно оставшихся без работы. В течение шести месяцев они смогут получить 1200 лари (376 долларов США).
Компенсацию в 300 лари (94 доллара США) уже зачислили самозанятым, число которых составляет 52 151.
Помощь получили семьи, социальный рейтинг которых составляет от 65 000 до 100 000; многодетные семьи; лица и дети с резко выраженными ограниченными возможностями. Антикризисной программой правительства воспользовались и фермеры, – заявил Гахария.
Глава правительства отвечает в парламенте на вопросы оппозиционных фракций - «Национального движения» и «Европейской Грузии».
Лукашенко: «Мы всё сделали правильно, а на Западе люди кастрюлями барабанят»
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что принял правильное решение, не став останавливать производства в период распространения коронавируса.
«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», – сказал президент, посещая сегодня Минский тракторный завод.
Власти Беларуси – одни из немногих, кто не стал вводить жесткие карантинные меры в связи с пандемией. Согласно официальной статистике, в стране заболели COVID-19 около 40 тысяч человек, скончались 219. Некоторые СМИ и политические оппоненты Александра Лукашенко подвергают сомнению достоверность этих данных.
На 9 августа намечены выборы президента Беларуси. Лукашенко, пришедший к власти в 1994 году, баллотируется на шестой срок.
В Южной Осетии выявили новый случай заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за минувшие сутки выявили один новый случай заболевания коронавирусом – у курсанта МЧС, – сообщила агентству «Рес» замглавы комитета Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Курсант МЧС прибыл вместе с группой из России и находился на карантине в медучреждении, все остальные курсанты также будут протестированы», – сказала Гаглоева.
По ее словам, за сутки из инфекционной больницы выписаны еще двое граждан, выздоровевших от коронавируса. На утро 29 мая, в инфекционном отделении РММЦ находится 7 человек.
«Из проведенных за сутки 8 тестов (всего 1307) один показал положительный результат», – уточнила санитарный врач.
По словам Гаглоевой, в медучреждениях находятся 102 человека, на карантине 122. Накануне в Дзаускую больницу заехало еще 40 курсантов, которых в эти дни протестируют.
- Первые три случая заражения коронавирусом в Южной Осетии были зафиксированы 6 мая. На сегодня число подтверждённых случаев достигло 37.
В Цхинвали заявили о «воздушной разведке Грузии»
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о факте «применения вертолёта грузинской стороной в непосредственной близости к государственной границе».
Как сообщили агентству «Рес» в пресс-службе ведомства, летательный аппарат был замечен близ Ахалгори накануне, в 9 часов утра .
«Летательный аппарат двигался над территорией Грузии на незначительном удалении от Государственной границы (около 4 км) и, вероятно, вел воздушную разведку приграничных населенных пунктов Республики. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ни грузинская сторона, ни Миссия наблюдателей ЕС в Грузии не уведомили компетентные органы Республики о планируемом применении авиации, что создает предпосылки к нагнетанию обстановки и является очередным проявлением безответственного отношения тбилисского режима к вопросам региональной безопасности, а также проблемам постконфликтного урегулирования отношений между Республикой Южная Осетия и Грузией», – заявили в КГБ.
В Цхинвали указали на «деструктивную позицию Грузии и низкую эффективность мониторинговой миссии Европейского Союза».
- Ранее цхинвальские власти обвинили грузинских полицейских и сотрудников Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в «незаконном пересечении границы» и в «попытках осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан». В МНЕС сообщили, что это – дезинформация: «не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии».
В Госдепе США вновь призвали Россию прекратить оккупацию 20% территории Грузии
Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус призвала Россию прекратить оккупацию 20 процентов территории Грузии.
«США осуждают продолжающуюся «бордеризацию» со стороны российских сил безопасности. Мы вновь заявляем о нашем требовании, чтобы Россия прекратила оккупацию 20 процентов территории Грузии, выполнила свои обязательства 2008 года, вывела свои силы и разрешила беспрепятственную доставку международной гуманитарной помощи», - написала Ортагус в Twitter.
В социальной сети Ортагус опубликовала заявление посольства США о строительстве незаконных ограждений у разделительных линий. В заявлении говорится и о «дезинформационной кампании относительно центра Лугара».
- Ранее посол США в ОБСЕ заявил, что «территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии».
Максим Галкин высмеял разговор Путина и Собянина о прогулках в Москве
Сатирик Максим Галкин опубликовал в своём инстаграме скетч, в котором он пародирует диалог президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина об ослаблении карантинных ограничений.
Галкин, в частности, высмеивает введённые в Москве с 1 июня прогулки жителей по графику. Изображая Собянина, пародист говорит, что "сначала гуляют те дома, у которых окна выходят на северо-восток и юго-запад одновременно", жителям дозволяется пройти по выходе из дома 50 метров строго на север, а в случае, если в парке один из гуляющих повесится на дереве, другой не должен его снимать, а должен найти другое дерево. "Путин", которого изображает тот же Галкин, уточняет, что граждане не должны, гуляя, выходить на площади.
В конце концов "мэр" и "президент" договариваются, что график прогулок будет называться "График, чтобы подышать свободно через день".
Собянин на днях действительно обсуждал с Путиным возможность ослабления ограничений в Москве и в ходе этого обсуждения впервые упомянул об "эксперименте" - разрешить прогулки москвичам "по графику". В четверг график прогулок для каждого дома в Москве был опубликован. Всего существует шесть категорий домов - в зависимости от дней недели, в которые их жителям разрешено гулять. Для каждого дома это два рабочих дня и один выходной.
В течение всего так называемого периода самоизоляции, который длится в Москве уже два месяца, гулять жителям было запрещено - можно было выходить из дома только по делам или в магазин, а также для выноса мусора и выгула животных.
Галкин в последнее время несколько раз во время своих концертов выступал с политической сатирой - в частности, критиковал цензуру на телевидении, говорил, что люди ничего не решают на выборах и отмечал, что не хочет баллотироваться в президенты, как Владимир Зеленский, потому что его "пристрелят ещё до инаугурации".
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