«Чистые руки»?

На прошлой неделе в Центральной избирательной комиссии началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты парламента. Кто эти люди, которые претендуют на роль законодателей в нашей стране и хотят занять вакантные места, освободившиеся после президентских выборов и формирования новой властной команды?

На сегодняшний день их шестеро. О публичной деятельности почти всех претендентов ничего не известно большинству жителей нашей страны, включая и меня. Самый раскрученный кандидат – Джансух Адлейба – выглядит на фоне остальных звездой. Он общественный активист, последовательно лоббирует антикоррупционные меры на законодательном уровне, в частности, требует принятия 20-й статьи ООН по противодействию коррупции. Известен как инициатор закрытия мусорной свалки в Сухуме и голодовки за принятие закона о декларировании доходов, расходов и имущества государственными служащими и депутатами парламента. Думаю, что у него мало шансов стать депутатом.

Все остальные кандидаты – среднестатистические жители Абхазии. У кого-то есть незаметный опыт работы на госслужбе и в бизнесе, кто-то известен в народе как фигурант почему-то так и не возбужденного уголовного дела о растрате бюджетных средств. Есть среди выдвиженцев и человек, которого обвиняли в покушении на жизнь своего соотечественника и причинении ему тяжких телесных повреждений. Но дело это тоже исчезло «с радаров» правоохранителей, и на сайте прокуратуры остался только небольшой след в виде официального ответа на публикацию в СМИ. Возможно, свою роль сыграло то, что обвиняемый оказался сыном бывшего министра внутренних дел, и сработала некая корпоративная солидарность. Неважно – теперь фигуранту уголовного дела ничто не мешает приобрести депутатскую неприкосновенность, дело за малым – убедить несколько сотен избирателей.

На самом деле, все происходящее закономерно, и нет ничего удивительного в том, что люди с сомнительной биографией пытаются прийти во власть. По логике вещей законодательная власть и не должна сильно отличаться от исполнительной. А здесь мы видим, что главу государства при подборе свиты не смущают даже официальные данные в биографиях людей, которых он назначает на высокие должности.

Начать, наверное, надо с коррупционного скандала, связанного с именами премьер-министра и министра экономики. В нем можно усмотреть как минимум использование служебного положения при оформлении государственного договора с частной нефтяной компанией, следы которой уходят в оффшор. Замечу, что эта общеизвестная история не стала помехой для карьеры ни Александра Анкваба, назначенного на должность премьер-министра, ни Кристины Озган, которая ушла с хорошо оплачиваемой должности, чтобы занять два кресла – вице-премьера и министра экономики. Кстати, Генеральная прокуратура почему-то так и не прореагировала не только на публикации в сети о схемах, которые использовались для создания этой нефтяной матрешки, но и на заявление депутата парламента Алмаса Джопуа, обвинившего на заседании парламента 18 февраля 2018 года тогда еще своего коллегу Анкваба в лоббировании проекта по добыче нефти частной компанией «Апсны-Ойл», «голова которой находится в оффшоре». Напомню, что депутат потребовал считать свое выступление заявлением в Генеральную прокуратуру. Прокуратура пообещала доследственную проверку, но забыла о своем обещании и теперь, похоже, что навсегда. Вернувшийся в исполнительную власть Александр Анкваб, как и прежде, не считает своим долгом что-либо объяснить общественности, вместе с президентом и парламент сохраняет молчание. Стратегия не изменилась.

Так выглядит глава президентской свиты, которая играет короля. Но это еще не все. На прошлой неделе президент Аслан Бжания назначил на должность своего помощника Рената Карчаа. Интересный персонаж с яркой биографией. Очень давно он был фигурантом уголовного дела и обвинялся в хищении имущества сухумского НИИ ЭПИТ. За это в 1994 году его сняли с должности директора. Ренат Карчаа спешно покинул Абхазию, и уголовное дело закрыли. Но в 2004 году, как сообщают российские СМИ, вице-губернатор Мурманской области Ренат Карчаа сбил насмерть подростка и скрылся с места происшествия. Судьба и этого уголовного дела не получила продолжения. Видимо, не только в Абхазии уголовные дела имеют особенность закрываться, не нанося урон биографии. И теперь Ренат Карчаа вернулся в Абхазию, чтобы продолжить свое восхождение по карьерной лестнице в качестве советника главы государства.

Но бог любит троицу, и поэтому еще один пример. На должность одного из заместителей министра внутренних дел в мае нынешнего года назначен бывший сотрудник СГБ, который несколько лет назад фигурировал в уголовном деле, связанном с избиением человека. Генеральная прокуратура, объявившая в розыск группу сотрудников СГБ, инкриминировала им превышение должностных полномочий, физическое насилие с применением специальных средств. Был суд, оправдательный приговор и восстановление на прежнем месте работы. Отлично, но остались публикации и видео в интернете. Кстати, не прошло и года, и уже другой фигурант этого же уголовного дела был избран депутатами парламента членом Центральной избирательной комиссии по спискам «оппозиции».

Наша страна мне все больше напоминает то ли Россию 90-х, то ли Америку 30-х, и мне завидно, что где-то в другом измерении люди мечтают слетать на Луну, в то время как мы со скоростью света движемся в их прошлое и наблюдаем то за сменой власти, то за ротацией ОПГ. В рамках предвыборной кампании в социальных сетях появился рекламный ролик Аслана Бжания, в котором нынешний президент и его единомышленники демонстрировали «чистые руки», обещая избирателям борьбу с коррупцией и преступностью. После некоторых назначений стало понятно, что чистые руки – это, скорее, о коронавирусе, чем о борьбе с преступностью, не о том, как оградить себя и своих близких от другой инфекции, которая давно поселилась в нашей стране.

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