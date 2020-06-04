В Грузии отмечают «Гареджоба» –  в Баку предупредили о провокации

Число граждан, инфицированных коронавирусом в Армении, за прошедшие сутки увеличилось на 697. Об этом сегодня утром во время прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация ухудшается. У нас 697 новых случаев. Это означает, что мы уже находимся в ситуации, когда есть нуждающиеся в госпитализации пациенты, которых мы не может вовремя госпитализировать», - отметил Пашинян.

Премьер-министр вновь отметил, что по оценкам властей в стране около 20 тысяч человек, которые не знают, что инфицированы коронавирусом. По его словам, чтобы инфекция не распространялась, нужно относиться ко всем как к потенциально инфицированным и применять профилактические меры.

Никол Пашинян также сообщил, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще шесть человек, а 9 человек, инфицированных коронавирусом, скончались по другим причинам.

Таким образом, число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 176, а число инфицированных коронавирусом, которые скончались по другим причинам, возросло до 68.

Напомним, что по решению властей с сегодняшнего дня ношение масок стало обязательным во всех общественных местах. До этого ношение масок было обязательным только в закрытых общественных местах, в транспорте, а также на остановках, в то время как просто на улице и в открытых общественным местах для того, чтобы избежать штрафа в размере около 10 тыс. драмов (20 долларов), достаточно было иметь при себе маску.

Сам Пашинян продолжает исполнять обязанности премьер-министра, несмотря на заражение коронавирусной инфекцией.