Войска генерала Хафтара отступили от Триполи

За нарушение правила ношения маски будет назначен штраф. Соответствующие изменения войдут в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно проекту поправок, физическое лицо будет оштрафовано на 50 лари за нарушение правил ношения маски в закрытом общественном месте. В то же время, юридическое лицо, за допуск лица без маски в закрытое публичное пространство, находящееся в его владении или пользовании, будет оштрафовано на 500 лари.

Согласно законопроекту, при проезде на общественном транспорте, метро, пассажирам и водителям необходимо использовать маску. Если пассажир не наденет маску, он будет оштрафован на 50 лари. Водитель без маски также будет оштрафован на 50 лари.

Что же касается такси (категория М1), то при передвижении на такси водитель и пассажиры обязаны быть в масках. Если пассажир не наденет маску, он будет оштрафован на 50 лари, как и водитель такси. В случае передвижения на такси более четырех человек (включая водителя), водитель и пассажиры будут оштрафованы по 50 лари.

Изменения также касаются нарушений правил изоляции и карантина, согласно которым физическое лицо будет оштрафовано на 2000 лари, а юридическое на 10 000 лари, сообщает Общественный вещатель Грузии.