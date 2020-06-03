Аслан Бжания – об открытии турсезона, борьбе с криминалитетом и т.д.

Начну с ободряющей новости: последние трое больных COVID-19, находившиеся на стационаре в Гудаутской ЦРБ, выписаны выздоровевшими. Насколько знаю, с еще одним инфицированным, военнослужащим российской военной базы в Гудауте, который находился на излечении в лазарете базы, тоже все благополучно. Конечно, еще рано бить в литавры и оповещать о победе в Абхазии над коронавирусом*: в конце апреля мы также наблюдали период, когда на территории республики не было зарегистрировано ни одного вирусоносителя, но потом начался массовый заезд курсантов российских военных вузов… Так или иначе, можно не сомневаться, что данная новость прибавила решительности тем, кто ратует за скорейшее открытие в Абхазии туристического сезона.

Вполне закономерно было то, что в самом начале вчерашней встречи президента Абхазии Аслана Бжания с депутатами абхазского парламента, посвященной в основном итогам майской рабочей поездки главы государства в столицу России, парламентарий Дмитрий Гумба задал ему вопрос о возможности организации турсезона. Аслан Бжания напомнил, что в России ограничительных мер становится все меньше. «Владимир Путин дал поручение Совету безопасности изучить возможность открытия границ с сопредельными государствами. Вчера я по этому поводу разговаривал с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. Наши действия должны быть скоординированы с российской стороной. Как только намерение российской стороны по открытию границ примут более очерченный характер, абхазская сторона будет проинформирована», – сказал президент и добавил, что, скорее всего, туристы, которые соберутся отдохнуть в Абхазии, должны будут иметь при себе паспорта ковид-безопасности и страховку. Как известно, 30 мая глава государства продлил ряд ограничительных мер до 15 июня, в том числе, закрытой для туристов останется граница с Россией.

К сожалению, на эту очень важную встречу в парламенте почему-то были приглашены лишь несколько СМИ, что тут же вызвало недоумение и возмущение в журналистском сообществе Абхазии, оставшемся «за бортом». «Недопущенным» пришлось воспользоваться помощью коллег, присутствовавших на встрече, чтобы донести до своих аудиторий прозвучавшее на ней. Как и многие, считаю это «проколом» организаторов встречи.

Вчерашние мероприятие вызвало и другие комментарии. Приведу сперва «разнобой» откликов, прозвучавших на популярном абхазском сайте в ответ на приведенные слова президента по поводу турсезона: «Вот могут же, когда хотят. Надежда еще есть»; «Что значит «скоординированы»? Стоит вопрос: когда откроют? В сентябре – никому не нужно. Короче, не будет сезона!»; «Только от Абхазии зависит сезон. Как только Абхазия откроет границу, так и начнется сезон»; «Скорее всего, туристы, которые соберутся отдохнуть в Абхазии, должны будут иметь при себе паспорта ковид-безопасности и страховку», сказал президент. Это не открытие границы, это закрытие границы, но уже другими методами. Ндаа...»; «Власть сегодня стоит перед трудным выбором. Что важнее – экономическая или медицинская безопасность граждан страны? И нам бы не помешало сделать свой выбор. Пока мы рассуждаем чисто теоретически. Что мы станем писать, если эта болезнь коснется нас и наших близких? Опять власть будем обвинять? Дело-то привычное, штампы у нас уже есть, ничего особо нового выдумывать не надо».

Подробно остановился Аслан Бжания и на криминальной обстановке в стране:

«На улице двадцать первый век… Никаких «смотрящих» и так далее у нас не должно быть. Это контрпродуктивно! Стране и людям это не нужно. От нас люди ждут соответствующих подходов. Я не призываю кому-то отсекать головы. Если мы не решаем одну проблему, она порождает другую. Потом нарастает ком, который может приобрести угрозу для страны в целом. Вы же видите, к чему все это приводит, когда государство остается безучастным к массовым убийствам, последствия которых неизвестно, где еще вылезут и на ком они отразятся. Вы же обратили внимание, какое количество оружия хранится у людей? Не просто огнестрельного – специального оружия. Самодельные взрывные устройства и бомбы. Зачем? В условиях Абхазии кому это надо, для чего? Я думаю, что самая важная проблема на сегодня. Нужно оказать помощь правоохранительным органам».

