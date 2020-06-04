Взгляд из Абхазии: «Хорота» не имеет смысла

Городское собрание Сочи готовит документы для переименования речки Херо́та, протекающей на территории Адлерского района, в Хороту. Название «Херота», по мнению абхазских специалистов, по звучанию представляет собой искаженное абхазское слово с отсутствующим в русском языке первым звуком. При более точном транскрибировании оно должно звучать как «Харюта», и в этом случае у него появляется смысл, связанный с историей и культурой проживавших в этом районе садзов.

Российские СМИ сообщают, что привычная табличка с названием реки «Херота» в Адлерском районе исчезла и вскоре должна появиться новая с названием «Хорота». Неблагозвучное на слух носителя русского языка слово «Херота» является предметом насмешек и откровенного издевательства. Местные жители и сочинские краеведы давно требуют заменить его на более благозвучное. Почему-то в качестве такового выбрали слово «Хорота», хотя и его особенно благозвучным назвать трудно.

Депутаты Сочинского городского собрания, которые принимали решение по переименованию реки, утверждают, что назвав ее «Хоротой», они возвращают ей историческое название. В качестве аргумента приводят официальный ответ из Российского государственного военно-исторического архива, куда направлялся соответствующий запрос. В письме за подписью директора архива Александра Приютова говорится: «На карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций в 1836, 1837 и 1838 гг., и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории флигель-адъютантом Его Императорского Величества полковником А.С. Траскиным».

Учли депутаты и мнение Андрея Кизилова, старшего научного сотрудника лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН, который ссылается на карты генеральных штабов времен Кавказской войны, где четко читается название реки «Хорота». То же самое, пишет Кизилов, можно наблюдать и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год.

Звучат и более экзотические версии этого названия. К примеру, Владимир Ворошилов в книге «Топонимы российского Черноморья» объясняет название реки «Херота» тем, что военные поселения в этом районе имели номерные названия с римской оцифровкой, поэтому «X-рота», т.е. десятая рота, могла быть кем-то прочитана как «Хе-рота».

В вопросе переименования реки в Адлерском районе мнения российских и абхазских ученых расходятся. Сочинские краеведы опираются на данные из архивных карт, возраст которых ограничен примерно двумя столетиями. В свою очередь, абхазские ученые говорят, что название реки имеет исторические корни, связанные с абхазским субэтносом – садзами, которые с глубокой древности проживали в этих местах и давали собственные названия местам, горам и рекам.

В Абхазии существуют два взгляда на происхождение названия реки в Адлерском районе. Одни производят его от древнего абхазского рода «Арютаа», другие – от существующего в абхазском языке слова «арюта», обозначающего «родник». Но ученые едины в том, что в основе искаженного слова «Херота» лежит абхазское слово «Харюта».

По мнению Батала Хагуш, декана филологического факультета Абхазского государственного университета, кандидата филологических наук, автора научных публикаций по гидронимике, «харюта» указывает на то, что река вытекала из места, где могли расти грушевые деревья: «Харюта» – это садзско-абхазское название. Там жили садзы. «Аха» – «груша», «арюаш» – «вода», а «та» указывает место. И все. То есть «источник от груши». Вероятнее всего так, потому что гидронимы обычно от фамилий не производят. Микро-гидронимы могут быть, например, названия речушек или маленьких родников, но реке никогда имя или фамилия не даются. К тому же у абхазцев и сегодня есть слово «арюта» – «родник».

Батал Хагуш уверен, что название «Хорота» лишено всякого смысла и было бы правильно вернуть реке на самом деле историческое название: «Они поменяли из-за того, что этого требовало население. На русском языке это не звучит красиво: «Херота» плохо звучит. Я в этом смысле понимаю, что они имеют в виду. Но где звук «хьа», которого нет в русском языке, и где звук «х», который они используют? А ведь на абхазском это абсолютно нормально звучит – «Харюта». Они попытались перевести на русскую транскрипцию, но красиво не получилось это сделать. Здесь политики нет, просто из-за того, что некрасивое слово, они убрали «е» и поставили «о». Слово «Хорота» ничего не означает, оно абсолютно бессмысленное».

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа – историк и археолог, после разговора с Андреем Кизиловым обратился за помощью в интерпретации названия к коллегам, специализирующимся на топонимике: «Я консультировался со специалистами, которые занимаются топонимикой Абхазии и Западного Кавказа. Сейчас будет выходить книга Тача Шаабановича Гицба, всю топонимику Западного Кавказа он будет издавать. Конечно же, искаженное было название «Херота», понятное дело, что это название – вообще ничего не говорящее. В этой местности проживали садзские племена, и именно в этом регионе проживали люди из рода Арютаа. В топонимике «хь» – это «хтааца» – наша семья. Этот гидроним означает, что именно в этом регионе проживали люди по фамилии Арютаа, и они называют «Харютаа». А так как долгое «а» не пишется, то правильно, конечно, написать «Харюта». Это более подходящее название, которое русский язык принимает. Не «Хорота» и не «Херота», тем более».

Кстати, представители фамилии Арютаа сегодня живут в Турции (потомки махаджиров XIX века) и в Абхазии, и они прекрасно знают, что их корни находятся на территории Адлерского района Большого Сочи, где протекает река, которой можно вернуть ее старое название – Харюта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия