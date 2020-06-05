The Lancet отозвал публикацию о рисках применения "Плаквенила"

Медицинский журнал The Lancet отозвал публикацию о рисках применения противомалярийного препарата гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции. Это случилось после того, как авторы не смогли предоставить данные для проверки подлинности источников исследования. Об этом сообщается на сайте издания.

Из отозванного материала следовало, что препарат может быть неэффективным при лечении COVID-19, а у контрольных групп в исследовании была выявлена повышенная смертность. Авторы публикации утверждали, что проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин (торговое название "Плаквенил") вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.

В конце мая после публикации в The Lancet Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального средства против COVID-19.

Сомнения в достоверности исследования возникали еще до того, как The Lancet объявил об отзыве публикации. Так, эксперты указывали, что авторы статьи ссылаются на большее число умерших от COVID-19 в больницах Австралии, чем там было официально зарегистрировано. Кроме того, у критиков вызвали недоверие данные о более четырех тысячах заболевших, предоставленные больницами из стран Африки.

Оказалось, что данные, лежащие в основе статьи, были предоставлены никому не известной маленькой компанией Surgispherе. Британская газета Guardian опубликовала расследование, из которого следует, что в компании Surgisphere работает всего несколько десятков сотрудников, включая писателя-фантаста и актрису фильмов для взрослых. Качество исследования после этого вызвало сомнение у журналистов.

В России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. При этом во временных методических рекомендациях российского министерства здравоохранения указано, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, а имеющиеся сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.