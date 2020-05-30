Число скончавшихся от коронавируса в Кабардино-Балкарии достигло 19

Три пациента с COVID-19 скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, еще 37 зараженных находятся в реанимации, сообщил республиканский оперативный штаб. Республика опережает остальные регионы Северо-Кавказского федерального округа по числу активных зараженных.

Сегодня, 30 мая, власти Кабардино-Балкарии продлили все ранее введенные ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, обязав жителей республики носить маски в общественных местах.

Всего в республике выявлены 2750 подтвержденных случаев заражения. В больницах проходят лечение 792 человека, из них в реанимации находятся 37 человек. Большинство тех, кто находится в тяжелом состоянии, 33 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении находятся 559 человек, в том числе 64 детей. Бессимптомно переносят инфицирование 326 человек, в том числе 257 детей. В обсерваторах изолированы 59 человек. К сегодняшнему дню в республике проведено 42 828 тестов на коронавирус, сообщили в штабе, передает «Кавказский узел».