Число инфицированных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России превысило 400 тысяч. Таковы официальные данные оперативного штаба. За последние сутки выявили еще 9 268 новых случаев инфекции. Число выявляемых заражённых растёт третий день подряд.

За последние сутки зафиксировано 138 смертей от COVID-19 - это меньше, чем сутками ранее. Всего в официальной статистике жертв коронавируса - 4 693 человека.

Общее число выявленных случаев заражения - 405 843. Выздоровели более 171 тысячи человек. Число людей, по-прежнему проходящих лечение, которое в начале недели снижалось, вновь начало расти.

На долю Москвы приходится уже существенно меньше трети всех выявленных случаев инфицирования - около 2,5 тысяч за сутки.