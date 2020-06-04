В двадцать первом веке говорить о расизме - это нонсенс с большой буквы. Не побоюсь сказать – чистой воды анахронизм. И говорить не только о расизме, но и о сексизме, нацизме, фашизме, антисемитизме, ксенофобии и прочих нездоровых вещах. Говорить в том смысле, что все это может быть среди нас сейчас, сегодня, рядом с нами, в нас или в наших соседях. По-моему, так!

Мир глобализуется, и делить людей по национальности, цвету кожи или вероисповеданию – это уже позавчерашний день. Даже позапозавчерашний. И про это никто не спорит, и все согласны.

Мне нравится идея глобализации, я вообще за мир без границ. Зачем мне, современному человеку с незапятнанным прошлым, без вредных привычек, непьющему-некурящему, при пересечении, к примеру, границы США надо иметь приглашение и визу в паспорте? Мне хочется полюбоваться Эмпайр Стейт Билдингом, насладиться Гранд-Каньоном, поплавать в реке Миссисипи. Но для этого надо выстаивать долгие очереди в американском консульстве, платить немалые деньги за пошлину и, угодливо глядя в мертвые глаза работника отдела виз, гадать: шлепнет или не шлепнет он печать в паспорт? А работник, может быть, накануне погавкался с тещей, или у него несварение желудка, или день у него такой, вреднючий, и возьмет он и поставит отказ! И гуляй тогда, Вася, атаман женится. Никакие слезы, валяние в ногах и робкие попытки всучить заветную бутылку чачи делу не помогут. Граница закрыта, и надо выжидать долгий срок, чтобы повторить попытку. И Эмпайр Стейт Билдинг останется неувиденным, а в Миссисипи будут плавать те счастливчики, в чьих странах консул с утра встал с верной ноги. Нам много поют про свободу, но свобода наша кончается в консульствах и на границах, которые для нас закрыты. Так что не только расизм, садизм и монархизм устарели, но и границы тоже пора упразднять. Границы надо упразднять, но национальную самобытность надо сохранить, а то жизнь станет очень однообразной.

Это была прелюдия. А теперь фуга.

Я внимательно слежу за событиями в США!

Наконец и я удосужился сказать эту фразу, а то только нам все говорят подобное: «такой-то департамент такой-то страны внимательно следит, что у вас делается не так, как это нам бы желалось». И мы с благодарностью потом друг другу это пересказываем, печатаем в прессе, говорим по радио и телевидению и радуемся, что о нас помнят; воспитатели за нами следят, чтобы мы не нашалили, и в нужный момент они укажут, куда нам поворачиваться и кому открывать дверь.

Теперь я в свою очередь внимательно слежу за тем, что творится в США. Никаких указаний никому, естественно, я давать не буду, так как в чужие монастыри со своими уставами лезть не приучен.

Но хочется все-таки в свете тех событий, которые сейчас происходят у нашего стратегического партнера, в самой продвинутой стране мира, подумать и поразмышлять.

Так что же там произошло?

При задержании нарушителя порядка Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин уложил его на землю лицом вниз и коленом давил на шею в течении восьми минут. В результате Джордж Флойд погиб. Задохнулся. Аналогичный случай произошел в 2014 году в Нью-Йорке, когда при полицейском задержании таким же образом погиб Эрик Гарнер.

Какие-то слова оправдания в адрес полицейских в данном случае, по-моему, абсолютно неуместны. Наличествует факт грубого превышения полномочий, повлекший за собою смерть человека. Надеюсь, виновные будут наказаны по всей строгости закона. Хотя я сейчас о другом говорю. Погибший был афроамериканец, и в стране всколыхнулась волна протеста, власть обвинили ни много ни мало – в расизме! Мой приятель, который долго живет в США, уже почти ассимилировался там, и он мне говорит, что расизм, несмотря на все, несмотря на афроамериканского президента, симпатичнейшего Барака Обаму, несмотря на некие льготы лицам небелого цвета кожи при поступлении на работу и др., все равно еще не полностью выветрен из людского подсознания.

