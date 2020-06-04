Обзор абхазской прессы

Кризис в Абхазии неизбежен, и важно, каким образом власть его встретит, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. Он напоминает, что полтора месяца прошло с того момента, как Аслан Бжания вступил в должность президента, и понятно, что «ждать каких-либо видимых результатов от новой власти глупо и бессмысленно – слишком мало времени прошло». Однако, по его словам, этого времени хватило бы на озвучивание главой государства обещанной еще в выборный период программы полномасштабных реформ и формирование под этот план действий правительства.

Но до сих пор большинство министерских портфелей не нашло своих новых хозяев. «Среди тех, кого все же назначили, в основном до боли знакомые лица: либо министры времен президентства Рауля Хаджимба, чьи полномочия как-то совсем неожиданно пролонгировали при его антагонисте Аслане Бжания; либо возвращенные из еще более далекого прошлого – времен президентства Александра Анкваб, который теперь выступает в новой ипостаси – премьер-министра», – пишет Хашиг.

Новых лиц в правительстве, которых можно было бы назвать безоговорочными членами команды Аслана Бжания, всего двое – министр внутренних дел Дмитрий Дбар и министр туризма Теймураз Хишба. Такая ограниченность ресурса наталкивает журналиста на мысль: «А была ли вообще у Аслана Бжания команда реформаторов, о которой так громко и часто говорилось в период выборов?»

Утвержденная структура правительства, по его словам, по степени своей громоздкости не уступающая своим предыдущим аналогам, лишь подтверждает избранную тактику.

«Тезис «Россия нам поможет» весьма наивен в качестве антикризисной меры по нескольким причинам. Кремлю в условиях экономического кризиса сейчас явно не до Абхазии. В связи с чем больших денег Сухуму по любому не придется ждать. Но даже если вдруг финансовая помощь Абхазии будет достаточно увесистой, при тех существующих схемах по распилу, которые отрабатывались годами, ощутить пользу от нее смогут разве что причастные к ее освоению чиновники и близкий к власти бизнес», – отметил Хашиг.

Он приходит к выводу, что новый кризис неизбежен. Но, в отличие от предыдущих, «его последствия будут более разрушительными, чем то, к чему политическая система давно привыкла – досрочной смене власти».

Всемирный абхазо-абазинский конгресс запустил онлайн-проект для изучения родного языка «Говорим на абхазском / Говорим на абазинском». Одна из главных задач проекта – охватить широкую аудиторию и дать возможность всем представителям абхазо-абазинской диаспоры изучать родной язык вне зависимости от места их нахождения.

Руководитель Информационного портала Конгресса, автор идеи Амина Лазба в интервью «Нужной газете» сообщила, что пользователи могут ежедневно скачивать короткие видеоуроки с простыми, легко запоминающимися фразами и предложениями на двух языках с переводом на другие четыре языка – английский, арабский, русский и турецкий.

В Абхазии насчитывается 2190 видов растений, среди них 83 – эндемичные, пишет «Апсныпресс». Председатель Госкомитета по экологии РА Савелий Читанава в интервью «Апсныпресс» сообщил: «У нас 33 вида орхидей, все они очень редкие растения и расположены в разных высотных поясах. Среди них один вид считается эндемичным – это растение называется «орхидея Траунштейнера». На протяжении пяти лет ученые Абхазии занимаются составлением «Красной книги» страны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия