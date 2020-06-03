Аслан Бжания: «На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на встрече с депутатами абхазского парламента заявил о необходимости контроля за перемещением товаров. Видеозапись встречи, прошедшей 2 июня, опубликовало абхазское телевидение.

«Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию. По данным нашего Таможенного комитета, по данным министерства сельского хозяйства, объемы заготовки ореха – 11-12 тысяч тонн в год. Количество, которое вывезено в Российскую Федерацию, максимум 10% от этого объема. Всё остальное уходит в Грузию. Все эти деньги оседают в карманах людей, которые занимаются, по большому счету, контрабандой. Почему мы этих людей должны делать контрабандистами, подводить под уголовную статью? Почему мимо государственной казны должны проходить такие суммы? Кому мы что хотим доказать таким подходом? Я считаю, что это надо пересматривать», - заявил Бжания.

Абхазский лидер также отметил, что на де-факто границе по реке Псоу необходимо убрать некоторые контрольные органы.

«У Российской Федерации есть свои аргументы, почему должно быть такое количество контрольных органов. Один из этих аргументов – они боятся, что из Абхазии может пойти неконтролируемый поток оружия в Российскую Федерацию. Значит, мы должны поставить наше оружие под контроль», - заявил он.