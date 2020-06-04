В Гонконге прошла акция памяти погибших на площади Тяньаньмэнь

В Гонконге - несмотря на запрет властей - десятки тысяч людей сегодня вечером, 4 июня, приняли участие в массовой акции памяти жертв подавления китайскими властями протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Это традиционная акция, которая проходит каждый год. Собравшиеся зажигают светильники в память о погибших.

В этом году лояльные Пекину власти Гонконга запретили акцию, ссылаясь на карантинные меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Люди, однако, вышли вопреки запрету, соблюдая при этом нормы социального дистанцирования. Полиция почти не вмешивалась.

В этом году акция проходит на фоне растущих опасений того, что власти Китая серьезно ограничат автономию Гонконга. Китайский парламент, контролируемый правящей Компартией, готовится принять законопроект о безопасности, фактически ставящий Гонконг под контроль китайских спецслужб и правоохранительных органов. Соединенные Штаты и Британия считают это прямым нарушением обязательств, которые взял на себя Пекин в рамках соглашения с Лондоном о статусе Гонконга. США пригрозили Китаю санкциями в случае, если автономия Гонконга будет ущемлена.

Весь последний год в городе шли протесты против растущей зависимости местных властей от Пекина.

На площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года китайская армия жестоко подавила протесты студентов и других сторонников демократизации. Погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В материковом Китае какие-либо акции в память об этих событиях запрещены, Гонконг, наряду с Макао, оставался единственной территорией под китайской юрисдикцией, где они могли проходить.