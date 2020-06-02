«Щелкунчик» и «Волшебная палочка» на абхазском

Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба отметил Международный день защиты детей показом в режиме онлайн двух спектаклей для юных зрителей, в которых принимали участие воспитанники детской театральной студии «Нарт».

Традиция отмечать Международный день защиты детей 1 июня давно укоренилась в городской культуре Сухума. Обычно этот день превращают в большой праздник под открытым небом для маленьких граждан страны: устраивают концерты, театрализованные представления и разные творческие конкурсы. Но в этом году из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса все массовые мероприятия были отменены. И чтобы все-таки как-то отметить Международный день защиты детей, Абхазский драматический театр показал на своем YouTube-канале два детских спектакля с участием воспитанников театральной студии «Нарт».

О том, какие постановки можно было увидеть в режиме онлайн и кто их смотрел, рассказал художественный руководитель и педагог студии «Нарт» Гудиса Тодуа, которому принадлежала идея этого показа: «Сейчас все театры проводят прямые трансляции, но, к сожалению, для детей очень мало спектаклей. Поэтому наш театр решил сделать к 1 июня такой сюрприз и показать им, во-первых, спектакль детской театральной студии «Нарт» по пьесе Анзора Мукба «Волшебная палочка», премьера которого состоялась в 2019 году. Второй спектакль – новый, он поставлен по пьесе Эрнста Гофмана и называется «Щелкунчик и мышиный король». Это был новогодний спектакль, но мы его видоизменили, поменяли декорации, и сейчас он входит в репертуар Абхазского театра. Пока мы не считали, сколько просмотров, но уже больше тысячи. И мне сегодня наш агент, который выкладывал это видео, сказала, что нас смотрели даже в России, в Украине и в Турции. Я сам был удивлен, что нас смотрели в таких странах. Несмотря на то, что это на абхазском языке, людям интересно, и это очень здорово».