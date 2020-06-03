Адамыр Габуния: «У нас работа напрямую связана с тем, как будет развиваться туризм»

Из-за ограничительных мер в Абхазии в связи с распространением коронавируса наблюдается снижение товарооборота по морю. Помимо карантина на отрасль сильно влияет курс рубля к другим валютам и положение в туристической сфере. О том, как сегодня работает Госкомпания «Абхазское морское пароходство», рассказал заместитель генерального директора по коммерческой работе Адамыр Габуния.

Анаид Гогорян: Адамыр, расскажите, как работает Госкомпания «Абхазское морское пароходство» в условиях ограничений, карантина?

Адамыр Габуния: Международное законодательство, которым руководствуются все страны, подразумевает изначально, что команда, капитан постоянно отслеживают ситуацию на судне, связанную с наличием каких-либо болезней. То есть это по определению, независимо от того, есть карантин или нет, всегда контролируется. И в любом порту прихода судна всегда существуют службы, включая и санитарную службу, которые осуществляют контроль на предмет именно наличия болезней, которые могли бы ограничить или несут опасность для персонала и т.д. В расчете на одного сотрудника команды количество перевозимого груза (на морском транспорте) значительно больше. Это, соответственно, тоже сокращает количество контактов при перевозке одной тонны груза. Если судно с командой порядка 10 человек перевозит грузы 2-3-5 тысяч тонн, как в основном у нас и происходит. А если взять автомобильный транспорт, то количество груза и количество людей и контактов, соответственно, которое происходит, значительно выше.

В этом плане морской транспорт более безопасен. Я бы хотел отметить, что до карантина, до введения чрезвычайной ситуации у нас уже были приняты меры: экипаж судов с марта месяца, капитан и все остальные сотрудники не сходили на берег либо за пределы терминала. Соответственно, контакты с сотрудниками порта тоже не происходили, за исключением соответствующих служб, которые при осуществлении государственного контроля могли контактировать. Но, естественно, с применением всех средств защиты. Соответственно, как ситуация изменилась, мы получили от главного санитарного врача РА предписания относительно того, каким образом осуществлять государственный контроль и вообще погрузо-разгрузочные операции в порту. В частности, у нас по всем судам, прибывшим из портов стран, где выявлен коронавирус COVID-19, до трех суток они должны быть на карантине. Мы не имеем право их принимать. То есть, если судно шло сутки-двое, то, соответственно, когда судно приходит в территориальные воды (Абхазии), мы ставим его на рейд, и в течение этого времени до трех суток они должны стоять на рейде. Только после этого осуществляется контроль.

А.Г.: За этот период сократилось количество грузов, которые завозятся в республику через море?

Обычно с мая у нас прогулочные суда начинали туристов возить, соответственно, в связи с тем, что экскурсионное и туристическое направление карантином запрещены, это пока не будет разрешено

А.Г.: В связи с тем, что деловая активность в стране в целом снизилась, по некоторым направлениям мы пока еще анализируем, смотрим, но снижение есть. Если говорить приблизительно о каких-то товарах, в основном строительные материалы, продукты питания, естественно, это не может не отражаться на нашей работе. Но мы еще не подвели итоги, продолжаем мониторинг и изучение этой ситуации. Но мы в целом все равно зависим от того, какая активность. Это во многом зависит и от международной ситуации на валютных рынках, поскольку в основном, естественно, в большей степени товары из других государств нерублевой зоны. Бывает, если экономическая ситуация такая, что курс доллара выше, то по некоторым видам товаров активность падает. Может, перераспределяется в сторону российских товаров. У нас работа напрямую связана с тем, как будет развиваться туризм. У нас было приостановлено круизное сообщение. 4 мая должен был состояться первый судозаход «Князя Владимира». В связи с тем, что судозаход и навигация этого судна были приостановлены в Российской Федерации, соответственно, в Республику Абхазия тоже были закрыты. Обычно с мая месяца у нас прогулочные суда начинали ходить, туристов возить, соответственно, это направление в связи с тем, что экскурсионное и туристическое направление карантином запрещены, поэтому это направление тоже страдает, пока не будет разрешено.

А.Г.: Откуда везут в Абхазию товары? Какие товары завозят, а какие товары запрещено завозить?

А.Г.: Что касается запрещенных товаров, вопрос больше в компетенции таможенных и пограничных структур, каких-либо дополнительных ограничений на товары, которые ранее привозились, в период коронавируса у нас списки не изменились. В основном строительные материалы, различные виды продуктов питания, особенно в летний период в связи с туристическим сезоном. Это текстиль, вещи и т.д. Направления разные – это различные страны, бывает и Европа, просто зависит от того, от какого порта они отправляются.

А.Г.: Есть ли альтернативные пути? Например, если Россия вводит ограничения на вывоз каких-то категорий товаров, то, может быть, через море завозят группу товаров, средства индивидуальной защиты, например?

Те виды товаров, на которые таможня и пограничные службы дают разрешение, мы, соответственно, выгружаем. Каких-то ограничений на определенные виды товаров, которые ранее завозилось, не было

А.Г.: Относительно средств защиты – насколько мне известно, в определенный период в России на вывоз средств защиты были ограничения. Но и во многих других странах были подобные ограничения, поэтому какие-то средства защиты удавалось привезти, может быть, отдельными какими-то разрешениями. Какого-то другого перечня товаров, которые бы попадали под ограничения, у нас такой информации нет, поэтому мы не отслеживаем. Те виды товаров, на которые таможня и пограничные службы дают разрешение, мы, соответственно, выгружаем. У нас каких-либо ограничений… естественно, есть товары, которые мы никогда не привозили, понятно, это касается запрещенных веществ, средств и всего остального. Каких-то ограничений на какие-то определенные виды товаров, которые ранее завозилось, не было. Вы помните, было другое время, Абхазия находилась в блокаде. Тогда ситуация была иная. Тогда было сложно и продовольственные товары привозить, и горюче-смазочные материалы. В тот период этот вопрос был актуальный. Многими товарами, можно сказать, благодаря наличию порта, моря появилась возможность снабжать. Фактически только за счет морских ворот тогда обеспечивали страну всем необходимым, продуктами первой необходимости.

А.Г.: А что вывозят из Абхазии? Какие товары?

А.Г.: В основном лес, лом черных металлов, уголь, инертные материалы, щебень. Номенклатура именно по группам в плане экспорта меньше, чем импортируемая.

А.Г.: За период ограничений вы ведете статистику, вывоз товаров уменьшился или он такой же, как и был?

А.Г.: Пока подводим итоги, но предварительно именно в связи с ограничениями нельзя сказать, что уменьшился экспорт. Если существует динамика положительная-отрицательная, она у отправителей по различным другим причинам возникает. Я бы не сказал, что коронавирус ухудшил относительно этого вопроса ситуацию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия