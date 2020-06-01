Хатуна Шатипа: «У правительства остается только месяц, чтобы мобилизоваться»

В Центре социально-экономических исследований в Сухуме ученые, представители госструктур и предприниматели обсуждали экономические последствия двухмесячного карантина. Они оценили ситуацию как «новую фазу» старого кризиса и наметили пути выхода из него. Рассказала о встрече экономист центра Хатуна Шатипа.

Елена Заводская: Что в процессе этой конференции обсуждалось? Давался ли какой-нибудь прогноз на перспективы абхазской экономики и на то, что с ней произойдет в результате длительного карантина?

Наша экономика и так была в кризисе, а эпидемия коронавируса еще более ухудшила положение

Хатуна Шатипа: Мы еще в марте запустили постоянно действующий семинар по теме: «Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы». В последний раз мы обсуждали именно экономический блок и то, как повлиял коронавирус на экономику Абхазии. Наша экономика и так была в кризисе, а эпидемия коронавируса еще более ухудшила положение, поэтому мы называем это новой фазой кризиса.

Е.З.: Расскажите, пожалуйста, каковы ваши оценки?

Х.Ш.: Мы рассмотрели два возможных сценария. Лучший сценарий, если в конце июня граница будет открыта и не начнется новая вспышка эпидемии. Второй вариант – пессимистический, к сожалению, он тоже возможен. Если границы не откроются, туристический сезон будет сорван, и осенью будет вторая волна заболеваний. Какие параметры возможны при самом худшем сценарии? В первую очередь – это снижение реальных доходов у каждой второй семьи, снижение ВВП до 25% и рост безработицы за счет сокращения занятых в частном сегменте экономики. По нашим данным, в худшем случае в 2020 году каждый второй может потерять работу. И, возможно, мы недополучим собственные доходы государственного бюджета в объеме до 80%. Эти цифры, которые я сейчас озвучила, возможны в том случае, если органы власти и управления будут работать по старой инерционной схеме и не будут предпринимать действенных мер. Насколько реальные показатели не дотянут до обозначенных нами критических цифр, это как раз и будет показателем эффективности работы органов власти и управления. Именно этот месяц важен, потому что станет ясно, по какому сценарию пойдет дальше развитие. Поэтому у правительства остается только месяц, чтобы мобилизоваться и представить план выхода из кризиса.

Е.З.: На вашей пятничной конференции, как вы чертили круг проблем?

Х.Ш.: Мы считаем, что очень важно определить приоритеты, поэтому мы обозначили аграрную сферу, энергетику, рынок труда, по которому больше всего бьет коронавирус, и частный сектор.

Е.З.: Что, с вашей точки зрения, ценного и интересного предлагали специалисты в аграрной сфере?

Когда кризис, когда тяжелые обстоятельства, каждая семья решает для себя, как выживать в этих условиях

Х.Ш.: Валерий Андреевич Кварчия, профессор и ректор СОИ, отмечал, что очень многие люди занялись производством сельхозпродукции и поехали в села. Это он отнес к положительному моменту. На наш взгляд, это произошло спонтанно. То есть, когда кризис, когда тяжелые обстоятельства, каждая семья решает для себя, как выживать в этих условиях. Кто-то потерял работу, кто-то ее временно приостановил, и они решили направить ресурсы на производство сельхозпродукции, чтобы обеспечить хотя бы себя.

Е.З.: Люди поехали в села, а обсуждалось ли, какой должна быть роль государства в этом процессе? Нужна ли этим людям какая-то помощь и может ли государство им чем-то помочь?

Х.Ш.: Именно аграрной сфере давно нужна помощь. Со стороны государства надо в первую очередь принять протекционистские меры по ограничению завоза той продукции, которая может быть выращена на территории Абхазии. И второе: Валерий Андреевич как раз отмечал необходимость реанимировать и более эффективно наладить работу государственной компании «Абхазпродэкспорт», чтобы они закупали продукцию у населения, чтобы мы хотя бы к осени не потеряли свои экспортные позиции, например, по цитрусовым.

Е.З.: Что в рамках энергетики обсуждалось, какие вопросы ставились?

У нас очень низкий уровень жизни, большинство населения не работает, нам очень сложно тарифы поднимать, тогда государство будет вынуждено датировать эту отрасль

Х.Ш.: Мы пригласили директора РУП «Черноморэнерго» Аслана Георгиевича Басария. И он в своем выступлении обозначил те проблемы, которые коронавирус добавил отрасли. Он указал, что платежи за электроэнергию были и так проблемные, а сейчас они резко сократились. И если так продолжится, то они не смогут обеспечить заработной платой даже своих сотрудников. Он как раз обращался к научному сообществу и говорил, что надо точно просчитать себестоимость электроэнергии, во сколько она обходится и какой нужен тариф. Но при этом он не говорил, что надо тарифы повысить. Мы же понимаем, что у нас очень низкий уровень жизни, зарплаты низкие, большинство населения не работает, конечно, нам очень сложно тарифы поднимать, тогда государство будет вынуждено датировать эту отрасль. Но закрывать глаза на ситуацию, чтобы целая компания работала себе в убыток, – это тоже большая проблема.

