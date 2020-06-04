По делу о гибели Флойда обвинения выдвинуты против 4 полицейских

В США обвинения против полицейского Дерека Шовина, который при задержании афроамериканца Джорджа Флойда давил ему коленом на шею, переквалифицированы на более серьёзные. Об этом в среду сообщили американские СМИ со ссылкой на офис генпрокурора штата Миннесота.

Шовину, ранее взятому под стражу, теперь вменяют убийство второй степени - в дополнение к обвинениям в убийстве третьей степени и неумышленном лишении жизни, отмечает Голос Америки. Ему грозят до 40 лет тюрьмы.

По информации Fox News, также выданы ордера на арест трёх других полицейских, которые вместе с Шовином участвовали в жестком задержании Флойда, скончавшегося впоследствии в больнице. Джею-Александру Куенгу, Томасу Лейну и Ту Тао предъявляются обвинения в пособничестве и подстрекательству к преступлению.

Все четверо полицейских были уволены из полиции.

Гибель 46-летнего Джорджа Флойда после задержания 25 мая в Миннеаполисе вызвала массовые протесты по всей стране. Выступления нередко сопровождаются беспорядками и погромами. К обеспечению порядка власти привлекли Национальную гвардию. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введён комендантский час.