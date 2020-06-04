«Боюсь, если поеду куда-то и накроет вторая волна, вдруг там застряну»

– Куда вы поедете в первую очередь после того, как откроют границы?

Ирина: В первую очередь я поеду в Северную Осетию, ведь мы как граждане Государства Алания, так и Российской Федерации. Понятно, что население получает социальные выплаты в основном в Северной Осетии. Дела накопились, поэтому пока – Северная Осетия. Ну, а поскольку мои дети живут в Москве, и их хочется увидеть. Конечно, это очень сомнительно, выезжать или нет, потому что обещают еще и вторую волну, а может, и третью. Честно говоря, в период пандемии я очень комфортно чувствовала себя дома, в Южной Осетии. И поэтому боюсь, если поеду куда-то дальше и накроет вторая волна, вдруг там застряну.

Джемма: Особых планов куда-то ехать у меня нет, скорее, хочется уже погулять по своему родному городу, повидаться с близкими, друзьями, как-то я уже соскучилась по кафешкам. В первую очередь, если дорога откроется, поеду в Северную Осетию, так как накопилось много дел, которые надо решать, непосредственно выехав самой. Ну, и как только позволит ситуация и нормализуется обстановка в Москве, есть там тоже неотложные дела, такие, как лечение. Пока мы его откладываем, все-таки я опасаюсь заразиться.

Инал: В этом году дочь закончила школу, поступает в вуз. Экзамены дистанционные, еще непонятно, как будет проходить обучение. Вуз находится в Москве, хоть экзамены и дистанционные, но когда-то уже будет снят карантин, и уже надо будет очно присутствовать. Наверное, придется поехать туда, как только будет возможность, как только откроется граница. Ну, и во Владикавказ нужно будет поехать, решать какие-то свои дела с государственными органами, и прочие дела, которые требуют присутствия и, к сожалению, дистанционно не решаются.

Аза: После открытия дороги я, наверное, выеду во Владикавказ. Особо я не выезжаю никуда. Во Владикавказе дедушку надо проведать, а так, нет особой надобности выезжать. Я постараюсь переждать, конечно, сразу я не стану рисковать.

Мадина: На карантине мы уже несколько месяцев. Конечно, всем нам хочется выехать, тем более, сейчас лето. Лично я в первую очередь собираюсь во Владикавказ, потому что у меня там неотложные дела. Нужно еще поехать в Москву, по делам здоровья нам надо поехать. А вот в отпуск, скорее всего, куда-нибудь на море, но на территорию Российской Федерации. Может, это будет Крым, может, Сочи. Конечно, можно рассматривать и другие варианты, но так как в мире пандемия пока не сошла на нет, я все же с опаской отношусь к выездам за границу. Если уже болеть, то болеть у себя на родине. Лучше оставаться и отдыхать на территории Российской Федерации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия