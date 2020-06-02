Идеальный премьер для грузинской оппозиции

Над грузинской оппозицией сгущается облако раздора. Сплотившиеся под единым лозунгом – покончить с правлением Бидзины Иванишвили, оппозиционные партии решили назвать кандидатуру на пост будущего главы правительства, не дожидаясь выборов и итогов. Оппоненты властей намерены также обсудить тактику выдвижения кандидатов в депутаты в 30 мажоритарных округах. Но, судя по сегодняшним заявлениям, оппозиционеры могут всерьез рассориться, что не позволит им единым фронтом выступить против правящей партии «Грузинская мечта». А это всерьез сокращает вероятность того, что следующее правительство будет коалиционным.

«Господа, не вносите диссонанс в единство!» – призвал лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе в первую очередь представителей тех оппозиционных партий, которые категорически отвергли накануне его кандидатуру на пост будущего премьер-министра. Георгий Вашадзе (не путать с одним из лидеров «Нацдвижения» Григолом Вашадзе) – бывший депутат и замминистра юстиции правительства «Нацдвижения». С его именем в Грузии связывают открытие домов юстиции и внедрение упрощенной системы выдачи всех типов документов. Летом 2016-го он создал свою партию «Новая Грузия», а через год, в 2017-м – баллотировался на пост мэра Тбилиси. Тогда он набрал неполных два процента голосов избирателей (1,95%), а за его партию проголосовали 3,44% избирателей столицы.

В октябре 2019-го Вашадзе презентовал программу политического развития страны под названием «Стратегия Агмашенебели». С тех пор он и его команда разрабатывают планы развития страны по всем жизненно важным направлениям. При этом презентации всегда красочно оформлены с использованием новейших технологий. Другими словами, Георгий Вашадзе практически с прошлого года начал знакомить общество со своей программой и теневым правительством.

«Это апробированная политическая культура», – заявил сегодня Георгий Вашадзе и призвал оппозицию перед выборами назвать кандидатуру премьер-министра и состав будущей правительственной команды. «Но главное не то, чего хотят Георгий Вашадзе или какая-либо партия. Главное то, что нужно сегодня Грузии. Я сегодня в срочном порядке вернулся из региона. Там я встретился со множеством людей. У них проблема номер один – как преодолеть голод и прокормить семью. На что они надеются, так это на наше единство», – убеждал сегодня Вашадзе.

39-летний политик не знает, почему стали обсуждать его кандидатуру, он сам на встречах объединенной оппозиции этот вопрос не поднимал. Но он недоумевает, почему по поводу его кандидатуры оппозиционные партии стали делать радикальные заявления, которые явно наносят вред их единству в глазах народа. А самые радикальные заявления, которые многие посчитали предвестниками раскола в рядах оппозиции, сделали бывшие соратники Вашадзе из «Нацдвижения» и «Европейской Грузии». В бывшей партии власти сказали, что на пост главы правительства рассматривают более опытного экономиста, управленца с евроатлантическими устремлениями. На этом сделали акцент и в «Европейской Грузии», в частности, один из ее лидеров Гига Бокерия, который, по его же словам, знает, где искать такую кандидатуру:

«Если сейчас вкратце охарактеризовать кандидатуру, каким он должен быть, – он должен быть членом «Европейской Грузии».

Обсуждать кандидатуру премьер-министра внутри избирательного блока «Сила в единстве», в который входят «Нацдвижение», «Европейская Грузия», партия Вашадзе и еще около 15 партий, считает внутренним делом данного объединения лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Этот процесс она считает естественным, но в сложившихся условиях чреватым негативными последствиями:

«Любая партия будет стараться, выдвинуть кандидатуру премьер-министра из своих рядов, и это естественно. Но любой партии должно хватить столько ума, чтобы осознать, что будущее правительство должно быть коалиционным. Потому что ни у одной партии сегодня нет абсолютного ресурса, чтобы самостоятельно укомплектовать правительство профессионалами».

Новая избирательная система, по которой должны пройти парламентские выборы в октябре, делает маловероятной возможность какой-либо одной партии набрать более 40% голосов избирателей, что дало бы ей право сформировать кабинет министров самостоятельно. Больше шансов достичь этого у правящей силы «Грузинская мечта», если учесть административный ресурс и 30 мажоритарных округов. Традиционно в этих округах побеждают кандидаты от правящей силы, поэтому оппозиция так боролась за ее полную отмену. Но при посредничестве западных партнеров правящая сила и оппозиция достигли в марте соглашения о сокращении мажоритарных мандатов.

Сегодня представители оппозиции завили, что начали консультации по единым кандидатам в этих округах, чтобы противостоять кандидату власти, как это было в ходе президентских выборов в 2018-м. Судя по сегодняшним заявлениям оппозиционеров, эти консультации не будут легкими. К примеру, объединение «Лело для Грузии» заявило, что во всех тридцати округах у него будут свои кандидаты, а к сотрудничеству и советам своему электорату проголосовать за кандидата из другой оппозиционной партии, как заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, они прибегнут в случае назначения второго тура.

Дискуссии по поводу кандидатов в премьер-министры и мажоритариев представители правящей силы «Грузинская мечта» расценили как очередное доказательство того, что разношерстная оппозиция, объединившаяся против них, не одержит победу на парламентских выборах. Часть местных наблюдателей разделяет это мнение, вспоминая, что попытки объединения у оппозиции были и в прошлом, но оказались тщетными. Вторая часть не спешит с выводами, указывая на то, что так долго оппозиция давно не сохраняла сплоченность и тем более не добивалась уступок со стороны правящей силы по поводу смены избирательной системы.