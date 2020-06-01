Оппозиция и золотое молчание

В грузинской политической культуре есть место многим, самым разнообразным мерзостями, часть из которых носит вполне международный характер, некоторые же являются особенностями местной специфики. Есть и много чего такого, что существует во всем мире, но, благодаря национальному менталитету, носит более ярко выраженный характер.

Среди последних – привычка демонизировать противника. Этим грешат и во многих нормальных странах, и чем острее противостояние – тем меньше внимания уделяется этике и корректности. Например, в США, где определенная часть политически активного сообщества яростно атакует Дональда Трампа в СМИ и социальных сетях.

Но все это ерунда по сравнению с Грузией – вот где умение очернить и охаять противника, сделать его сосредоточием абсолютного зла, лишить его всяких человеческих свойств возведено в ранг высокого искусства. Причем в данной ситуации невинных нет – те, кто сегодня утром страдал от очернения и демонизации, вечером сам выливает на голову противника ведро с помоями. Если со стороны оппонента – это «клевета и очернение», то со своей – это «правдивое и объективное восприятие реальности». Ну, это как свой – разведчик, а чужой – шпион...

Сейчас в Грузии на фронте взаимного поливания грязью в основном два полюса: один действует под лозунгом «Саакашвили фашист и не сделал ничего хорошего», второй – «Бидзина агент России и по заданию Путина разваливает страну». Оба полюса не рассматривают никакой возможности компромисса и наличия в цветовой гамме матушки-природы других цветов, кроме черного и белого... В реальной, в том числе, и политической жизни это выливается в бесконечный, незаканчивающийся и при этом совершенно деструктивный лай, междусобойчик, который уже порядком всех утомил.

Чтобы сразу все прояснить, не скрываю, что являюсь противником действующей власти и никогда за нее не голосовал. Однако это не значит, что я буду поддерживать любой, в том числе, и несправедливый выпад против нее.

То, что «Грузинская мечта» пришла к власти на волне безудержной и ничем не ограниченной лжи и пропаганде – теперь уже ясно всем, кроме тех, кто находится на одном с ней полюсе. Плохо то, что сейчас оппозиция занимается ровно тем же: ругает все без разбору и активно выливает нечистоты на голову власти там, где стоило бы если не поддержать ее, то хотя бы промолчать.

Выделю несколько таких эпизодов, по которым, будучи в целом сторонником оппозиции, ни под каким видом не соглашусь ее поддержать.

Например, иначе чем мерзостью никак не могу оценить тот факт, что «Национальное движение» и оппозиционные СМИ присоединились к исключительно вредной кампании борьбы против строительства крупных гидроэлектростанций. «Националы», ругающие проекты гигантских ГЭС, – это почти то же самое, что Саакашвили, защищающий чистоту веры и неприкосновенность церкви, по меньшей мере, неестественно, даже если не принимать во внимание, что нечестно.

Сама концепция строительства крупных ГЭС была как раз придумана прошлой властью, и это было ее правильным решением. Проекты большинства крупных гидроэлектростанций, над которыми работает нынешнее правительство, были одобрены еще прошлой властью. Выступать против них сегодня – это показатель того, что в войне за власть все средства хороши...

Интересно при этом посмотреть на реакцию обитателей полюса, которые девять лет при прошлой власти объясняли всем необходимость развития крупной энергетики, а сегодня заняты прямо противоположным делом. Как они смогут осуществить такой резкий переход от черного к белому, минуя серый, зеленый и все остальные цвета?

Оказалось все просто – «Нууу, вы что, при Мише это делалось ответственно и в интересах страны, а нынешние делают только для того, чтобы их дружки разбогатели». Вопрос о том, а где проходит грань между интересами страны и богатством дружков, – не ставится. Вы такие вопросы задаете, аж неудобно отвечать…

Еще одна тема, которая нещадно эксплуатируется оппозицией и оппозиционными СМИ, – это программа помощи строительной индустрии, которая из-за коронавируса оказалась в крайне сложной ситуации. Оппозиционные политики и СМИ выступили категорически против этой программы – объяснения и тут не страдают особым разнообразием: от «помогают дружкам» до «эти деньги надо раздать пенсионерам». Подход абсолютно антигосударственный – строительный бизнес в Грузии является одним из немногих динамично развивающихся секторов экономики, который тянет за собой множество смежных отраслей вроде производства стройматериалов, мебели, кабеля и т.д.

Бросить его сейчас на произвол судьбы – это значит потеря не десятков, а сотен тысяч рабочих мест. Никакие выплаты пенсионерам в этой ситуации дела не исправят, а если вы готовы платить сотней тысяч рабочих мест, чтобы утереть нос «дружкам», – ваше место не в политике, а на кухне.

Еще один вопрос, где яростная пропаганда уже давно перемешала все цвета в один, серо-буро-малиновый, – это порт Анаклия, который уже давно переступил за рамки не только экономики, но и политики, превратившись в некий мистический объект всеобщего поклонения.. У оппозиции срыв проекта строительства этого порта имеет единственное объяснение: Иванишвили по просьбе Кремля помешал консорциуму его построить. Другие аргументы – в частности то, что американские и европейские крупные инвестиционные компании отказались его строить без государственных гарантий, во внимание не принимаются.

А надо бы... По крайней мере, не исключать возможности того, что крупные инвесторы в этот проект не пришли не потому, что Иванишвили выполняет заказ Кремля, а потому, что строительство гигантского порта с нуля, на пустом месте, без гарантированного грузопотока – дело крайне рискованное.

Это лишь самые крупные из тем, по которым идет явная и неприкрытая спекуляция со стороны оппозиции, и это не делает им чести. В большинстве обвинений оппозиции и оппозиционных СМИ в отношении власти – они абсолютно правы: власть у нас бестолкова и воровата, и это совершенно очевидно. Плохо лишь то, что неумение расставить приоритеты и, по крайней мере, промолчать там, где говорить не стоит, когда молчание золото, служит плохую службу не власти, а оппозиции, создавая ей имидж неконструктивной. Соответственно, и все остальное, в том числе, и реальные обвинения в адрес власти, оказывается под вопросом...

Вроде бы все просто и понятно, но вот уже 30 лет ходим по кругу...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции