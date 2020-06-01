У Никола Пашиняна и членов его семьи выявили коронавирус

В Кахетии коронавирус подтвердился у водителя грузовика. Об этом журналистам сообщила глава районного отделения Службы общественного здоровья Мариета Гонашвили.

За последние сутки в Грузии было выявлено 26 случаев инфицирования коронавирусом. Гонашвили подтвердила, что среди новых пациентов и водитель грузовика. Мужчина является жителем города Дедоплисцкаро. 22 мая он въехал на территорию Грузии из России. До сих пор водитель находился в режиме самоизоляции.

По словам Гонашвили, когда водитель выехал из Москвы, он взял с собой попутчика – жителя кахетинского села Озаани. Сразу после пересечения государственной границы, пассажира отправили в карантинную зону. Там ему провели экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным. Повторное тестирование методом ПЦР подтвердило COVID-19.

«Водитель трайлера не знал, что у жителя Озаани подтвердился коронавирус. Он находился в самоизоляции», - приводит слова Гонашвили Общественный вещатель. Тестирование жителю Дедоплисцкаро провели только после того, как Минздрав обновил национальный протокол. «Утром 29 мая мы получили новые регуляции. Те водители трайлеров, которые пересекли границу и остались [в Грузии], мы обязаны взять у них анализ из носоглотки и отправить для исследований в лабораторию Лугара. Мы так и сделали», - сказала Гонашвили.

В Службе общественного здоровья Дедоплисцкаро также сообщили, что к настоящему времени установлены десять человек, которые контактировали с инфицированным водителем. Гонашвили подчеркнула, что у всех этих людей уже взяли анализы и результаты их тестирования станут известны завтра утром, 1 июня. Необходимо отметить, что до сих пор в Кахетии не было зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

Что касается водителей международных грузовых перевозок, то с 29 мая на всех сухопутных границах Грузии их начали проверять на коронавирус с помощью экспресс-тестов. Водители, которые заезжает в Грузию транзитом, не обязаны проходить тестирование, однако территорию страны они должны покинуть в течение 6 часов. При этом от границы до границы транзитные грузы сопровождает патрульная полиция.