Лари выписан из реанимации

За последние дни грузинский лари значительно укрепился по отношению к ведущим мировым валютам. Правительственные чиновники поставили это себе в заслугу, оппозиция и эксперты видят в этом риски.

Курс лари вырос почти на 20 пунктов, его курс сегодня вернулся к докризисной отметке от 15 марта – 3 лари за доллар. Этому предшествовал период существенного обесценения грузинской валюты – к концу марта лари упал до исторического минимума, затем на протяжении двух месяцев сохранял относительную стабильность на уровне 3 лари 20 тетри за один доллар. Примечательно, что в этот период ни одна другая национальная валюта в регионе так себя не вела.

В правительстве выразили свое удовлетворение по поводу укрепления лари. Выход из локдауна неминуемо должен был отразиться на динамике курса, высказала убеждение министр экономики Натия Турнава:

«Укрепление лари обусловлено нашей сбалансированной монетарной политикой. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов значительное замедление экономической активности. Все это будет иметь самое прямое влияние на замедление темпов инфляции, которая в ближайшей перспективе вернется к своему целевому показателю».

Между тем для главы бюджетно-экономического комитета парламента Ираклия Ковзанадзе нынешнее укрепление оказалось неприятным сюрпризом. Он посетовал, что излишняя волатильность национальной валюты вредна как в случае роста, так и в случае снижения курса:

«Я считаю ненормальным обесценение лари такими темпами. Но убежден, что и молниеносное укрепление также выходит за рамки логики экономики. Никаких предпосылок для этого сейчас не существует».

То, что очевидно для министра экономики, оспорили и в оппозиции. По мнению главы фракции «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, именно неверная экономическая политика правительства и Нацбанка стала первопричиной крушения лари. Заявление прозвучало после заседания комитета по бюджетной и экономической политике, где глава Нацбанка отчитался по итогам работы за 2019 год. Гоциридзе отметил:

«Плохая работа правительства и Нацбанка привела население Грузии к нищете, и свалить все на пандемию не получится. Ухудшение ситуации просматривалось и по итогам 2019 года».

В ответ глава Нацбанка Коба Гвенетадзе спрогнозировал значительное улучшение экономической ситуации:

«Грузия является образцовой страной в противодействии коронавирусу, поэтому есть позитивные ожидания, что стабилизация лари, как и оздоровление экономики, произойдет в более сжатые сроки, чем ожидалось».

По словам экономиста, профессора университетов «Кавкасия» и «Сакартвело» Акакия Цомая, нынешняя ситуация является классическим примером того, как падение платежеспособности населения укрепляет местную валюту:

«Тезис о том, что если экономические процессы идут плохо, лари обязательно обесценится, неверен. То есть у нас происходят довольно интересные процессы: с одной стороны, приток иностранной валюты по факту уменьшается, но, с другой стороны, на фоне рецессии спрос на импорт также падает, что, в свою очередь, привело к понижению спроса на иностранную валюту. Если добавить к этому небольшие интервенции, проводимые Национальным банком, это вполне закономерный процесс, но строить ожидания, что этот сценарий будет сохраняться долго, я бы не стал – в какой-то момент лари может снова обесцениться».

В целом, по словам эксперта, мартовское падение лари было результатом царящей на рынке паники, поэтому возращение к реальному курсу не следует считать чьей-то заслугой. Скорее это закономерный процесс, считает Акакий Цомая.