Е.З.: Вы приглашали предпринимателей, что говорили они?

Х.Ш.: Предприниматели были представлены целой командой, они, в принципе, согласны с теми мерами, которые мы в своем докладе указали. Здесь речь идет о налоговых каникулах, льготах, об НДС, налоге на прибыль, о том, что это надо временно остановить, снизить ставки, освободить предпринимателей на время действия ограничительных мер и плюс еще на три месяца после снятия ограничительных мер. Вот такой период мы указали, и все выступающие с этим были согласны. Они дополняли, в частности, Лили Дбар добавила, что надо было бы указать еще такую важную меру, как хотя бы временно прекратить арестовывать счета. Арест счетов банками просто останавливает работу, она даже применила такой термин: «умышленное доведение до самоубийства», в советском законодательстве была такая статья. Вот чем сегодня занимаются, по ее мнению, налоговая и исполнительная власть в целом. Они просто доводят до закрытия бизнеса.

Е.З.: Давали предприниматели какую-то свою оценку той ситуации, в какой они окажутся после выхода из карантина?

Предприниматели не отказываются платить налоги, они хотят, чтобы налоги были прозрачные и доходили до бюджета

Х.Ш.: Да, кстати, Давид Пилия говорил, что система общепита, если даже закончатся ограничительные меры, долго будет выходить из этой ситуации. Вячеслав Библая, который руководит Ассоциацией предпринимателей Абхазии, делал основной акцент на налоговом реформировании, чтобы налоги были простыми и понятными. Потом была полемика о том, что давно в парламенте находится проект об упрощенном налогообложении, и предприниматели, научное сообщество и практики, которые были, очень удивлялись, почему этот закон до сих пор не принимается. Я хотела бы отметить, что предприниматели не отказываются платить налоги, они хотят, чтобы налоги были прозрачные и доходили до бюджета. Они в любом случае платят: левыми путями, правдами – неправдами, нужным – не нужным структурам, одним словом, в карманы, но они хотят понимать, куда и на что их налоги идут. Это хороший посыл с их стороны, который мы услышали. Они будут искать формы выхода, но государство на этом этапе должно войти в их положение и поддержать, хотя бы временно оказать содействие бизнесу.

Е.З.: А где брать деньги на все про все?

Х.Ш.: Этот блок мы начинали с показа записи академика Глазьева, где он дает интервью «Авроре» с нашим соотечественником Анатолием Отырба, и, в частности, тот кусок, где они говорят, что большинство стран мира имеют возможность печатать евро, доллары и все это направлять на поддержку хозяйствующих субъектов и населения. К сожалению, у нас нет такой возможности. В качестве «финансовой подушки» у нас выступает помощь из Российской Федерации, которая поступает в наш бюджет, и пенсионные выплаты нашим пенсионерам – это 30 тысяч человек, которые получают российскую пенсию и проживают на территории Абхазии. Вот эти суммы вместе дают нам возможность держаться на плаву. А как быть дальше? Каковы еще источники? Наш сотрудник Андрей Бгажба, он сейчас находится в Москве, предложил ввести суррогатные деньги, чтобы решать проблему с наличностью. На первоначальном этапе для выхода из кризиса, может быть, придется и такую форму найти.

Может, в этом есть плюс коронавируса, что многие неэффективные и раздутые расходы на содержание органов власти и управления автоматически урежутся

Возможно ли еще найти деньги? Мы выделили вот какие направления: это легализация теневой экономики, потому что теневая экономика занимает очень большой объем, особенно ее криминальная часть. И если мы сможем легализовать хотя бы 10% из этого сегмента, то речь идет уже о полутора миллиардах – для Абхазии это большая сумма. Надо принять действенные меры по возврату кредитов. Вы же помните списки, которые Генеральная прокуратура на сайте опубликовала, и сумма там немалая – три миллиарда рублей и плюс три миллиона долларов, которые задолжали Сбербанку Абхазии и Приватизационному фонду. Для банковской системы Абхазии и для экономики была бы возможность кредитовать бизнес, если бы мы имели эти суммы. Следующее направление, конечно, оптимизация бюджета. Вообще, с этого надо начинать, потому что расходы давно пора оптимизировать. Может, в этом есть плюс коронавируса, что многие неэффективные и раздутые расходы на содержание органов власти и управления, на которые мы указывали в свое время, автоматически урежутся.

Е.З.: По итогам встречи к чему вы пришли?

Х.Ш.: Стало абсолютно очевидно, что множество вопросов очень сложных. Да, их надо было обязательно проговорить, и в целом мы эту задачу выполнили. Теперь будем продолжать обсуждение по отраслям, сегментам, в частности, в эту пятницу мы планируем тему: образование в контексте этого кризиса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия