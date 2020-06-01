Владимир Ануа назначен руководителем абхазского Минобороны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Дорогой Никол, хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам здоровья, всего наилучшего и успехов в Вашей чрезвычайно ответственной и трудной работе.

Пользуясь случаем, выражаю надежду, что тесные связи и отношения между Грузией и Арменией, основанные на традиционной дружбе и взаимопонимании, будут и впредь углубляться и развиваться на благо наших народов и с учетом интересов наших стран.

Хочу еще раз заверить Вас в моем глубоком уважении и выразить готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами.

Господин премьер-министр, еще раз сердечно поздравляю Вас, искренне желаю здоровья, успехов и всего наилучшего», - говорится в поздравительном послании премьер-министра Грузии.

Сообщившему о заражении коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну сегодня исполнилось 45 лет. С юбилеем его поздравил и президент России Владимир Путин. Между ними состоялся телефонный разговор.