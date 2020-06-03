Нариман Нариманов, грузинские азербайджанцы и православная церковь

24 мая владыко Георгий Джамделиани, епископ Марнеульский и Худжабский, высказал протест против того, что в центре города Марнеули, где большинство населения составляют этнические азербайджанцы, стоит бюст азербайджанского большевика Наримана Нариманова. Более того, недавно памятник отреставрировали – именно в связи с этим священнослужитель поднял эту тему в своей воскресной проповеди.

Он подчеркнул, что этническое происхождение Нариманова в данном случае не при чем. Нариманов был большевиком, одним из лидеров коммунистического Азербайджана в начале 1920-х годов. В период национально-освободительного движения памятники грузинских большевиков один за другим снесли, как памятники предателей. Почему для Нариманова надо делать исключение только потому, что тот по происхождению азербайджанец?

Все правильно. В Грузии официально запрещена советская символика, а памятник видному большевистскому лидеру вполне можно считать таковой. По этой логике, сохранение бюста Нариманова противоречит закону. Увековечение памяти большевиков трудно защищать и из моральных соображений.

Но, как всегда, проблема в контексте и в деталях. Епископ выставил мэру Марнеули Зауру Даргалли, по инициативе которого бюст реставрировали, ультиматум. Он дал ему «разумный срок» для сноса памятника – правда, не уточнив, сколько именно этот срок составляет и что он, отец Георгий, собирается предпринять, если его требование не выполнят.

Священнослужитель имеет право реагировать на любые общественные явления. Но он не может говорить с демократически избранным мэром города на языке ультиматумов. Возможно, это лишь пустая риторика, но и она выражает тенденцию. Многие представители церкви говорят так, будто светская власть обязана выполнять их требования. Сама власть в таких случаях жмется и отмалчивается.

Кроме того, вызывает сомнение, насколько грузинская церковь последовательна в борьбе с советским наследием. Есть один большевистский лидер, отношение к которому в церкви весьма неоднозначно. Это – Иосиф Сталин. Я не знаю, что думает о Сталине владыко Георгий Джамделиани, но Патриарх Илия Второй известен весьма благосклонными высказываниями о нем. После 2012 года в различных регионах Грузии стали появляться новые бюсты Сталина, но протестов по этому поводу со стороны деятелей церкви мы не слышали.

Все это заставляет думать, что, когда речь идет конкретно о бюсте Нариманова в Марнеули, его большевистская биография – далеко не самое главное. Священник говорил и о том, что «Нариманов внес вклад в нарушение нашей территориальной целостности» – хотя не совсем ясно, что он имел в виду. С агрессивными высказываниями владыки Георгия открыто солидаризировались самые крайние националисты (или, по мнению многих, фашисты), как один из руководителей «Грузинского марша» Сандро Брегадзе или близкий к нему по взглядам Николоз Мжаванадзе. Не буду включаться в споры о том, следует ли считать этих людей профессиональными провокаторами, но, когда они чему-то выражают поддержку, – это очень плохой признак.

Сторонники сохранения памятника подчеркивают, что для них Нариманов, прежде всего, не политик, а значительный азербайджанский писатель, просветитель и общественный деятель. Он умер при не совсем ясных обстоятельствах в 1925 году и, хотя, без сомнения, успел много нагрешить, его имя не связано с главными зверствами большевистского строя. Кроме того, он – уроженец марнеульского муниципалитета. Для многих местных жителей он – знаковая фигура, которой они, азербайджанские уроженцы Квемо Картли, или, как они сами говорят, борчалинцы, могут гордиться. С их точки зрения, требование снести памятник – знак неуважения к азербайджанской общине Квемо Картли в целом.

Как обычно, безмолвие властей – часть проблемы. Мэр Даргалли журналистам не отвечает и своей точки зрения не высказывает. Никаких комментариев от представителей правящей партии мы не услышали. Стратегия ясна: о памятнике поговорят и забудут. Во время выборов нужна поддержка как церковных патриотов, так и азербайджанцев. Так что лучше временно спрятать голову в песок.

Но проблема есть. Нехорошо ставить (или реставрировать) памятники большевистским лидерам, даже если они одновременно были талантливыми писателями. С другой стороны, азербайджанские грузины должны чувствовать, что грузинское государство и общество не только уважает их права как индивидуальных граждан, но и признают их как носителей азербайджанской культуры. Как этого достичь? Это – тема для разговора, которого нет.

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