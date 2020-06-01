«Мы не сможем всю жизнь провести дома, людям нужно зарабатывать»

С сегодняшнего дня граждане Грузии смогут посещать объекты питания открытого вида и торговые центры. Хорошо это или плохо в условиях, когда вирус никуда не «ушел» и пандемия не закончилась, мы узнавали у пользователей соцсетей.

– Рады ли вы очередному снятию ограничений?

Михаил: Очень хорошо, что эти ограничения были сняты, во мне это не вызывает никакого страха. Я вообще считаю, что между страхом и осторожностью – огромная разница. Естественно, я и все члены моей семьи проявляем осторожность в этом плане. Впрочем, страна должна вернуться к нормальной жизни, необходимо открыть границы для туристов. Кроме того, людям нужно научиться правильно носить маски. Насколько мне известно, их должны носить либо инфицированные, либо те, кто контактирует с инфицированными. 90% людей их носят неправильно, из-за чего наносят вред своему здоровью. В остальном люди соблюдают рекомендации и в автобусах, и в метро, и в магазинах, поэтому бояться нечего. У нас не катастрофическая ситуация, и я уверен – не будет такой.

Инга: Я безумно рада тому, что мы постепенно возвращаемся к привычному образу жизни, хоть и в непривычном формате. Но я считаю, что некоторые регуляции, особенно те, которые касаются соблюдения санитарных норм, нам пойдут только на пользу. Впрочем, я считаю, что у нас просто нет другого выхода, потому что нам крайне необходимо и очень важно доказать, что Грузия является одним из самых безопасных мест для путешествий в 2020 году.

Спиридон: Я не рад этому, но это было необходимо. Мы не сможем всю оставшуюся жизнь проводить дома. Людям нужно зарабатывать деньги для того, чтобы продолжать существование. Впрочем, я, естественно, испытываю небольшой страх. Не все жители нашей страны следуют рекомендациям эпидемиологов, конечно, я считаю их опасными. Власти не должны расслабляться, почаще нужно проводить дезинфекцию общественного транспорта. Сейчас опасность заболеть коронавирусом намного выше, чем две недели назад. Но я прекрасно понимаю, что послабления нужны, это было неизбежно.

Александра: Поскольку, с одной стороны, медицинские маски не защищают ни от чего, а с другой стороны, меня заставляют надевать их перед входом в магазин, тем временем разрешают обедать в ресторанах без масок, я считаю, что все эти запреты и ограничения очень условные. Я рада, что вновь начал работу общественный транспорт, однако этого транспорта нам не хватает. Из-за этого нам чаще придется ходить пешком или тратиться на такси. А учитывая тот факт, что малый и средний бизнес в Грузии практически прекратил свое существование, деньги на такси есть не у всех, и это абсолютная катастрофа.

Зураб: Пока в этом (послаблениях) нет смысла, поскольку сейчас в обороте нет денег. Туристов у нас нет, а у народа закончились деньги на торговые центры и рестораны. Да и если появятся туристы, то не в таком количестве, чтобы помочь нашей экономике. Есть и хорошая сторона: люди, которые сидели взаперти три месяца, немного «вздохнут», разгрузятся психологически. В общем, я приветствую попытку вернуться к нормальной жизни, но особой радости у меня это не вызывает.

Марад: Естественно, я очень рад, что наконец открылись торговые центры и рестораны. Вообще, я никогда не боялся заболеть коронавирусом, в Грузии не такая уж тяжелая ситуация в этом плане. Не понимаю, почему наши власти не задумались об этом раньше, а ждали, пока все население обнищает!? В общем, я рад, считаю, что закрытые города – это хуже, чем коронавирус.