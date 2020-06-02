Обзор грузинской прессы

Новые инфицированные коронавирусом, поступившие в больницы в последние дни, – жители села Мушевани Болнисского муниципалитета, пишет газета «Резонанси». Местный поверенный Робинзон Селимашвили в интервью газете «Резонанси» рассказал, что некоторые жители отказываются от тестирования, что вызывает агрессию у другой части населения Мушевани.

«Многие прятались, не хотели, чтобы их проверяли на наличие коронавируса, но все же мы смогли протестировать немало людей. Сейчас, бывает, жители даже ругаются между собой, если кто-то не желает проходить тестирование, его заставляют. Большинство соблюдают правила гигиены и поддерживают рекомендации врачей, однако стоит отметить, что не все. У многих есть овцы, коровы, они убираются в стойлах, пасут их на полях, как в такой ситуации соблюдать правила гигиены? Что касается мест скопления людей, с начала эпидемии мало кто соблюдал социальную дистанцию, однако сейчас такого больше нет. Многие семьи перестали приглашать гостей, не пускают к себе никого, очень осторожничают. Когда вчера узнали, что заразилось еще 14 человек, жители чуть не передрались между собой. В общем, уже сами начинают понимать, что так нельзя. Все местные уже знают, кто прошел тестирование, а кто нет, и начинают «разбираться» между собой», – сказал Робинзон Селимашвили в интервью изданию.

Эпидемиологи утверждают, что село Мушевани – поселение в Грузии, наиболее пострадавшее от эпидемии коронавируса. Оно до сих пор остается закрытым, во многом именно из-за того, что некоторые местные жители не желают проходить тестирование, считает Селимашвили.

У школьников начались каникулы, а их родители уже думают о том, как создать в своих домах среду, в которой дети смогут активно учиться, в случае если новый учебный год педагоги продолжат преподавать дистанционно, пишет информационное интернет-агентство on.ge. Многие родители жалуются на минусы подобного метода обучения, среди них и Мариам Гелашвили, чья дочь учится в первом классе одной из тбилисских школ:

«Мне много чего не нравилось, например, ребенок совершенно не был мобилизован. Она просто не могла осознать того, что сейчас у нее уроки и ей нужно заниматься. Когда она посещала школу, была более ответственной, сейчас уровень ее ответственности значительно понизился. Другие родители жалуются на то, что их дети очень обленились. Проблема и в том, что моя дочь не из тех, кто будет заниматься по своему желанию, мне постоянно приходилось сидеть рядом с ней во время онлайн-курсов, указывать на то, что ей нужно было читать и на что обращать внимание, иначе она просто переставала слушать. В общем, с введением дистанционного обучения моя включенность в ее школьную жизнь возросла в два раза, а это очень сложно».

Многие родители, в основном проживающие за пределами столицы, жалуются и на частые проблемы с интернетом, из-за чего порой у детей нет возможности подключиться к онлайн-урокам, пишет издание. Дополнительные проблемы возникли у родителей, чьи дети учатся в частных школах. Дело в том, что в стоимость обучения в таких школах зачастую входит и плата за питание, однако теперь дети завтракают и обедают дома, из-за чего ежемесячные расходы некоторых родителей выросли на несколько сотен лари, пишет издание.

По версии издания European Best Destinations, Тбилиси занял первое место в списке 20 самых безопасных туристических направлений Европы, пишет онлайн-издание Сова.

«Тбилиси – столица Грузии, одной из стран, которых COVID-19 затронул меньше других. Грузия отреагировала очень быстро и приняла соответствующие меры, чтобы удержать эпидемию на крайне низком уровне. Здесь зарегистрировано в 260 раз меньше случаев COVID-19, чем в наиболее пострадавших странах Европы. Это идеальное направление для любителей культуры, гастрономии, многообразия и архитектуры. Эффект «WOW» гарантирован от осмотра города», – сказано в статье European Best Destinations.

В рейтинг издания вошел и приморский город Батуми, он занимает седьмое место среди самых безопасных для путешествия европейских городов.