В марте 2019 года экс-президент Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия, направленных на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом». Закон предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. Но проект так и остается нерассмотренным на сессии парламента. Аслан Бжания обратился к депутатам, в частности, к профильному комитету, с настоятельной просьбой поднять этот законопроект и заняться его обсуждением и принятием. Что касается незаконно хранящегося оружия, то тут речь шла о том, что 22 мая с. г. Следственное управление Генпрокуратуры РА возбудило уголовное дело в отношении начальника 1-го отдела Госслужбы охраны РА Джопуа Ахры Шотовича и сотрудника Госслужбы охраны Ахалая Дато Ревазовича, которые, согласно материалам дела, примерно в конце ноября 2019 года незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и гранатометы и транспортировали с целью хранения в нежилую квартиру по ул. Картозия в Новом районе Сухума.

В ходе разговора о перспективах оказания Абхазии финансовой помощи со стороны России выяснилось, что еще до поездки в Москву с министрами финансов и экономики Аслан Бжания полтора месяца назад, то есть до инаугурации, ездил туда с Александром Анквабом. С российской стороной, сказал президент, мы договорились, что объемы Инвестпрограммы сокращаться не будут. Он отметил, что за последние годы Абхазии ни разу не удалось выполнить Инвестиционную программу в полном объеме, и сейчас идет анализ того, по какой причине это произошло. И в этом году она может быть не освоена по плану. По мнению Бжания, одна из объективных причин связана с тем, что экспертиза достоверности сметной стоимости проектов, которая производится в России, занимает много времени и требует больших средств. В связи с этим руководство России пошло на встречу абхазской стороне, и с 2020 года экспертиза достоверности сметной стоимости проектов будет проводиться в России только по сложным в техническом плане объектам. С 2021 года этой экспертизой будет заниматься только Абхазия. РА должна предоставить своим партнерам перечень объектов и мероприятий на 2020 год до 30 июня. «Мы должны назвать мероприятия и попросить ту сумму, которую мы должны освоить. На этот раз, если произойдет ошибка, скажем так, это будет мешать нашей репутации. Министерства экономики и финансов занимаются этим вплотную, и мы, думаю, в этом вопрос не допустим большую ошибку», – сказал Бжания.

Россия не только не пошла на сокращение финпомощи Абхазии, но, напротив, можно ставить вопрос об увеличении сумм, выделяемых РФ республике в рамках Инвестпрограммы. Такую готовность коллег глава государства назвал жестом доброй воли, который нужно оправдать.

Аслан Бжания уделил также немало внимания ситуации на государственных границах Абхазии. «На миллиарды рублей из Абхазии в Грузию уходит продукции. По данным нашего таможенного комитета и Министерства сельского хозяйства, объемы заготовки ореха в год составляют у нас 11-12 тысяч тонн. Максимум 10% от этого объема вывозится в Россию, все остальное уходит в Грузию, и все эти деньги оседают в карманах людей, которые по большому счету занимаются контрабандой», – отметил он и выразил уверенность в необходимости пересмотра подходов в этих вопросах. Необходимо также изменить неоправданно сложный режим работы на КПП «Псоу»: «У российской стороны есть свои аргументы, почему там должно быть столько контрольных органов, и один из этих аргументов – они боятся, что из Абхазии может пойти неконтролируемый поток оружия. Значит, мы должны поставить наше оружие под контроль». Речь, сказал он, не идет об изъятии оружия у населения, а об учете, создании условий для хранения оружия и усилении мер ответственности за нарушение этих правил. Только после решения этой задачи Абхазия сможет обратиться к России с предложением о пересмотре режима работы границы на Псоу.

В абхазском сегменте «Фейсбука» сегодня встретился такой пост доктора наук Валерия Бигвава: «Встреча президента Аслана Бжания с парламентом страны показала, что народ не ошибся. Мы имеем трезвого, объективно мыслящего, интеллектуального и мудрого предводителя. Если не вылезут силы, способные ставить ему палки в колеса, то лично я уверен, что он и его команда покажут нам пути реального решения проблем, стоящих сегодня перед нами. Никто из нас не имеет морального права стоять в стороне. Мы должны встать рядом со своим новым, по известным причинам только что приступившим к своим обязанностям президентом. Абхазия возродится!» Многочисленные комментаторы, также явно сторонники действующей власти, активно поддержали этот пост.

* Вечером в среду оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил об обнаружении семерых инфицированных. Все они - курсанты, прибывшие в республику накануне.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия