Обзор югоосетинской прессы

В одном из предыдущих номеров газета «Южная Осетия» опубликовала объявление РГУП «Энергоресурс-Южная Осетия» с предупреждением, что абоненты, у которых есть задолженности по электроэнергии и природному газу, после 1 июня будут отключаться от коммунальных услуг. Объявление вызвало возмущение некоторых граждан. Газета пишет, что в редакцию поступили гневные письма жителей республики. Они обращают внимание на Постановление Правительства РЮО от 27 марта «О мероприятиях по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19». «В пункте 16 указывается, что организациям, предоставляющим услуги в сфере ЖКХ, предоставить услугополучателям возможность отсрочки платежей на срок действия ограничительных мероприятий. «В новом Постановлении Правительства от 22 мая действие ограничительных мероприятий продлено до 30 июня 2020 года. Следовательно, отсрочки платежей ЖКХ продолжают действовать. Видимо, руководство энергоснабжающей организации не ознакомилось с новым постановлением», – цитирует письмо читателя «Южная Осетия». Генеральный директор РГУП «Энергоресурс-ЮО» Алан Габараев посоветовал внимательней ознакомиться с текстом нового документа. В нем снят ряд ограничений. Теперь разрешено работать ресторанам, кафе и многим магазинам. «В том числе, снят пункт об отсрочках на оплату коммунальных услуг. С 25 мая отсрочка закончилась. Мы пока никому не отключаем электроэнергию или природный газ, не собираемся подавать в суд, но просим потребителей погасить задолженность, не вынуждать нас принимать меры», – сказал Габараев изданию. По его словам, республика имеет немалую задолженность перед российскими компаниями-поставщиками энергоресурсов. Ее удавалась постепенно погашать, но в последние два месяца платежная дисциплина населения резко снизилась.

Вопрос оплаты долгов и задолженностей поднимает и блогер Алан Парастаев. Он напоминает о Постановлении Правительства Республики Южная Осетия от 30 апреля, которое гласит, что должники освобождаются от исполнения обязательств по кредитам на период действия карантина. «Но на прошлой неделе мне вот пришло письменное предупреждение о том, что мое дело, как грубого нарушителя кредитного договора, будет передано в суд. То, что нарушаю, – я не спорю. Но ведь было же постановление правительства», – напоминает блогер.

Газета «Республика» пишет о системе оросительных каналов в Южной Осетии, об их состоянии и политической важности. «Оросительная вода в новое время стала темой и грузино-осетинских отношений. Грузия все годы противостояния в начале 90-х годов держала нашу республику в экономической, транспортной и энергетической блокаде. При этом регулярно пользовалась нашими гидроресурсами – из Южной Осетии в соседние районы Грузии, как и в советские годы, продолжала поступать вода для орошения полей, а также питьевая вода. Чистой водой обеспечивался даже город Гори, один из районных центров соседней страны. Но в Цхинвале никогда не использовали на практике этот рычаг воздействия на грузинские власти. Хотя и делали сотни «последних китайских предупреждений», – пишет газета. Ситуация изменилась после грузинской агрессии 2008 года. «Однако в текущем году была достигнута договоренность с грузинской стороной о возобновлении подачи оросительной воды по Тирипонскому каналу. Приходится мириться с тем, что часть воды, как и прежде, уйдет на поля грузинских крестьян, но иначе нет никакой возможности доставлять воду в Цинагарскую зону. Трасса водовода проходит через территорию Грузии. Все попытки найти инженерное решение для переброса воды по альтернативному маршруту не увенчались успехом», – пишет «Республика».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия