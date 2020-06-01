В Южной Осетии выявили четыре новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Южной Осетии выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом – у курсантов и гражданки, прибывшей из Владикавказа. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на замглавы комитета Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анну Гаглоеву.

«Проведенные за сутки тесты (всего 1385) показали 4 положительных результата - у троих курсантов и женщины. Все они из числа прибывших на карантин», - уточнила Гаглоева.

По её словам, на утро 1 июня в инфекционном отделении РММЦ находятся 12 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

«Всего на карантине под наблюдением находятся 164 человека, из них в медорганизациях – 136», - отметила врач.

Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 42, из них 30 уже выздоровели.