Я в это, конечно, не могу поверить, такие вещи дико звучат для меня. А все что для меня звучит дико – не может иметь место! (Шутка)

Я считаю, что с расизмом в США покончено раз и навсегда, и то, что сейчас творится в стране, – это не расизм. По-моему, так! Сравнительно недавно, в начале шестидесятых годов, то есть тогда, когда я уже бодро шагал под столом, в США еще была сегрегация, позорнейшая вещь, не влезающая ни в какие понятия. Года два тому назад я смотрел очень неплохую картину «Зеленая книга», получившую «Оскара» за лучший фильм. Действие происходит в 1962 году, когда реально существовавший чернокожий музыкант Дон Ширли разъезжал с гастролями по югу США. И об этой поездке сняли картину. Почему фильм называется «Зеленая книга»? А потому, что в 1936-1966 годах в Америке выпускался ежегодный справочник «Зеленая книга негра-автомобилиста». Он позволял небелым путешественникам подыскивать ночлег, сервисы и заправочные станции, которыми они могли воспользоваться. В «белые» заведения «цветных» не пускали – ни известных музыкантов, ни знаменитых портных, ни даже министра финансов республики Гана Комле Агбели Гбедеме, который в 1957 году, во время деловой поездки в Вашингтон, невзирая на свой дипломатический статус, не смог получить стакан апельсинового сока в ресторане в штате Делавэр.

Все это уже далеко в прошлом. А почему я сейчас про это говорю? Да потому, что убитый при задержании Джордж Флойд, как я уже сказал, был афроамериканцем. И отсюда вроде бы следует вывод, что полицейский был расистом. Что будь на месте несчастного Флойда белый человек, то страж порядка так не поступил бы.

Для идеального стража порядка нарушитель не имеет расы, вероисповедания, образования и национальности. Для него все они одинаково равны перед законом. И убивать при задержании нельзя. Если только задержанный угрожает жизни полицейского или кого-либо другого, тогда страж порядка имеет право применить оружие. После этого его долго будут таскать по разным инстанциям и выяснять, имел он на это право или не имел. Полицейский Дерек Шовин допустил преступную халатность, непоправимую глупость, которая стоила жизни человеку, и цвет кожи тут ни при чем. По-моему, так.

Если в самой демократической стране мира в ряды полицейских затесался скрытый расист, то это в первую очередь ошибка эйчара, или, говоря совковым языком, начальника отдела кадров того полицейского участка, куда взяли на работу Дерека Шовина. Значит, эйчар плохо изучил подноготную полицейского, его личное дело, его пристрастия, увлечения, интересы, хобби. Принимая полицейского на службу, наверное, кадровики отвечают за то, что в их ряды пришел служить человек со здоровой психикой. Расизм – признак нездоровой психики, как и всякий другой «изм». По-моему, так!

Полицейские, они, как политики. Становясь на службу закона, и те и другие должны проходить всесторонние проверки, начиная от психического состояния, кончая анализами мочи и крови. И от тех и других часто зависит безопасность граждан. Для этого полицейским дают оружие, но не для нападения, а для защиты. Политикам тоже дают в руки оружие, и хотя оно не огнестрельное, но обладает поражающим эффектом более широкого профиля, чем простой «глок». Профессии эти – смежные, так мне представляется. Если при найме на работу Дерека Шовина был хотя бы один процент уверенности, что он расист, его точно не взяли бы. Даю зуб на отсечение. Так что раса не имела никакого значения в тот момент, когда перед полицейским лежал нарушитель, и он, в меру своих скудных умственных способностей, садистическим образом его «задерживал». Вслед за Шовином перед законом должны ответить те люди, которые прошляпили психически неуравновешенного человека, беря его на работу. По-моему, так.

Неудивительно, что в ответ на это американское население всколыхнулось. Такое, хочется верить, произошло бы в любой цивилизованной стране, где чтят законы и где царит демократия, и цвет кожи тут ни при чем...

Но вот чего мне не понять, так это формы протеста. Тут я обращаю внимание на нашу новейшую историю. Мы тоже выходили, выходим и еще, наверное, долго будем выходить на всякого рода митинги протеста. Но я не помню, чтобы форма протеста перерастала в мародерство и грабежи. Если я выражаю протест против власти тем, что бью витрину магазина и уволакиваю оттуда пылесос, то я приношу вред владельцу магазина, а не правительству. А владелец магазина, может быть, такой же бедолага по жизни, как и я. Так почему же я создаю ему проблемы? Неувязочка получается. В очередной раз заварушкой воспользовались маргиналы, прикрывающиеся для понта лозунгом «Долой расизм» и грабящие магазины дорогой техники и элитной парфюмерии.

Сегодня Соединенным Штатам Америки, стране, которую я очень люблю и уважаю, очень несладко. Конечно, с течением времени там все успокоится, уляжется и потечет снова в мирном русле. И все это еще, мне кажется, усугубляется коронавирусным фоном. Тот, кто запустил в мир эту заразу, своего добился – мир психанул. И психоз продолжается.

А расизм тут ни при чем. По-моему, так!

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