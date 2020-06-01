Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полную загрузку рейсов

Роспотребнадзор отказался от требования к авиакомпаниям - заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину для соблюдения социальной дистанции из-за коронавируса. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.



В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация при поэтапном снятии карантинных ограничений. В них требований об ограничении продаж билетов половиной мест нет. В Росавиации на запрос газеты не ответили.

Ранее требование "антивирусной рассадки" пассажиров вызвало резко негативную реакцию авиакомпаний, которым для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70 процентов. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считают, что подобное ограничение может привести к удорожанию билетов и снижению числа рейсов.

Обычно авиакомпании работают в убыток весь зимний сезон и только в марте начинают получать деньги за проданные на летний сезон билеты. В этом году из-за пандемии, остановки международных рейсов и ограничений на передвижение внутри России пассажиропоток в апреле и мае резко упал. Это привело к рекордным для этого времени года убыткам перевозчиков.

В конце мая российские авиакомпании резко – в 2–3 раза – снизили цены на билеты, особенно на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне. При этом уже на полёты в июле билеты вновь дорожают.