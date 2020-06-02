– Когда снимут ограничения, куда вы планируете поехать в первую очередь и почему?

Лаврентий Нодия: Во-первых, мы ждем с нетерпением, когда снимут ограничения и когда все нормализуется. Куда поехать? Пока в планах нет, наоборот, ждем, чтобы люди к нам приехали, чем мы куда-то.

Римма Хашба: Мне очень надо поехать в Адлер, потому что я сдала в апреле документы на обмен российского заграничного паспорта, закончился срок действия паспорта. Я решила сделать его там. И там он остался. Получить невозможно, выехать не могу. А в июле будет перерегистрация пенсии, 20-го числа заканчивается срок. Я ходила в Пенсионный фонд, без паспорта они не могут сделать перерегистрацию, помочь не могут. Как нам быть? Я останусь без пенсии, без паспорта пенсию не дадут. Там не только мой паспорт лежит. Хотя бы передали сюда, в русскую общину, и здесь раздали бы наши паспорта.

– Вы не обращались в консульство?

Римма Хашба: Я обращалась, они сказали, что ничего не могут сделать. Надо ждать, когда откроется граница. Готовых паспортов там четыре ящика.

Инна Джения: При хорошем раскладе, я предполагаю, что это может быть середина июля, мне хочется в это верить, или это может быть август. Когда все ограничения снимут, давно мне очень хочется поехать в Израиль. Очень много чего там хочется посмотреть. Накидала основные места, которые бы я хотела увидеть.

– Почему именно Израиль?

Инна Джения: Давно душа тянется в Израиль, потому что там находится очень много святых мест. И не только место для христианской религии, там место трех религий. Мне кажется, что культурное и не только религиозное красочное место, душевно мне бы хотелось туда поехать.

Виктория: Прежде всего, у меня намечается рабочая поездка в Москву. Будем ограничиваться пределами Российской Федерации, если говорить об отдыхе. Как только снимут ограничения, в плане было поехать в Стамбул.

Девушка: Хотелось бы попасть в ближайший к нам город Сочи. Надеюсь, ждать осталось недолго, сбудутся наши планы, и мы поедем в те города, куда планировали поехать.

– Куда вы планировали поехать?

Девушка: Планировали поехать в Европу, очень хотелось бы поехать в Италию в первую очередь.

– Не боитесь?

Девушка: Пока страх есть, конечно, но надеюсь, что в ближайшее время все разрешится, и будем свободно, как и прежде, передвигаться.

Даниил Убирия, член Общественной палаты РА: Ограничения могут быть сняты с 1 июля. После снятия ограничений я бы сразу поехал в Краснодар, там живут мои родные. Долго не виделись, поэтому это для меня самый лучший отдых: встретиться со своими близкими и родными.

Лиля: Закрытие границы лично на мне сильно не отразилось. У меня не было каких-то планов уезжать куда-то за границу. Но как только снимут ограничения, я бы хотела поехать в Сочи и сделать российский заграничный паспорт.

Тимур Квеквескири: Я думаю, что ограничения снимут не ранее августа. Планирую поехать в Санкт-Петербург, потому что мне этот город очень нравится. Исторический город, город, в который хочется возвращаться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия